Google pokazał właśnie trzecią odsłonę swojego smartwatcha, a zarazem pierwszą, która trafia do oficjalnej dystrybucji w Polsce. Oto Pixel Watch 3.

Sierpniowa prezentacja Google’a poświęcona była przede wszystkim nowym smartfonom z linii Pixel 9, ale nie zabrakło i akcesoriów.

Google Pixel Watch 3 - ceny i dostępność w Polsce

Pixel Watch 3 to pierwszy reprezentant serii, który dostępny jest w dwóch rozmiarach. Ich ceny prezentują się tak:

41 mm - 1699 zł;

45 mm - 1949 zł.

Start sprzedaży w Polsce zaplanowano na wrzesień. Do obu zegarków dokładana jest 6-miesięczna subskrypcja Fitbit Premium, która daje dostęp do bardziej zaawansowanych funkcji fitness.

W Polsce Pixel Watch 3 dostępny jest wyłącznie w wersji Wi-Fi/Bluetooth, więc jeśli komuś zależy na łączności komórkowej, będzie musiał się zadowolić nieoficjalną dystrybucją lub sprowadzeniem zegarka z innego kraju.

Pixel Watch 3 - co nowego? Google twierdzi, że jego zegarek "może uratować życie"

Nowością w tej generacji jest wykrywanie utraty tętna, co może być spowodowane zatrzymaniem krążenia, niewydolnością oddechową lub krążeniową, przedawkowaniem lub zatruciem. Gdy Pixel Watch 3 wykryje, że serce użytkownika przestało bić, sam zadzwoni do służb alarmowych oraz przekaże wiadomość. Funkcja wykrywania utraty tętna ma się pojawić we wrześniu w "różnych krajach Europy", ale Google póki co nie ujawnił ich listy.

W serii Pixel Watch 3 Google zastosował nowe ekrany o wyższej jasności maksymalnej (2000 nitów) i mniejszych ramkach. Dzięki temu nawet model 41 mm ma o 10 proc. większy wyświetlacz niż poprzednik.

Google chwali się też udoskonaloną baterią. Pixel Watch 3 ma pracować “cały dzień” w trybie standardowym oraz do 36 godzin w ulepszonym trybie oszczędzania energii, który zachowuje działanie funkcji związanych z monitorowaniem zdrowia i bezpieczeństwem. Z kolei ładowanie ma być w porównaniu z “dwójką” o 20 proc. szybsze.

W Pixelu 3 pojawiły się także trzy nowe narzędzia związane z aktywnością fizyczną:

Codzienna gotowość - algorytm analizujący wskaźniki regeneracji organizmu, takie jak spoczynkowe tętno, zmienność rytmu serca (HRV) oraz ostatni sen;

Obciążenie kardio - algorytm monitorujący wysiłek oraz intensywność pracy serca przez cały dzień z analizą trendów w czasie;

Docelowe obciążenie - spersonalizowane raporty treningowe, które mają być dostarczane użytkownikowi każdego ranka.

Pixel Watch 3 doczekał się ponadto pogłębionej integracji z innymi urządzeniami i usługami Google’a. Producent wymienia chociażby funkcję pilota do przystawki Google TV Streamer czy możliwość wyświetlania podglądu z kamery zsynchronizowanej z Google Home.

Zegarek został też uzbrojony w czip UWB, który może go zamienić w cyfrowy kluczyk do samochodu. Na razie mowa o wybranych modelach marek BMW oraz MINI.

Kolejna nowość w Pixel Watchu 3 to nowa aplikacja dyktafonu z funkcją transkrybowania i podsumowywania notatek. Google nie precyzuje jednak, czy rozwiązanie to działa po polsku.

Pixel Watch 3 ma wkrótce trafić do nas na testy, więc możecie oczekiwać pełnej recenzji.