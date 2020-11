W sklepie Komputronik wystartowała największa wyprzedaż roku: Black Week Sale 2020. Sprawdź, jakie gorące przeceny przygotowano z okazji zbliżającego się Black Friday.

Komputronik zaprasza na Black Week Sale

Wielka wyprzedaż pod tytułem Black Week Sale w Komputronik już trwa. Rozejrzyj się dobrze, a znajdziesz produkty przecenione nawet o 95%. Z jednej strony masz dużo czasu, bo promocja zakończy się dopiero 29 listopada. Z drugiej – te najgorętsze urządzenia znikają z półek jak ciepłe bułeczki.

Zorganizowana przez Komputronik wyprzedaż na Black Friday to szansa, by kupić laptopy, smartfony, gadżety oraz sprzęt AGD i RTV w cenach zdecydowanie niższych niż normalnie. Przede wszystkim warto rozejrzeć się za smartwatchem lub smartbandem z pulsoksymetrem, nowym smartfonem z niższej lub wyższej półki oraz laptopem – czy to do gier, czy też do pracy. Zobacz, co my znaleźliśmy…

Najlepsze oferty na Black Week w Komputronik

Tanie smartfony rzadko bywają dobre, ale ten tutaj ma sporo do zaoferowania. W dodatku z okazji Black Week jest jeszcze tańszy niż zwykle. W sklepie Komputronik możesz teraz kupić telefon Huawei Y6p Dual SIM za 399 złotych (czyli o 100 zł taniej niż normalnie). Co otrzymujesz w zamian za wydane pieniądze? Smartfona z 6,3-calowym wyświetlaczem o całkiem przyzwoitej kolorystyce. Ośmiordzeniowy procesor w parze z 3 GB pamięci RAM zapewnia płynne działania, a akumulator 5000 mAh – długi czas pracy.

Warto też zwrócić uwagę na całkowicie bezprzewodowe słuchawki JBL Free za 299 złotych (czyli o 60 zł taniej niż normalnie). Wykorzystują one technologię Bluetooth 4.2, by zapewniać niezawodne połączenie, a odporna na zachlapanie konstrukcja pozwala korzystać z nich w słońcu, jak i w deszczu. Zastosowane przetworniki dynamiczne dostarczają wysokiej jakości dźwięk, więc możesz w komfortowych warunkach spędzić kilka chwil z ulubioną muzyką. A nawet więcej niż kilka, bo długi czas działania również jest ich atutem.

A to już kolejny kompan na co dzień. Zegarek Huawei Watch GT 2 46mm Sport za 599 złotych (czyli o 290 zł taniej niż normalnie) pozwoli ci trzymać rękę na pulsie. Dzięki niemu nie musisz sięgać do kieszeni, by sprawdzać aktualną godzinę, czytać najnowsze powiadomienia i monitorować swoją aktywność. Mierzy między innymi puls, poziom stresu, prędkość, liczbę spalonych kalorii oraz poziom nasycenia krwi tlenem – jest bowiem wyposażony w pulsoksymetr.

Co jeszcze można wyhaczyć w sklepie Komputronik przy okazji Black Week? Ano między innymi takie cacka, jak gamingowy laptop ASUS ROG Zephyris G GA401||HE108T za 6199 złotych (czyli o 800 zł mniej niż normalnie). To dobry komputer do gier, który poradzi sobie nawet z tymi najnowszymi tytułami i to wcale nie na najniższych ustawieniach graficznych. Jego sercem jest Ryzen 7, któremu towarzyszą: grafika GeForce GTX 1650 Ti, 16 GB RAM-u i SSD o pojemności 1000GB.

Trudno przejść obojętnie także obok tej oferty. Jest nią mianowicie monitor BenQ EX2780Q za 1739 złotych (czyli o 460 zł mniej niż normalnie). Urządzenie jest wyposażone w 27-calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości 2560 x 1440 px, a pierwszorzędną płynność gwarantują odświeżanie 144 Hz i technologia FreeSync. Dodaj do tego wysoką jasność, szerokie kąty widzenia i krótki czas reakcji, a otrzymasz kawał porządnego monitora do gier.

Artykuł powstał we współpracy z Komputronik.pl