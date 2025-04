Konkurencja dla HDMI. Chiny prezentują GPMI

Złącze GPMI (General Purpose Media Interface) ma oferować lepsze możliwości niż popularne HDMI. Jeśli nowy standard się upowszechni, może to oznaczać prawdziwą rewolucję w branży RTV.

Standard HDMI (High Definition Multimedia Interface) zdążył się już powszechnie zadomowić w świecie elektroniki. Zawdzięcza to przede wszystkim swojej uniwersalności oraz kompatybilności z szeroką gamą urządzeń – od telewizorów, przez konsole, po laptopy.

Alternatywę dla HDMI opracowało chińskie konsorcjum Shenzhen 8K UHD Video Industry Cooperation Alliance, skupiające ponad 50 firm. Nowy standard, nazwany GPMI (General Purpose Media Interface), ma oferować lepsze możliwości przesyłu obrazu i dźwięku, szczególnie w kontekście rosnących wymagań technologii 8K.

Złącze GPMI – lepsze niż HDMI

Interfejs GPMI został zaprojektowany tak, aby umożliwiać przesyłanie znacznie większej ilości danych niż obecnie stosowane standardy. Występuje w dwóch wersjach — typ B, który najprawdopodobniej korzysta z zastrzeżonego złącza, oraz typ C, w pełni zgodny ze standardem USB-C.

Złącze GPMI typ C oferuje maksymalną przepustowość 96 Gb/s i pozwala przesyłać moc do 240 W. Jeszcze większe możliwości zapewnia wersja typ B, osiągająca przepustowość aż 192 Gb/s i dostarczająca do 480 W mocy — to wystarczająco, by nie tylko przesyłać obraz w jakości 8K, ale również zasilać urządzenie przy użyciu tylko jednego kabla.

Dodatkowo standard GPMI obsługuje uniwersalny protokół sterowania, taki jak HDMI-CEC. Dzięki temu możliwe jest używanie jednego pilota do wszystkich kompatybilnych urządzeń połączonych przez GPMI.

Nadchodzi rewolucja?

GPMI oferuje nie tylko wysoką przepustowość, ale również możliwość przesyłania dużej mocy, co czyni go bardziej zaawansowanym rozwiązaniem niż dotychczasowe popularne interfejsy, takie jak USB4, Thunderbolt 5 czy nowe HDMI 2.2. Serwis Tom's Hardware porównał kilka popularnych standardów.

Złącze Przepustowość Przesyłana moc GPMI typ B 192 Gb/s 480 W GPMI typ C 96 Gb/s 240 W HDMI 2.2 96 Gb/s - DisplayPort 2.1 80 Gb/s - USB4 40 Gb/s 40 W Thunderbolt 5 120 Gb/s 100 W

Jeśli nowy standard się upowszechni, możemy być świadkami prawdziwej rewolucji – jednego przewodu wystarczającego zarówno do przesyłania obrazu, jak i zasilania telewizora. Jak sprawdzi się to w praktyce? Przekonamy się zapewne dopiero z czasem.