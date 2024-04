Przeciek potwierdza, że Pixel 8A odziedziczy najważniejsze funkcje po swoich droższych braciach. Dotyczy to również sztucznej inteligencji.

Pisaliśmy już, że Pixel 8A - według licznych przecieków - ma być pierwszym smartfonem Google’a, który trafi do polski za sprawą samego producenta, a nie pośredników. Świadczą o tym m.in. obejmujące nasz kraj karty gwarancyjne, które trafiły do sieci w marcu.

Zgodnie z przyjętą przez Google’a nomenklaturą, Pixel 8A ma być tańszą alternatywą dla topowych modeli Pixel 8 i 8 Pro, które trafił do pierwszych krajów jesienią ubiegłego roku. Mimo spodziewanych kompromisów, nowy telefon ma mieć sporo wspólnych mianowników z flagowcami.

Google Pixel 8A - nowe przecieki

Serwis Android Headlines dotarł do poświęconych Pixelowi 8A materiałów marketingowych, które prawdopodobnie trafią na stronę Google Store. Zawarto w nich najważniejsze funkcje.

Według wycieku, Pixel 8A odziedziczy po droższych braciach m.in. funkcję Best Take. Działa to tak, że podczas robienia fotografii grupowych smartfon wykonuje serię zdjęć, a następnie pozwala zrobić sklejkę z kilku fotografii, by każda uwieczniona osoba miała otwarte oczy i nadający się do upamiętnienia wyraz twarzy.

Kolejna nowość to Magic Audio Eraser. Podczas nagrywania filmów sztuczna inteligencja Pixela 8A ma rozbijać audio na osobne ścieżki zawierające m.in. ludzką mowę, ruch uliczny, szum wiatru czy muzykę. Głośność pojedynczych ścieżek można regulować niezależnie, co ułatwia pozbycie się z nagrania niechcianych dźwięków.

Tańszy model ma także dostać lubianą funkcję Circle to Search, transkrypcję rozmów głosowych w czasie rzeczywistym i funkcję odpowiedzialną za podsumowywanie e-maili. Dostępność dwóch ostatnich rozwiązań ma być jednak uzależniona od kraju i języka, więc nie ma pewności, czy będą działać w Polsce.

Pixel 8A ma odziedziczyć także AI odpowiedzialne za rozmów głosowych i czip Google Tensor G3.

Wyciek wskazuje również na wbudowany VPN (w zależności od kraju), niższy certyfikat wodoszczelności (IP67 zamiast IP68) i 7-letni okres wsparcia związany z łatkami bezpieczeństwa.

Według wcześniejszych przecieków, Pixel 8A zostanie uzbrojony w:

ekran OLED 6,1 cala o rozdzielczości 1080p i odświeżaniu 120Hz;

czip Tensor G3

128 lub 256 GB nierozszerzalnej pamięci na dane;

aparat główny 64 Mpix (1/1,73 cala) z optyczną stabilizacją obrazu;

aparat 13 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym

baterię 4500 mAh z ładowaniem 27 W.

Oczekuje się, że Pixel 8A zostanie zaprezentowany w maju.

W artykule znajdują się linki afiliacyjne, przekierowujące do zewnętrznych stron zawierających produkty i usługi, o których piszemy. Otrzymujemy wynagrodzenie za umieszczenie linków afiliacyjnych, jednakże współpraca z naszymi Partnerami nie ma wpływu na treści zamieszczane przez nas w serwisie, w tym na opinie dotyczące produktów i usług Partnerów.