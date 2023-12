Organizacja non-profit WomenGoTech oferuje 10 tysięcy miejsc na swoim kursie Discovery, skierowanym do Polek. Szkolenie, które odbywa się w formule zdalnej, jest otwarte dla każdej kobiety, która jest zainteresowana zdobywaniem umiejętności niezbędnych do pracy w sektorze IT.

Kurs Discovery, który do tej pory kosztował 30 euro, teraz jest dostępny za darmo. Dzięki grantowi od Google, amerykańskiego lidera technologicznego, fundacja Women Go Tech jest w stanie pokryć koszty organizacji i przeprowadzenia aż 10 tysięcy szkoleń. Te szkolenia mają na celu przybliżenie kobiet do pracy w sektorze IT.

Liza Belozerova, Senior Manager w Google.org, Europe, Middle East & Africa, podkreśla znaczenie udziału kobiet w sektorze ICT, który jest kluczową szansą dla kobiet, zwłaszcza w Polsce i innych krajach Trójmorza."Ewolucja krajobrazu ICT stwarza zarówno możliwości, jak i wyzwania. Pomimo nowych ścieżek kariery oraz przestrzeni do innowacji istnieje ryzyko, że reprezentacja kobiet w tym sektorze będzie niedostateczna. By tego uniknąć, konieczna jest odpowiednia edukacja oraz zachęta" - mówi Belozerova.

Dodaje również, że Google cieszy się, że może wspierać ekspansję Women Go Tech w całym regionie Centralnej Europy, aby kobiety były reprezentowane we wszystkich aspektach ICT (IT i komunikacji) i miały możliwość wpływania na kształtujący nasz świat postęp technologiczny.

Od momentu powstania w 2016 roku, litewska organizacja non-profit WomenGoTech rozrosła się z lokalnego projektu do ruchu o znaczącym wpływie w Europie Środkowo-Wschodniej. Tylko z oferowanego obecnie kursu Discovery, w ciągu ostatnich trzech lat skorzystało ponad 7 tysięcy kobiet. Kurs pomaga kobietom odkrywać nowe ścieżki kariery w sektorze IT i inżynierii, dając im możliwość przyjrzenia się 11 rolom, które mogą pełnić w świecie nowoczesnych technologii i podjęcia decyzji o tym, w którym kierunku chcą podążać.

Co to za kurs?

Kurs trwa 12 tygodni, ale można go ukończyć wcześniej. Składa się z 12 filmów, a także z zadań praktycznych do każdego etapu. Każda uczestniczka otrzymuje e-book z materiałami zawierającymi zalecenia dotyczące dalszej nauki oraz dożywotni dostęp do prywatnej grupy na Facebooku, w której może dzielić się swoimi doświadczeniami, zadawać pytania czy socjalizować się z innymi kursantkami.

Kurs Discovery prowadzony jest w języku angielskim, ale dostępne są napisy w języku polskim. Nie ma ograniczeń narodowościowych, ale WomenGoTech chce przede wszystkim zachęcić do udziału kobiety z Litwy, Łotwy, Estonii, Czech, Ukrainy, a teraz także z Polski.

Zapotrzebowanie na rynku IT nadal jest duże

Polska potrzebuje specjalistek od IT. Jak podkreśla Jarūnė Preikšaitė, liczba specjalistów ICT w Polsce jest jedną z najniższych w UE, a gospodarka nadal ma wysokie zapotrzebowanie na takie osoby. "Dodatkowo kobiety stanowią w Polsce ogromną, niewykorzystaną siłę. Wiemy jakie rozwiązania sprawdzają się na Litwie, więc chcemy przeszczepić je również na Polskę" - mówi Preikšaitė.

Dane Polskiego Instytutu Ekonomicznego potwierdzają te słowa. Według Instytutu, Polska boryka się z deficytem pracowników w sektorze IT, który sięga nawet 150 tysięcy specjalistów. Tylu brakuje w Polsce programistów, ale też innych ekspertów z branży IT, aby udział wszystkich pracowników w Polsce był taki sam, jaki jest odsetek specjalistów IT w liczbie pracujących w tym sektorze w całej Unii Europejskiej.

Na koniec warto dodać, że program Discovery jest bezpłatny i nie ma rekrutacji. Wystarczy zgłosić się poprzez formularz na stronie. Kobiety chcące wziąć udział w kursie nie muszą spełniać żadnych wymogów formalnych.

