Wzrost zainteresowania kryptowalutami ma przełożenie na rynek podzespołów komputerowych. Dobrym przykładem jest tutaj nowa płyta główna firmy Onda, która została przystosowana do podłączenia 32 dysków twardych.

Niedawno pisaliśmy o kryptowalucie Chia, której funkcjonowanie opiera się o pojemne dyski HDD i SSD. Firma Onda zauważyła tutaj potencjał do wydania specjalnej płyty głównej – model B365 D32-D4 pozwoli na zbudowanie koparki kryptowalut z 32 dyskami (!).

Płyta główna do koparki kryptowaluty Chia

Model Onda B365 D32-D4 jest dużo większy od standardowych płyt głównych (jego wymiary to 530 x 310 mm, co można porównać do dwóch połączonych modeli ATX).

Producent przewidział podstawkę LGA 1151 pod procesory Intel Core 8. i 9. generacji. Oprócz tego udostępniono cztery banki pamięci DDR4 DIMM, a także po jednym złączu PCI-Express x16 i PCI-Express x1.

Głównym atutem modelu Onda B365 D32-D4 jest jednak możliwość podłączenia większej liczby dysków – na laminacie umieszczono 32 gniazda SATA 6 Gb/s (każde z nich wyposażono w kontrolkę informującą o aktywności nośnika). Jest też jedno złącze M.2 PCIe/NVMe.

Z tyłu wyprowadzono tylko niezbędny zestaw portów - cztery porty USB 3.0, wyjścia VGA i HDMI, a także dwie gigabitowe karty sieciowe.

Płyta B365 D32-D4 pozwoli na zbudowanie potężnej koparki kryptowaluty Chia - wg producenta maksymalnie może ona obsłużyć 32 dyski HDD o łącznej pojemności nawet 448 TB. To sprzęt dla wąskiego grona odbiorców. Możemy podejrzewać, że i tak znajdą się zainteresowani.

Źródło: Onda, Chidaolian, Expreview

