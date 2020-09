Lekcje zdalne w szkołach, wykłady online na studiach, wideokonferencje w pracy i wirtualne spotkania z rodziną lub znajomymi. Google Meet znajduje wiele zastosowań i dobra wiadomość jest taka, że wciąż nic za to nie musimy płacić.

Dobra wiadomość: Google Meet bez limitu długości nadal za darmo

Dzisiaj (30 września) kończy się ustalony w kwietniu okres darmowego dostępu do (prawie) pełnej funkcjonalności Google Meet. Jako że jednak sytuacja na świecie wcale nie wróciła do normalności, amerykański gigant postanowił go przedłużyć. O północy nic się więc nie zmieni i nadal będziemy mogli bez problemów prowadzić wideorozmowy dłuższe niż 60 minut za pośrednictwem tej platformy.

Jeśli jesteś wśród tych, którzy nie płacą za korzystanie z Google Meet, to rozmowy powyżej godziny z udziałem nawet 50 osób możesz prowadzić bez przeszkód aż do 31 marca 2021 roku. Przez kilka najbliższych miesięcy nie musisz się więc o to obawiać. Nic się nie zmienia.

Jak gadać w Google Meet? Jest kilka sposobów

Z Google Meet możesz korzystać za pośrednictwem aplikacji na smartfony i tablety z Androidem oraz iOS-em, a także na komputerach – z poziomu przeglądarki internetowej. Rozpocząć wideorozmowę można nawet z poziomu Gmaila.

To wygodne i całkiem funkcjonalne rozwiązanie do wideorozmów. A jeśli szukasz jakieś alternatywy, to sprawdź nasze zestawienie najlepszych aplikacji do wideokonferencji.

Źródło: Google Blog, The Verge, Engadget

