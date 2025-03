To już plaga. Ludzie masowo zgłaszają problemy z procesorem Ryzen 7 9800X3D

Ryzen 7 9800X3D miał być dobrym procesorem do gier, ale dla wielu klientów jego zakup może być ryzykowny. W sieci mnożą się zgłoszenia problemów ze sprzętem – na samej platformie Reddit pojawiło się już ponad 100 takich przypadków, a ich liczba wciąż rośnie.

Ryzen 7 9800X3D spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem w branżowych mediach. Procesor wyposażono w 8 rdzeni i 16 wątków opartych na architekturze Zen 5 oraz pamięć 3D V-Cache, co zapewnia świetną wydajność w grach. Jednostka została też nieźle wyceniona, chociaż trzeba liczyć się ze sporym wydatkiem - obecnie w polskich sklepach kosztuje ok. 2,5 tys. zł.

Nowy Ryzen często pojawia się w rankingach najlepszych procesorów do gier i chętnie jest wybierany do budowy topowych zestawów komputerowych. Czy dalej tak będzie? W ostatnim czasie w sieci przybywa doniesień o problemach z jednostką.

Problemy z procesorem AMD Ryzen 7 9800X3D

Wiele problemów z procesorem Ryzen 7 9800X3D opisano na platformie Reddit. Zazwyczaj występują one podczas standardowego użytkowania komputera, choć nie zawsze są związane z podkręcaniem procesora lub pamięci RAM. Użytkownik natty_overlord zebrał wszystkie zgłoszenia – w chwili pisania artykułu potwierdzono już 108 takich incydentów, a ich liczba prawdopodobnie będzie rosnąć.

Niedawno zmodernizowałem/przebudowałem mój komputer z 9800x3D, asrock steel legend b650e i 32GB DRR5 ram. Wielokrotnie wyłączałem i włączałem komputer, a także uruchamiałem go ponownie. Zeszłej nocy wyłączyłem go na noc po raz pierwszy i teraz daje czerwoną lampkę procesora i nie chce się uruchomić.

- opisuje użytkownik KingKemo67

Działał dobrze przez prawie trzy tygodnie z biosem w wersji 1.0. Nie robiłem nic z komputerem od tygodni jeśli chodzi o konfigurację, po prostu grałem w gry i takie tam bez problemu. Dziś rano system zawiesił się podczas oglądania YouTube i musiałem mocno wyłączyć system. Po tym nie chciał się uruchomić, a na płycie głównej świeciła się czerwona dioda CPU. Próbowałem przywrócić system do wersji 3.20, a następnie wyczyścić CMOS. Monitor nie odbiera sygnału. Flashback zasygnalizował sukces.

Zamówiłem 9700x i otrzymałem go w ciągu kilku godzin od śmierci mojego 9800x3d. Wrzuciłem go i uruchomił się dobrze. Sprawdziłem bios i poprzedni flashback zadziałał i rzeczywiście był w wersji 3.20 (beta). Potwierdziłem, że wszystko inne jest w porządku i że to tylko 9800x3d padł.

- opisuje użytkownik Psigun

Przyczyny usterki nie są znane. Użytkownicy mają różne doświadczenie ze sprzętem, więc też różnie opisują okoliczności powstania problemów, ale wiele przypadków wskazuje na uszkodzony procesor – po jego wymianie (nawet na inną sztukę 9800X3D) komputer najczęściej już uruchamiał się bez problemu. Spora część procesorów została wymieniona w ramac RMA. W niektórych przypadkach procesor ulegał uszkodzeniu dwa razy, a użytkownicy musieli przechodzić proces wymiany sprzętu drugi raz.

Warto również zauważyć, że przeważająca większość przypadków dotyczy konfiguracji z płytami głównymi ASRock z serii 600 i 800, jednak pojawiają się też sporadyczne przypadki z płytami firm ASUS, Gigabyte i MSI.

Niedawno firma ASRock opublikowała oświadczenie, w którym potwierdziła problemy z uruchomieniem niektórych konfiguracji z procesorami Ryzen 9000. Problem ma rozwiązywać nowa wersja BIOS. Producent określa to jako losowy problem, więc najpewniej też nie zidentyfikowała jego przyczyny (podobno chodzi o kompatybilność z pamięcią).

Wiemy o kilku przypadkach, w których niektóre procesory AMD mają problemy z uruchamianiem w określonych wersjach BIOS-u, a także o przypadku płyty głównej ASRock z uszkodzonym procesorem. Traktujemy te incydenty poważnie i skontaktowaliśmy się z wieloma poszkodowanymi użytkownikami w celu zebrania informacji. Uzyskaliśmy niektóre z płyt głównych do dokładnej inspekcji.

[...]

W niektórych wersjach BIOS-u zauważyliśmy, że niektóre systemy nie są w stanie uruchomić się z losowymi procesorami z serii 9000. BIOS 3.20 rozwiązuje ten problem, poprawiając kompatybilność pamięci.

Wydanie BIOS 3.20 nie jest związane z problemem uszkodzenia procesora. Wszystkie wersje BIOS-u, w tym wcześniejsze iteracje, nie powodują uszkodzeń procesora.

Warto jednak zauważyć, że część użytkowników konfiguracji z płytami ASRock zaktualizowała BIOS do wersji 3.20, jednak komputer nadal nie chciał się uruchamiań. Sprawa może być bardziej skomplikowana.

Jest się czego obawiać?

Liczba zgłoszeń o problemach stale rośnie, co może sugerować powagę sytuacji. Część potencjalnych klientów może nawet mieć obawy co do wyboru nowej jednostki. Warto jednak pamiętać, że Ryzen 7 9800X3D to jeden z najpopularniejszych procesorów na rynku, sprzedający się w ogromnych ilościach. Sama liczba zgłoszeń nie musi więc oznaczać wyjątkowo wysokiego współczynnika awaryjności (w ujęciu procentowym).

Zwróciliśmy się do AMD z prośbą o komentarz. W chwili pisania artykułu producent jeszcze nie odpowiedział. Jeśli otrzymamy odpowiedź, artykuł zostanie uzupełniony o stanowisko firmy.

foto: reddit/StrikeZero