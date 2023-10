Od 2016 roku KIVI, producent telewizorów Smart TV, wypuścił na rynek 19 modeli pilotów. Tylko 4 z nich były podstawowymi, fabrycznie wykonanymi modelami. 12 pilotów to wersje dostosowane z różnymi materiałami, układami przycisków i kolorami, ale o tym samym kształcie.

Trzy następne piloty zostały w pełni opracowane przez KIVI. Firma regularnie przeprowadza ankiety i badania wśród grupy docelowej, aby dowiedzieć się, jakie potrzeby mają użytkownicy. W tym artykule dzielimy się z Wami najciekawszymi spostrzeżeniami.

Jak wygląda idealny pilot?

Aby uzyskać pomysł na idealny pilot, twórcy marki przeprowadzili ankietę wśród ponad 1 200 użytkowników telewizorów smart, produkowanych nie tylko przez KIVI, ale także przez innych producentów z całej Europy. W badaniu uczestniczyli również potencjalni właściciele nowych telewizorów planujący zakup w najbliższej przyszłości.

W efekcie firma była w stanie stworzyć listę funkcji pilota, które są ważne dla użytkowników. Wśród nich znalazły się następujące cechy:

Elegancki i nowoczesny design, małe rozmiary, ciekawe kolory (na przykład biały) oraz kształt, który nie jest płaski.

Płynna i cicha praca przycisków bez żadnych zbędnych dźwięków. Jednocześnie użytkownicy nie chcą widzieć zbyt wielu przycisków na swoim pilocie.

Przyjemny w dotyku i trwały materiał.

Ergonomia. Przyciski muszą być rozmieszczone w taki sposób, aby można było ich używać bez patrzenia na pilot lub przemieszczania go w dłoni.

Waga. Wielu respondentów zauważa, że cięższy pilot jest znacznie przyjemniejszy w użyciu.

Żywotność baterii przez ponad rok ze wskazaniem niskiego naładowania.

Standardowe piloty często nie oferują pełnego zakresu wyżej wymienionych funkcji, ponieważ producenci chcą, aby były jak najbardziej uniwersalne. KIVI natomiast stale dostosowuje piloty na podstawie własnych badań i aktualizuje modele co dwa lata.

Co jeszcze ma znaczenie według konsumentów?

Wyniki badań pokazują, że użytkownicy KIVI są najbardziej zainteresowani następującymi funkcjami:

wskaźnikiem,

funkcją wyszukiwania,

podświetleniem przycisków.

Pierwsza i trzecia funkcja zostały wdrożone przez KIVI w 2017 roku, a druga w 2019 roku (choć okazało się, że mniej niż 10% użytkowników korzysta z niej częściej niż raz w tygodniu).

Wielu respondentów mówi, że chcieliby pilota z metalu.

"Firma słyszy te życzenia, ale nie planuje ich realizować. Metal jest zimny i śliski, co oznacza, że używanie takiego urządzenia będzie nieprzyjemne i niewygodne," dzieli się swoimi obserwacjami Arkadii Zubrytskyi, właściciel produktu KIVI.

Dodaje także:

"Aby lepiej zrozumieć, jaki kształt pilota jest naprawdę wygodny, przeanalizowaliśmy ponad dwieście dłoni użytkowników w różnym wieku i płci. Na podstawie tego badania powstał obecny trójwymiarowy kształt pilota KIVI."

Historia rozwoju pilota KIVI

KIVI rozpoczęło produkcję własnego pilota w 2017 roku, w drugim roku po założeniu firmy. Debiutancka linia telewizorów była dostarczana z podstawowym, fabrycznie wykonanym pilotem, ale KIVI badało doświadczenia pierwszych klientów i zaczęło zmieniać kształty, materiały, dodatki, układ i oprogramowanie w swoich pilotach.

W ciągu zaledwie ośmiu lat istnienia firma wypuściła na rynek 19 różnych pilotów. 12 z nich zostało dostosowanych do potrzeb użytkowników KIVI. Ale ostatnie trzy modele są całkowicie własnym projektem firmy.

Pierwszy taki pilot nazywał się K1. Miał podświetlane przyciski, wbudowaną baterię do ładowania, wskaźnik i pełno funkcjonalną klawiaturę QWERTY na odwrocie pilota, która była najbardziej niezwykłą cechą. Dziś wydaje się to dziwne, ale wtedy klawiatura na pilocie bardzo pomagała w korzystaniu z telewizora.

Następnie został wypuszczony model K2 z miękkim pokryciem i uaktualnioną technologią podświetlenia przycisków. Urządzenie zostało także zintegrowane z mikrofonem do sterowania głosem. KIVI było jedną z pierwszych marek, która wprowadziła taki model pilota i dodało dedykowany moduł do swoich telewizorów, tak aby klawiatura obsługiwała alfabet cyrylicki, a co najważniejsze, język ukraiński.

Jedna z wersji miała dodatkowy nadajnik podczerwieni, dzięki czemu można było sterować telewizorem dosłownie z każdego kąta pokoju i z dowolnej odległości. Według standardów rynkowych piloty muszą przesyłać sygnał podczerwieni w zakresie 30 stopni. KIVI zadbało o to, aby ten kąt wynosił co najmniej 70 stopni i więcej, co stało się możliwe dzięki dodatkowym nadajnikom na urządzeniu i lepszym czujnikom wbudowanym w telewizor.

Przez lata dostarczane modele miały dodawane i usuwane klawisze zgodnie z aktualnymi potrzebami i życzeniami konsumentów, a oprogramowanie, rozmiar i design pilotów przeszły wiele zmian.

Aktualny model

Najnowsze modele pilota od KIVI dostępne są w kolorze białym. Dzięki temu jest łatwiejszy do znalezienia w domu, ponieważ wyróżnia się na tle innych rzeczy, a małe rysy na obudowie są mniej widoczne. Biały pilot jest wykonany ze specjalnego plastiku zawierającego składniki, które redukują wpływ promieniowania ultrafioletowego. Zapobiega to żółknięciu materiału podczas długotrwałego użytkowania.

Wszystkie podstawowe standardy branżowe zostały oczywiście spełnione. Co więcej, piloty KIVI mają wbudowany aktywny mikrofon, aby sterowanie głosowe telewizorów Smart TV było wygodniejsze.

Piloty ukraińskiej marki mają funkcję wskazania niskiego poziomu naładowania baterii. Jeśli wejdziesz do menu telewizora KIVI, możesz zobaczyć, jaki % naładowania pozostał. System powiadomi cię również, gdy poziom naładowania spadnie poniżej 20%. Dzięki temu zużyte baterie nigdy nie będą niemiłą niespodzianką. Ponadto obecna wersja pilota KIVI została zaprojektowana w taki sposób, że zużycie energii jest niższe niż średnia rynkowa, dlatego urządzenie może działać nawet do 2 lat na jednym ładowaniu baterii.

Według ankiety przeprowadzonej wśród ponad 700 respondentów pilot KIVI otrzymał ocenę 4,4 na 5-punktowej skali, co jest uważane za doskonały wynik w branży.

O KIVI

KIVI to międzynarodowa firma założona w 2016 roku z europejskim biurem zlokalizowanym w Budapeszcie. Głównym obszarem działalności firmy jest rozwój i produkcja telewizorów Smart TV z dystrybucją do Europy i Azji. Dział badań i rozwoju znajduje się również w Europie i Azji. Do tej pory sprzedano ponad 1,5 miliona urządzeń. KIVI jest certyfikowanym partnerem Google i Netflix.

