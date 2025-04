Witaj w przyszłości. Amazon testuje nową metodę robienia zakupów

Jeśli jakiegoś produktu nie ma w jednym sklepie, to kupujesz go w innym? Amazon uważa tę metodę za przestarzałą.

Amazon ruszył z testami usługi Buy for Me, która - jak sama nazwa wskazuje - odpowiada za dokonywanie zakupów w imieniu użytkownika. Ale nie chodzi o zakupy na Amazonie.

Buy for Me na Amazonie. Sztuczna inteligencja zrobi za ciebie zakupy… w innym sklepie

Usługa Buy for Me odpowiada za automatyczne kupowanie produktów, których w ogóle nie ma w ofercie Amazonu. Gdy użytkownik aplikacji Amazon Shopping spróbuje wyszukać produkt spoza katalogu, apka zaproponuje zamówienie go z innego sklepu.

Po zaakceptowaniu oferty zakup zostanie dokonany w imieniu użytkownika przez bota AI. Nie trzeba więc logować się na stronie nowego sklepu i wypełniać formularzy, bo cały proces ma zostać zautomatyzowany, a płatność dokonana przez system Amazonu.

Amazon póki co testuje Buy for Me jedynie w USA

Amerykański gigant ogłosił, że nowa usługa znajduje się aktualnie w fazie bardzo ograniczonych testów. Obejmują one jedynie niewielką grupę użytkowników z USA i krótką listę zewnętrznych sklepów.

Jeśli testy przebiegną przemyśle, w przyszłości dostępność Buy for Me ma zostać rozszerzona. Amazon zachęca też zewnętrzne sklepu do dołączenia do programu.