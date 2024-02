“Gladiator 2” – jedna z najbardziej wyczekiwanych, tegorocznych premier kinowych – zalicza niespodziewane komplikacje w postaci… zbyt wysokiego budżetu. Sprawy wymknęły się spod kontroli.

Gladiator 2 – budżet zwala z nóg

Według – co warto podkreślić, nieoficjalnych – doniesień "The Hollywood Reporter" budżet filmu “Gladiator 2” wynosi już imponujące 310 mln dolarów, co nie tylko czyni produkcję jedną z najbardziej kosztochłonnych w historii kina, ale stawia pod znakiem zapytania jej opłacalność. Gwoli kontekstu, plany zakładały zamknięcie się w kwocie 165 mln dolarów, a pierwsza odsłona filmowej serii kosztowała 100 mln dolarów. Skąd taka rozbieżność?

Sprawy wymknęły się spod kontroli. Nikt tego nie nadzoruje

– słyszymy od anonimowego źródła.

Twórcy mają za sobą długą, wyboistą drogę, która niewątpliwie wpłynęła na ostateczną wysokość budżetu. Wystarczy wspomnieć o głośnym strajku scenarzystów i aktorów, wypadkach kaskaderów oraz kontrowersjach wokół sposobu traktowania zwierząt na planie, w obronie których występowała PETA.

Czy dobra sława pierwszej części filmu przełoży się na wynik następcy? – Niewątpliwie. Czy to jednak wystarczy, aby na nim zarobić? – W tym miejscu pojawiają się już wątpliwości.

Gladiator 2 – kiedy premiera?

“Gladiator 2” zadebiutuje w kinach 22 listopada 2024 roku.

Źródło: The Hollywood Reporter, fot. DreamWorks / Universal