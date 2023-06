Największa na świecie turbina wiatrowa powstaje u południowo-wschodniego wybrzeża Chin. Ten olbrzymi „wiatrak” cechuje się mocą sięgającą aż 16 MW.

Energetyka wiatrowa rozwija się w bardzo szybkim tempie, a kolejne instalacje potrafią imponować. Tak jak ta, na którą chińskie CTG wyda łącznie 6 miliardów jenów, czyli około 3,5 miliarda złotych.

Największa turbina wiatrowa na świecie

Turbina wiatrowa o mocy 16 MW była zapowiadana przez Gadżetomanię pod koniec 2022 roku, a teraz wreszcie oficjalnie ruszyła jej budowa. China Three Gorges Corporation (CTG) poinformowało, że instalacja zlokalizowana na południowy wschód od półwyspu Liuao w chińskiej prowincji Fujian nabiera kształtów.

Gdy będzie gotowa, turbina opracowana przez CTG we współpracy z lokalną firmą Goldwind Technology będzie miała wirnik o średnicy 252 metrów, a wysokość piasty wyniesie 146 metrów. Aby to dobrze zobrazować – to mniej więcej tyle, ile mierzy współczesny, 50-piętrowy budynek mieszkalny.

Według informacji przekazanych przez CTG, chińska turbina o mocy 16 MW będzie w stanie wygenerować nawet 34,2 kWh energii elektrycznej podczas jednego obrotu. Rocznie natomiast pozwoli wytwarzać ponad 66 GWh czystej energii.

Największy taki projekt

To największa turbina wiatrowa na świecie. Stawiając ją, Chińczycy wyprzedzają duńskie przedsiębiorstwo Vestas oraz hiszpańsko-niemiecką spółkę Siemens Gamesa – ich turbiny osiągają maksymalnie 15 MW.

Turbina w Chinach będzie częścią morskiej farmy wiatrowej Zhangpu Liuao Phase 2. Zajmie ona obszar 50 tysięcy metrów kwadratowych (a to mniej więcej tyle, co siedem standardowych boisk piłkarskich). Łączna moc wyniesie 400 MW, a możliwości produkcyjne – sięgną 1,6 TWh na rok. CTG podaje, że pozwoli to zaoszczędzić około 500 tysięcy ton węgla i zmniejszyć emisje CO 2 o około 1,36 mln ton w skali roku.

Źródło: CTG, Electrek, Gadżetomania. Foto: Sun Xiaocong