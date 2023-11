Ten kolos stanął w zaledwie 24 godziny. Chińska firma Goldwind chwali się, że to rekord.

Goldwind to chińska firma znana z wyjątkowo ambitnych realizacji z zakresu energetyki wiatrowej. Od dłuższego czasu instalowała jedne z najmocniejszych i największych turbin wiatrowych na świecie, a teraz do tego robi to najszybciej.

Rekord: ten kolos stanął w 24 godziny

Opisywana turbina jest naprawdę olbrzymia. Jej piasta ma wysokość 146 m, a to mniej więcej tyle, co 50-piętrowy budynek. Średnica wirnika wynosi z kolei 252 m, co pozwala sobie wyobrazić wirujący Pałac Kultury i Nauki (choć właściwie i to byłoby mało, bo ikoniczny budynek w Warszawie mierzy „tylko” 237 m.

To zdumiewające, że taki kolos został zainstalowany w zaledwie 24 godziny, tymczasem takim właśnie wynikiem pochwaliła się firma Goldwind. – Ustanowiliśmy nowy rekord w najszybszej instalacji jednostek morskich o bardzo dużej wydajności – podała w komunikacie. Nie ujawniła przy tym, jak udało jej się tego dokonać. Wspomniała tylko o „wyjątkowej strategii”, która pozwoliła „zoptymalizować procesy”.

Nowy sposób instalacji przekładać ma się również na niższe koszty instalacji. A że próba zakończyła się sukcesem, firma Goldwind już teraz zapowiada, że skorzysta z tego sposobu ponownie. – To istotny przełom w zwiększaniu potencjału morskiej energetyki wiatrowej – dodała w komunikacie.

„Największa turbina wiatrowa na świecie”

Wypada jeszcze nadmienić, że jest to kolejna już turbina typu WH252-16MW, która – jak sama nazwa wskazuje – charakteryzuje się mocą 16 MW. We wrześniu 2023 r. inna jednostka tego typu ustanowiła nowy rekord świata w wytwarzaniu energii elektrycznej. Tajfun pomógł jej wyprodukować w ciągu jednej doby aż 384,1 MWh – to dość, by zasilić blisko 170 tys. domów albo pozwolić samochodowi elektrycznemu przejechać 2,2 mln kilometrów.

Już jeden obrót olbrzymiego wirnika tej turbiny pozwala wygenerować 34,2 kWh energii, co w skali roku przekłada się przekłada się na przeszło 66 GWh czystej energii. Dla porządku dodajmy, że pierwsza jednostka została uruchomiona w czerwcu 2023 r.

Źródło: Goldwind, Electrek