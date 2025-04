Kingdom Come: Deliverance 2 wzbogacone o nową zawartość. Zgodnie z zapowiedziami twórców, gra otrzyma tryb hardcore – ostateczne wyzwanie dla najlepszych graczy.

Czeskie studio Warhorse “dowiozło”. Kingdom Come: Deliverance 2 to jedna z najważniejszych i najlepszych gier 2025 r. o czym świadczą wysokie oceny w recenzjach oraz liczne rekomendacje. Deweloperzy konsekwentnie rozwijają swoje dzieło i chcą dać graczom pretekst do ponownego zagrania.

Kingdom Come: Deliverance 2 – tryb hardcore

Nadchodzi tryb hardcore, który będzie ostatecznym wyzwaniem dla graczy i jednocześnie świadectwem najwyższej formy immersji w Kingdom Come: Deliverance 2. Kiedy nowy tryb stanie się dostępny? Nastąpi to “w przyszłym tygodniu”, więc szczegóły poznamy za kilka dni.

rozwiń

Co dokładnie zmienia tryb hardcore? Należy spodziewać się mocno ograniczonego interfejsu, więc czerpanie informacji o kondycji bohatera będzie mocno utrudnione – to zmusi graczy do bacznego obserwowania protagonisty. Kolejnym utrudnieniem będzie brak znacznika bohatera na mapie, co zweryfikuje umiejętność orientacji w terenie. Co więcej, wybierając tryb hardcore w Kingdom Come: Deliverance 2, gracze mogą wybrać na początku rozgrywki trzy perki, które permanentnie osłabiają bohatera.

Plany na przyszłość

Ambicje deweloperów sięgają dalej. Kingdom Come: Deliverance 2 otrzyma w 2025 r. trzy z zapowiedzianych czterech dodatków. Premiera pierwszego z nich zaplanowana jest na lato.

Graliście w Kingdom Come: Deliverance 2? Osobiście przymierzam się do kolejnego ogrania tytułu właśnie w trybie hardcore. Tym razem postawię jednak na inny model rozgrywki – wcielę się w rolę bandyty, który nie ma skrupułów, sumienia, ani żadnej litości.

Źródło: Warhorse