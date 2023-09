O czym pamiętać przy wyborze nowego TV? Poradnik zakupowy marki KIVI

Kupno nowego telewizora to odpowiedzialna sprawa. Na co zwrócić uwagę? Jakie technologie są potrzebne do oglądania treści w najlepszej jakości? Jakie są niuanse systemu operacyjnego?

Przygotowując się do zakupu nowego telewizora, warto odpowiedzieć sobie na parę pytań. Poniżej przygotowaliśmy przykładową listę, która sprawi, że wybór będzie jeszcze prostszy, a Ty będziesz w pełni zadowolony z zakupu.

1. Gdzie będzie stał nowy telewizor?

Pomieszczenie, w którym znajdzie się nowe urządzenie, determinuje cechy, które powinien posiadać telewizor. Na przykład, jeżeli ma znaleźć się w kuchni, to istotna może być głośność wbudowanych głośników i dostępność sterowania głosowego. Planujesz umieścić TV w pokoju dziecięcym? Zapewne będzie Ci zależało na funkcji kontroli rodzicielskiej oraz stabilności urządzenia.

Następnie musisz zdecydować, gdzie dokładnie będzie zamontowany telewizor: czy będzie przytwierdzony do ściany, umieszczony w rogu pokoju, czy też stanie na poziomej powierzchni? To decyduje o wyborze i zakupie dodatkowych mocowań lub uchwytów oraz o rozmiarze samego urządzenia, a raczej wielkości jego ekranu.

Uważa się, że rozmiar ekranu telewizora powinien wynosić połowę odległości od miejsca oglądania do ekranu. Jeśli planujesz postawić telewizor w salonie, zmierz odległość od sofy do wybranego miejsca i podziel ją na dwa — będzie to wskazówka przy wyborze odpowiedniego rozmiaru ekranu. Najpopularniejsze rozmiary Smart TV KIVI to 32'', 40'' i 43''.

Najłatwiej jest postawić telewizor na meblach (stole, szafce, półce). Jeśli jednak wszystkie powierzchnie są już zajęte, każdy nowoczesny telewizor można bezpośrednio przymocować do ściany za pomocą specjalnych uchwytów. Jeśli istnieje szansa, że widzowie będą oglądać ekran z kilku punktów w pokoju, warto szukać uchwytu, który można obracać.

Oczywiście najlepiej jest umieścić telewizor w pobliżu gniazdek elektrycznych, aby zakup nowego urządzenia nie zamienił się niespodziewanie w remont domu. Upewnij się także, że wybranego miejsce montażu nie jest narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

2. Jakie cechy ekranu są ważne?

Wszystko zależy od rodzaju treści, które będzie odtwarzać Twój nowy telewizor. Jeżeli planujesz ograniczyć się do oglądania telewizji, możesz spokojnie wybrać ekran HD lub Full HD i mieć wyraźny obraz na małym ekranie.

Jeśli zamierzasz oglądać dynamiczne i żywe filmy w najlepszej możliwej jakości, powinieneś wybrać najwyższą rozdzielczość ekranu. Są to telewizory 4K (lub Ultra HD), które mają większy ekran dzięki znacznie większej liczbie pikseli, co sprawia, że obraz jest bardzo realistyczny i głęboki.

Nowoczesne telewizory mają również różne technologie oprogramowania, które poprawiają obraz. KIVI oferuje na przykład:

Super Contrast Control – wybiera obszary obrazu i zmienia ich kontrast. Ciemne ujęcia nie łączą się w jeden czarny obraz, ale zyskują głębię;

Max Vivid – optymalizuje obraz poprzez zwiększenie jego jasności oddzielnie dla każdego regionu wideo;

MEMC (Motion Estimation and Motion Compensation) – zdaje się „wypełniać" brakujące klatki w szybkich scenach filmowych, dzięki czemu obraz nie zwalnia, ale porusza się płynnie.

Telewizory dla graczy mają również swoje specjalne funkcje. Smart TV KIVI mają tzw. tryb gry. W tym trybie urządzenie samodzielnie wyłącza wszystkie funkcje w tle, ale zachowuje jakość obrazu, więc pełny potencjał procesora telewizora jest kierowany tylko do gry.

Z uwagi na coraz większą dostępność treści HDR, KIVI zaleca również wybór urządzenia z funkcją HDR. Rozpoznaje ono odpowiednie wideo i zmienia ustawienia ekranu, aby obraz na telewizorze wyglądał jak w rzeczywistości.

3. Jaki system operacyjny jest lepszy dla telewizorów smart?

Najczęściej można znaleźć trzy systemy operacyjne: Android TV, Tizen i WebOS. Mają podobne funkcje i różnią się tylko ilością obsługiwanych aplikacji. Najwięcej z nich jest tworzonych dla Android TV, więc właściciele urządzeń z tym systemem mogą liczyć na największą ilość treści i możliwości pracy oraz rozrywki na ich telewizorach. Producenci treści i gier tworzą swoje aplikacje przede wszystkim dla Android TV.

Najnowszy dostępny na rynku system operacyjny Android to Android TV 11. Dla niego stworzono już ponad 10 tysięcy aplikacji dostępnych w Play Market. Najnowsza linia produktów KIVI działa właśnie na tym systemie.

4. A co ze sprzętem?

Jeżeli wybierasz telewizor, który ma służyć przez kilka lat, najlepiej postawić na ten, który posiada najnowszy procesor. Zapewni stabilną pracę i brak „zawieszeń” w telewizorze.

Dzisiaj KIVI korzysta z układów scalonych, które są o 30% bardziej wydajne niż średnia rynkowa. Gwarantuje to szybką i stabilną pracę systemu.

Wybierając telewizor smart, zwróć też uwagę na liczbę portów do podłączania urządzeń zewnętrznych, abyś mógł podłączyć konsolę do gier, słuchawki lub inne akcesoria do swojego domowego centrum rozrywki.

Dla małego pokoju wbudowane głośniki w telewizorze będą wystarczające. Większe pomieszczenie może wymagać dodatkowego systemu dźwiękowego.

5. Jakie wybory zapewnią dodatkowe korzyści?

Wygodnie jest, gdy od razu po wyjęciu z pudełka Twój telewizor smart jest już wyposażony w wiele aplikacji. Jest to możliwe, jeśli producent jest oficjalnym partnerem takich gigantów jak Google, Netflix itp. Oficjalne aplikacje, podobnie jak system operacyjny, działają prawidłowo, nie zawieszają się i są aktualizowane w odpowiednim czasie.

Ogólnie rzecz biorąc, wybór telewizora jest dość prosty: musisz wiedzieć, gdzie go zainstalujesz i jak będziesz go używać — tylko do oglądania telewizji czy jako pełnowymiarowe urządzenie do rozrywki z grami, nauką, tańcem i muzyką. W zależności od przeznaczenia urządzenia wybierasz określone cechy i funkcje.

O KIVI

KIVI to międzynarodowa firma założona w 2016 roku z europejskim biurem w Budapeszcie. Jej główną działalnością jest rozwój i produkcja telewizorów smart z dystrybucją do Europy i Azji. Dział badawczo-rozwojowy znajduje się na Ukrainie i w Chinach. Do tej pory sprzedano ponad 1,5 miliona urządzeń. KIVI jest certyfikowanym partnerem Google’a i Netflix.

