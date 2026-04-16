Humanoidalny robot podbija internet. Kim jest Edward Warchocki?

Jeszcze niedawno humanoidalne roboty były domeną laboratoriów. Dziś jeden z nich podbija internet. Edward Warchocki – robotyczny influencer z Polski – biega po mieście, rozmawia z ludźmi i… goni dziki, wywołując globalne zainteresowanie.

W ostatnich tygodniach internet podbija Edward Warchocki – robotyczny influencer, który coraz śmielej wkracza do świata dotąd zarezerwowanego dla ludzi. Pojawia się w przestrzeni publicznej, bierze udział w wydarzeniach, rozmawia z przechodniami i… budzi ogromne emocje.

Dla wielu osób widok humanoidalnego robota wciąż jest czymś z pogranicza science fiction. Tymczasem Edward nie stoi za szybą w laboratorium – można go spotkać tam, gdzie toczy się codzienne życie. I właśnie to robi największe wrażenie.

Od ulicy po Sejm

Jednym z elementów, który najmocniej napędza jego popularność, jest obecność w miejscach zupełnie nieoczywistych dla maszyny. Edward Warchocki pojawił się m.in. na Półmaratonie Warszawskim, gdzie wzbudzał zainteresowanie zarówno biegaczy, jak i kibiców. Choć nie rywalizował z zawodnikami, sam jego udział w wydarzeniu pokazał, jak bardzo zaciera się granica między światem ludzi i technologii.

Jeszcze większe emocje wywołała jego wizyta w Sejmie. Podczas konferencji robot nie tylko był biernym "eksponatem”, ale aktywnie uczestniczył w wydarzeniu, prezentując się jako pełnoprawny uczestnik debaty publicznej. To wywołało dyskusję o roli nowych technologii w przestrzeni państwowej i o tym, gdzie właściwie przebiega granica ich zastosowania.

Edward regularnie pojawia się także na ulicach Warszawy, gdzie wchodzi w spontaniczne interakcje z przechodniami. Zatrzymuje się, reaguje na ludzi, rozmawia z nimi i przyciąga tłumy zaciekawionych osób. Dla jednych to fascynujące spotkanie z przyszłością, dla innych – po prostu dobra zabawa i okazja do nagrania viralowego filmiku.

Viral, który obiegł świat

Prawdziwy przełom przyniosło jednak nagranie, które błyskawicznie stało się viralem. Na filmie robot spotyka stado dzików na jednej z warszawskich ulic i zaczyna je… gonić. Absurdalna, a jednocześnie niezwykle "ludzka" sytuacja sprawiła, że materiał rozprzestrzenił się w sieci w zawrotnym tempie.

Sprawą zainteresowały się nawet międzynarodowe media, w tym agencja Reuters. To moment, w którym lokalny projekt technologiczny przestał być tylko ciekawostką, a stał się globalnym fenomenem.

Czym właściwie jest Edward Warchocki?

Edward Warchocki nie jest wirtualnym awatarem ani animacją komputerową. To fizyczny humanoidalny robot, oparty na modelu Unitree G1, zaprojektowanym przez chińską firmę Unitree Robotics. Ma około 132 cm wzrostu i waży 35 kg, co czyni go zaskakująco “ludzkim” w proporcjach. Od niedawna takie roboty można kupić w Polsce - cena modelu G1 to ok. 100 tys. zł.

Maszyna potrafi poruszać się z prędkością do 2 metrów na sekundę (ok 7 km/h), chodzić po schodach, biegać, a nawet tańczyć. Dzięki systemowi LiDAR i kamerom głębi rozpoznaje otoczenie i unika przeszkód. Wyposażona jest w mikrofony, głośniki i moduły sztucznej inteligencji, które pozwalają jej wchodzić w interakcje z ludźmi.

Robot działa w oparciu o system Mera OS i oferuje funkcje takie jak rozpoznawanie i śledzenie twarzy, interakcję głosową oraz system samouczącej się "osobowości”, który pozwala mu dostosowywać zachowanie do sytuacji i odbiorców.

Technologia spotyka marketing

Za sukcesem Edwarda stoi nie tylko technologia, ale także przemyślana strategia marketingowa. Projekt łączy inżynierię z viralową rozrywką, tworząc nowy typ medialnej postaci – fizycznego influencera.

Twórcy robota wykorzystują jego obecność w mediach społecznościowych, publikując krótkie, angażujące materiały. Kluczowe jest jednak to, że Edward "wychodzi do ludzi” – pojawia się na wydarzeniach, w przestrzeni publicznej i w sytuacjach, które naturalnie generują zainteresowanie.

Jednocześnie projekt ma wyraźny wymiar biznesowy. Robot może być wynajmowany na eventy, konferencje czy akcje promocyjne. Staje się narzędziem marketingowym, które przyciąga uwagę i wyróżnia marki w świecie przeładowanym treściami.

Dlaczego to działa

Fenomen Edwarda Warchockiego opiera się na prostym, ale skutecznym mechanizmie: łączy nowość technologii z elementem humoru i zaskoczenia. Ludzie widzą coś, co jeszcze niedawno było futurystyczną wizją, a jednocześnie zachowuje się to w sposób znajomy i zabawny.

To także przykład szerszego trendu. Branża humanoidalnych robotów rozwija się w szybkim tempie, a projekty takie jak Edward pomagają oswoić społeczeństwo z ich obecnością. Zamiast dystansu pojawia się ciekawość, a nawet sympatia.