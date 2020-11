Zarówno Samsung, jak i LG planują już w przyszłym roku wprowadzić do sprzedaży telewizory miniLED. Jeden producent na większą skalę, drugi na znacznie mniejszą.

Telewizory miniLED w (najbliższych) planach LG i Samsunga

Po LG spodziewamy się nowej generacji OLED-ów, a po Samsungu – OLED-ów z kropkami kwantowymi. Wygląda jednak na to, że obaj południowokoreańscy giganci planują na przyszły rok wprowadzenie telewizorów z technologią miniLED, które będą najprawdopodobniej jednymi z topowych modelów.

W technologii miniLED widzi się poważną kandydatkę do kolejnej rewolucji na rynku telewizorów – na miarę wspomnianych już OLED-ów i kropek kwantowych. Przyszłoroczne telewizory Samsunga i LG nie będą jednak pierwszymi, które ją wykorzystają. W styczniu mieliśmy okazję przetestować TCL X10 – pierwsze na świecie urządzenie tego rodzaju – i zdecydowanie podobało nam się to, co zobaczyliśmy.



TCL X10 – pierwszy telewizor miniLED na rynku.

Co to jest miniLED? Lepsze od „zwykłego” LED, ale czy lepsze od OLED?

Na czym w ogóle polega technologia miniLED? Jest to rozwinięcie koncepcji zaproponowanej przy okazji LCD-ków – z tą różnicą, że LED-owe chipy podświetlające ekran są zdecydowanie mniejsze (mają około 100-200 mikrometrów, a nie 300 mikrometrów, jak w przypadku tradycyjnych konstrukcji – i to tych lepszych, nie krawędziowych). To pozwala na swego rodzaju podzielenie panelu na więcej stref i tym samym osiągnięcie znacznie wyższego kontrastu – zbliżonego do tego oferowanego przez OLED-y. Z drugiej strony jest to rozwiązanie znacznie tańsze od tych ostatnich.

Nic nie stoi na przeszkodzie, by technologia miniLED była wykorzystywana równocześnie z NanoCell czy Quantum Dot – tak zresztą wyglądało to już w przypadku TCL X10. Można się więc spodziewać, że LG i Samsung połączą te rozwiązania, aby zapewnić nie tylko wysoki kontrast, ale też żywe i wiernie odwzorowane kolory.



Przykładowa konstrukcja miniLED z kropkami kwantowymi (od TCL).

Z nieoficjalnych źródeł – przedstawiony przez THE ELEC – wynika, że Samsung zaoferuje w przyszłym roku 55-, 65-, 75- i 85-calowe telewizory miniLED, a LG planuje jedynie „eksperyment” w postaci 70-calowego modelu. Ten drugi wciąż chce bowiem najmocniej koncentrować się na urządzeniach z panelami OLED.

