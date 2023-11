Netflix zaoferuje GTA za darmo. Oficjalna zapowiedź

Abonenci Netfliksa mogą ucieszyć się z zapowiedzianej już oferty na grudzień. W ramach opłacanego abonamentu, użytkownicy serwisu otrzymają dostęp do Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition.

GTA będzie niebawem dostępne w ramach abonamentu Netflix. Oficjalnie zapowiedziano, że GTA: The Trilogy – The Definitive Edition, czyli paczka odświeżonej trylogii 3D (GTA III, GTA Vice City i GTA San Andreas) zostanie udostępniona za darmo abonentom usługi.

Trzy produkcje zostaną udostępnione w wersjach na platformy mobilne. GTA: The Trilogy – The Definitive Edition będzie można pobrać ze sklepów App Store, Google Play oraz za pośrednictwem aplikacji mobilnej Netflix od 14 grudnia 2023 r.

Choć GTA: The Trilogy – The Definitive Edition nie zyskało zbyt wielu pozytywnych recenzji, to nadal kawał dobrych gier, które po prostu nie zostały odświeżone w taki sposób, który przypadłby do gustu graczom. Remaster trylogii 3D zasłynął w sieci z licznych błędów, które zostały wywołane przez niezbyt szczegółowe podejście do swojej pracy przez twórców odświeżonych wersji gry, czyli Grove Street Games.

O tym, jak dobrze twórcom wyszła praca nad Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition świadczą oceny internautów i recenzentów. W serwisie Metacritic pakiet trzech produkcji osiągnęła zawrotne 54 punkty na 100 możliwych od krytyków i 0,9 na 10 od graczy. Być może przeniesienie tytułów na urządzenia mobilne im posłuży i gracze docenią efekt pracy twórców.