Ubisoft rozdaje za darmo Assassin's Creed Syndicate. Nie ma tu żadnego haczyka, żadnej gwiazdki, żadnego szkopułu. To po prostu kolejna okazja na zdobycie kolejnej kultowej odsłony serii o Asasynach za darmo.

Gry za darmo to zawsze dobra informacja dla graczy. Assassin's Creed za darmo, to przeważnie ni mniej, ni więcej jak dobry tytuł do ogrania. Ubisoft przygotował specjalną ofertę, w ramach której gracze pecetowi mogą pozyskać bezpłatnie Assassin's Creed Syndicate, czyli dziewiątą główną część cyklu o Asasynach.

Aby odebrać Assassin's Creed Syndicate nie trzeba robić wiele. Przede wszystkim należy posiadać konto w usłudze Ubisoft Connect. Po zalogowaniu się do niego wystarczy przejść do wskazanej pozycji na platformie i przypisać tytuł do swojego konta. Można też skorzystać z linku, który kieruje bezpośrednio do darmowego Assassin's Creed Syndicate.

Assassin's Creed Syndicate za darmo – oferta ograniczona czasowo

Assassin's Creed Syndicate będzie można pobrać za darmo przez dość długi czas. Tytuł będzie dostępny dla wszystkich użytkowników Ubisoft Connect bezpłatnie do 6 grudnia 2023 r. do godz. 14:00.

Powrót do Assassin's Creed Syndicate może być okazją do prawdziwego powrotu do "starych" gier z serii Assassin's Creed. Próbą takiego powrotu miał być Assassin's Creed Mirage, który odszedł od znanego z AC Origins, AC Odyssey i AC Valhalla otwartego świata i rozgrywki, która w mniejszym stopniu skupia się na skradaniu, a bardziej przypomina gry RPG. Gracze i recenzenci są jednak zgodni, że nie takiego powrotu do korzeni się spodziewali.