Czy gaming przyszłości będzie nasycony sztuczną inteligencją? Technologia staje się coraz doskonalsza, czego dobitnym przykładem jest grywalny Quake w całości wygenerowany przez sztuczną inteligencję.

Pamiętacie czasy, kiedy to sztuczna inteligencja generowała mozolnie obrazy o dyskusyjnej jakości? Te “czasy” to nie żadna zamierzchła przeszłość, tylko okolice roku 2023. Postęp jest widoczny gołym okiem, co udowadniają giganci branży – Microsoft chwali się zadziwiającą wersją gry Quake, która jest w całości generowana przez AI w czasie rzeczywistym.

Quake AI – zagrasz w przeglądarce

Demo gry Quake 2 jest dostępne z poziomu przeglądarki internetowej. W praktyce jest to pokaz możliwości Muse – modelu AI, który został opracowany z myślą o generowaniu grafik oraz elementów rozgrywki w grach komputerowych. I z tego zadania wywiązuje się bardzo dobrze.

Ta zadziwiająca wersja Quake 2 jest oczywiście okrojona z wielu funkcjonalności. Gracze mogą poruszać się, rozglądać, strzelać do wrogów i kucać. Muse generuje w czasie rzeczywistym potrzebne animacje, a graczom pozostaje napawać się ekscytującą rozgrywką z maksymalnie 10 klatkami na sekundę.

Gracze są podzieleni

Ten śmiały eksperyment podzielił graczy. Jedni doceniają to, w jaki sposób sztuczna inteligencja ewoluuje, a inni nie szczędzą gorzkich słów pod adresem Microsoftu. Jednak narzędzia AI z przytupem wkroczyły do szeroko pojętej branży kreatywnej i wszystko wskazuje na to, że będzie coraz więcej gier napędzanych AI.

Aktualnie fanom wirtualnej rozrywki nie grozi widmo zalania rynku produkcjami stworzonymi w pełni przez AI. Nie oznacza to, że sztucznej inteligencji w grach nie ma - dobrym przykładem jest inZOI, który czerpie garściami z nowych technologii.

Źródło: VGC