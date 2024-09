Premiera iPhone’a 16. Gdzie i kiedy oglądać na żywo?

Od oficjalnej prezentacji iPhone’a 16 dzielą nas już tylko godziny. Wydarzenie - jak zawsze - będzie transmitowane na żywo.

Premiera iPhone’a 16 odbędzie się 9 września o 19:00 czasu polskiego. Apple nie ma w zwyczaju pokazywania nowych produktów w poniedziałki, ale podobno decyzja o przyspieszeniu prezentacji została podyktowana debatą prezydencką w USA, którą zaplanowano na wtorek.

Oczekuje się, że wydarzenie potrwa ok. 1,5 godziny.

iPhone 16 - jak oglądać prezentację na żywo?

Do 2018 roku Apple dbał o to, by jego premiery mogli oglądać głównie jego najwięksi fani. Do uruchomienia transmisji konieczne było posiadanie iPhone’a, iPada, przystawki Apple TV, komputera Mac lub ewentualnie peceta z Windowsem.

Na szczęście od tego czasu Apple złagodził swoją politykę i premiery nowych produktów można oglądać na YouTubie. Nie inaczej będzie w przypadku iPhone’a 16, a link do transmisji znajdziecie poniżej.

Według dotychczasowych przecieków, światło dzienne ujrzą modele iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro oraz 16 Pro Max. Dwa pierwsze modele mają otrzymać nowe wzornictwo z pionowo ulokowanymi obiektywami aparatu. Z kolei dla wersji Pro zarezerwowano ponoć większe wyświetlacze i nowy przycisk aparatu, który ma pozwolić na robienie zdjęć czy dotykowe sterowanie zoomem.

iPhone 16 Pro Max, 16 Pro, 16 i 16 Plus - atrapy (Sonny Dickson / X)

Oczekuje się, że 9 września firma pokaże także dziesiątą generację Apple Watcha, Apple Watcha Ultra 3 oraz odświeżone słuchawki AirPods z ANC.

Oficjalna nazwa wydarzenia - "It’s Glowtime" - prawdopodobnie ma związek z połyskującym interfejsem nowej wersji Siri. Najpewniej spory fragment prezentacji zostanie poświęcony pakietowi funkcji Apple Intelligence, ale ten ma trafić do Europy nie wcześniej niż w 2025 roku.