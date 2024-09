Jeśli planujesz zakup Indiana Jones i Wielki Krąg na platformie Steam, to teraz jest najlepszy moment. Wydawca gry, Bethesda, obniżą polską cenę na stałe. Ci, którzy zamówili grę w wyższej cenie, dostaną zwrot.

To zdecydowanie jedna z najważniejszych gier 2024 r. Indiana Jones i Wielki Krąg zadebiutuje 9 grudnia na Xbox Series X|S oraz PC. Wersja gry na Steamie doczekała się nowej polskiej ceny. Jest taniej. Dużo taniej.

Nowa cena Indiana Jones i Wielki Krąg na Steamie

Marcin Dąbkowski, PR Manager w Bethesda, informuje, że “cena Indiana Jones i Wielki Krąg na Steam zaliczyła słodką korektę”. Chodzi zarówno o edycję standardową, jak i premium. Oto jak prezentują się nowe ceny:

Indiana Jones i Wielki Krąg – Edycja Standardowa w przedsprzedaży kosztuje aktualnie 299 zł zamiast 349 zł.

Indiana Jones i Wielki Krąg – Edycja Premium w przedsprzedaży to teraz wydatek 429 zł zamiast 499 zł.

PR Manager poinformował również, że ci, którzy zamówili grę w przedsprzedaży w starej cenie “to ma to być uwzględnione przez Steam i zwrot”. Podkreślmy raz jeszcze, że nowa polska cena dotyczy platformy Steam.

Dlaczego jest taniej?

Korekta najpewniej ma związek z tym, że polskie ceny gier na Steamie to światowa czołówka. Wynika to z faktu, że Valve nie aktualizuje od dłuższego czasu przelicznika, który służy wydawcom jako podpowiedź w ustalaniu sugerowanych cen.

Tak więc polska społeczność graczy bierze sprawy w swoje ręce. Internauci piszą do wydawców, by ci zaktualizowali ceny (np. cena Hades 2), nie czekając na to, aż Valve wreszcie zaktualizuje przelicznik.

Źródło: X, zdjęcie otwierające: Steam