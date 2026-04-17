Wielki powrót legendy. NVIDIA wznowi produkcję kultowej karty

Rynek kart graficznych przeżywa trudne chwile – ceny rosną, a dostępność nowych modeli pozostawia wiele do życzenia. NVIDIA ma jednak zaskakujący plan: zamiast gonić nowości, przywraca sprawdzoną konstrukcję, czyli GeForce RTX 3060.

Sytuacja na rynku kart graficznych do gier nie wygląda najlepiej. Rosnące ceny układów pamięci przekładają się bezpośrednio na wyższe ceny gotowych GPU, co szczególnie dotyka średni segment – ten najpopularniejszy wśród graczy. W efekcie coraz trudniej znaleźć rozsądną kartę w przystępnej cenie.

W tym kontekście NVIDIA decyduje się na ruch, który jeszcze niedawno wydawałby się mało prawdopodobny. Zamiast stawiać wyłącznie na nowe generacje, firma chce przywrócić do produkcji sprawdzony model sprzed kilku lat.

Powrót sprawdzonego hitu

GeForce RTX 3060 zadebiutował na początku 2021 r. jako karta ze średniej półki, szybko zdobywając popularność wśród graczy. Był to model idealny do grania w rozdzielczości 1080p, a w wielu przypadkach radził sobie również z 1440p.

Jednym z największych atutów RTX 3060 było 12 GB pamięci VRAM. Choć są to starsze moduły GDDR6, ich dostępność może dziś działać na korzyść producenta. Co ciekawe, wiele nowszych kart z tego samego segmentu oferuje jedynie 8 GB pamięci, co w nowych grach coraz częściej okazuje się ograniczeniem. W tym świetle starszy model zaczyna wyglądać… zaskakująco nowocześnie.

Z czasem karta została wycofana z produkcji, ustępując miejsca nowszym generacjom – najpierw GeForce RTX 4060, a następnie GeForce RTX 5060. Jednak rozwój technologii nie zawsze idzie w parze z opłacalnością, co dziś widać szczególnie wyraźnie.

Plotki nabierają rozpędu

Jak podaje użytkownik MEGAsizeGPU na platformie X, NVIDIA miała opóźnić premierę modelu GeForce RX 5050 z 9 GB pamięci. W zamian firma planuje wznowić produkcję RTX 3060 w wersji 12 GB.

Nowe partie kart mają trafić na rynek już w czerwcu, co sugeruje, że decyzja jest nie tylko przemyślana, ale i pilna.

Stare, ale czy na pewno gorsze?

Powrót GeForce RTX 3060 to sygnał, że rynek GPU znalazł się w nietypowym momencie. Z jednej strony mamy coraz bardziej zaawansowane technologie, z drugiej – rosnące koszty, które skutecznie studzą entuzjazm kupujących. Wiele będzie zależeć od ceny karty graficznej. Jeśli ma odnieść sukces, musiałaby celować w segment tanich modeli, w okolicach 1000 zł.