Podczas premiery nowego zegarka Google Pixel Watch 3 poznaliśmy kilka nowych funkcji. Jedna z nich (bardzo przydatna) trafia właśnie na inne zegarki z systemem operacyjnym Wear OS.

Kilka dni temu odbyła się premiera smartfonów Google Pixel 9, nowych słuchawek i zegarka Google Pixel Watch 3. W tym ostatnim zobaczyliśmy sporo zmian - dotyczą kwestii technicznych i oprogramowania. Ciekawą nowością jest opcja korzystania z Map Google bez dostępu do internetu. Co cieszy, funkcja ta trafi również na inne smartwatche.

Mapy Google w trybie offline to przydatna funkcja w Pixelu Watch 3

Dotychczas do korzystania z Map Google potrzebowaliśmy połączenia z siecią. W Google Pixelu Watch 3 nawet bez łączności ze światem możemy korzystać z dokładnych i praktycznych map. Co więcej, nie musimy mieć też do tego połączenia ze smartfonem.

Jeśli pobierzmy niektóre mapy offline do pamięci swojego telefonu, możemy je przenieść także do pamięci smartwatcha. Można przy tym wybrać, które mapy nas interesują, aby zaoszczędzić miejsce.

Mapy offline dostęne po aktualizacji oprogramowania Wear OS

Nowa funkcja póki co pojawiła się w wersji beta 11.1400701.W. Po zainstalowaniu aktualizacji oprogramowania, w menu pojawi się nowa opcja. Jest nazwana “Offline maps” i znajduje się nad opcją “Settings”.W momencie pobierania map musimy być połączeni ze smartfonem. Zegarek z Wear OS automatycznie pobierze mapę obszaru, na którym właśnie się znajdujemy. Synchronizacja map offline odbywa się, gdy zegarek ma połączenie z Wi-Fi i jest ładowany. O tym, że aktualnie korzystamy z map offline, świadczy ikona przekreślonej chmury. (obok godziny).