Google Workspace to pakiet narzędzi do efektywnej pracy. Wszystko, czego potrzebujesz masz w jednym miejscu, a dostęp do tego – z każdego miejsca na świecie (o ile dociera tam Internet).

Google Workspace zastępuje G Suite i chce być twoim „wszystkim w jednym” do pracy

G Suite zdawał egzamin, ale nadszedł czas, by powitać jego następcę. Oto na białym koniu wjeżdża Google Workplace – nowy pakiet narzędzi, zawierający wszystko, czego możesz potrzebować do efektywnej pracy i łączący to w jedną całość. To rozbudowana platforma do komunikacji wewnątrz zespołów i poza nimi, tworzenia i udostępniania dokumentów, przechowywania plików oraz zarządzania sobą w czasie.

Google Workspace zawiera narzędzia, które dobrze znasz – jak Gmail, Kalendarz czy Dokumenty – ale w podrasowanych wersjach. Jeśli korzystałeś wcześniej z G Suite, to doskonale wiesz, o co chodzi. Do tego masz zaawansowane funkcje bezpieczeństwa – krótko mówiąc: świetne rozwiązanie dla firm i ich pracowników.

Gmail ma nową ikonę. Kalendarz, Dysk, Dokumenty i Meet też

Nie myśl jednak, że Google tylko zmienił nazwę. Postarał się też o nowe ikonki dla swoich najpopularniejszych aplikacji. Gmail, Kalendarz, Dysk, Dokumenty i Meet zyskały odświeżone, czterokolorowe znaczki – spójne graficznie nie tylko ze sobą, ale też z innymi produktami z google’owskiego portfolio. Właśnie w tej kolejności możesz je zobaczyć na tej grafice…

…a poniżej zostawiam ci jeszcze materiał wideo, które promuje te nowe ikonki, z których Google jest najwyraźniej szalenie dumny:

Google Workspace to więcej niż zamiana nazwy. To też nowe funkcje

W Google pomyśleli też o tym, żeby przy okazji zaserwować kilka nowinek. Jedną z najciekawszych jest podgląd linków – dzięki niemu możesz podejrzeć, co się tam znajduje, bez opuszczania Dokumentu, Arkusza czy Prezentacji. Nie będziesz musieć też z nich wychodzić, gdy przyjdzie czas wideorozmowy w Google Meet – to zaś za sprawą trybu picture-in-picture.

Skoro już wspomniałem o okienkach, to powiem ci o jeszcze jednym: komplet informacji o danej osobie (razem z udostępnionymi przez nią dokumentami) pojawi się, gdy kogoś wspomnisz z „@”. Opuszczać nie będziesz musieć także pokoju Czatu, żeby wspólnie popracować nad dokumentami. Małe, ale praktyczne dodatki – nie da się ukryć.

Wreszcie, Google Workspace to także nowy interfejs użytkownika. Dzięki niemu masz wykonywać służbowe obowiązki efektywniej i to samo tyczy się współpracy z twoim zespołem. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej, to już teraz zobacz ten film:

Ile kosztuje Google Workspace i co otrzymujesz za te pieniądze?

Na Google Workspace w każdym przypadku składa się 12 aplikacji:

Gmail

Dysk

Meet

Kalendarz

Chat

Dokumenty

Arkusze

Prezentacje

Notatki Keep

Witryny

Formularze

Currents

W zależności od wybranego wariantu abonamentu różne są jednak możliwości tych aplikacji. Płacisz więcej, to i więcej możesz, a do tego masz więcej miejsca w chmurze i wyższy poziom bezpieczeństwa dla twoich firmowych plików.

Cennik Google Workspace prezentuje się następująco:

Business Starter: 20,70 zł na miesiąc / użytkownik

Business Standard: 41,40 zł na miesiąc / użytkownik

Business Plus: 69 zł na miesiąc / użytkownik

Enterprise (dla firm zatrudniających powyżej 300 osób): cena ustalana indywidualnie

Przez 14 dni możesz też testować Google Workspace za darmo i dopiero potem podjąć decyzje o tym, czy chcesz, a jeśli tak, to jaki wariant abonamentowy. Być może pomocny okaże się pełen wykaz różnic (i podobieństw):

