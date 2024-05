POCO F6 i POCO Fr Pro to dwa smartfony, które zostały praktycznie zaprojektowane na miarę tak, żeby trafić w potrzeby użytkowników szukających "dobrych i niedrogich" urządzeń. Zobacz ceny i możliwości.

POCO F6 Pro: Flagowe możliwości i doskonała budowa

POCO F6 Pro wyposażony jest w wyświetlacz WQHD+ 120 Hz Flow AMOLED 2K, ze szczytową jasnością 4000 nitów i przyciemnianiem PWM 3840 Hz1. Ekran z ultrasmukłymi ramkami otrzymał certyfikat TÜV Rheinland. Smartfon Jest ma na pokładzie procesor Snapdragon 8 Gen 2, który pozycjonowany jest wyżej, niż nowszy, ale słabszy Snapdragon 8s Gen 3, oraz do 16 GB pamięci RAM i nawet aż 1TB pamięci masowej. Zasilanie zapewnia bateria o pojemności 5000 mAh z technologią HyperCharge o mocy 120 W, dzięki której telefon ładuje się do 100% w zaledwie 19 minut.

Od strony fotograficznej POCO F6 Pro może pochwalić się zestawieniem świetnego czujnika LightFusion 800 z wielkimi pikselami z bardzo jasnym obiektywem o przysłonie f/1.6 i stabilizacją optyczną. Technologia Dual Native ISO Fusion oferuje dwuzakresowe ustawienie ISO o wysokiej i niskiej czułości z maksymalną 16-krotną różnicą ekspozycji. Smartfon otrzymał funkcję Burst Mode 2.0, która wraz z algorytmem POCO Imaging Engine, znacznie zoptymalizowała szybkość ładowania i zwiększyła moc obliczeniową, co umożliwia uchwycenie cennych chwil w bardzo krótkim czasie. Ponadto, Algorytm Ultra Night sprawia, że wykonywanie zdjęć nocnych, które rejestrują wyraźne i jasne obrazy z dokładniejszym odwzorowaniem kolorów z wykorzystaniem AI w łączeniu wielu klatek, jest znacznie prostsze.

POCO F6: pierwszy smartfon ze Snapdragonem 8s Gen 3

POCO F6 został wyposażony w procesor Snapdragon 8s Gen 3, czyli debiutujący na rynku chip będący słabszą i tańszą wersją flagowego Snapdragona 8 generacji 3. Ma on zapewnić wydajność zbliżoną do tej, którą oferują zeszłoroczne smartfony z wyższej półki, a POCO uzupełniło jego moc optymalizacją programową WildBoost 3.0, przeznaczoną do poprawy jakości (zarówno wydajności, jak i efektywności termicznej) w grach. Do tego na pokładzie znalazła się technologia LiquidCool obejmująca nowy system IceLoop, poprawiająca przepływ cyrkulacji pary, umożliwiając lepsze rozpraszanie ciepła.

POCO F6 ma wyświetlacz Flow AMOLED DotDisplay o przekątnej 6,67 cala, z częstotliwością odświeżania 120 Hz, rozdzielczością 1,5K, a także szczytową jasnością 2400 nitów i 68 miliardami kolorów. O tym, że zadbano też o zdrowie oczu użytkownika mają świadczyć certyfikaty TÜV Rheinland. Zestaw fotograficzny POCO F6 obejmuje dwa aparaty z matrycami Sony IMX882 50 MP. Aparat Apoarat główny jest wyposażony w obiektyw z przysłoną F/1.59 i stabilizację OIS, może kręcić wideo w rozdzielczości 4K z 60 klatkami na sekundę oraz ma funkcję Motion Tracking Focus 2.0 zapewniający śledzenie ruchu. Bateria POCO F6 ma pojemność 5000 mAh i jest łądowana z mocą 90W za pomocą dostarczonej w pudełku łądowarki.

POCO F6 i POCO F6 Pro: ceny i dostępność

POCO F6 Pro będzie dostępny w dwóch kolorach: czarnym i białym oraz dwóch wariantach: 12GB+512GB, a także 16GB +1TB w cenach odpowiednio 2799 zł i 3199 zł.

POCO F6 będzie dostępny w trzech efektownych kolorach: czarnym, zielonym i tytanowym w wariancie 12GB + 512GB w cenie 2399 zł.

W ramach promocji, w dniach 23-29 maja POCO F6 i POCO F6 Pro można kupić ze zniżką 300 zł.