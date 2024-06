iOS 18 zaprezentowany. Sztuczna inteligencja wjeżdża na iPhone’y

iPhone’y staną się inteligentniejsze za sprawą nowych funkcji generatywnego AI, które trafiły do systemu iOS 18. Niestety Apple Intelligence nie daje Polakom powodów do radości.

Zgodnie z oczekiwaniami, impreza WWDC 2024 rozpoczęła się od prezentacji nowych wersji systemów operacyjnych Apple’a. Show skradł oczywiście iOS 18, który został nafaszerowany rozwiązaniami bazującymi na sztucznej inteligencji. A są i inne nowości.

iOS 18 ze sztuczną inteligencją. Oto Apple Intelligence

Producent iPhone’ów w odniesieniu do nowych funkcji używa określenia Apple Intelligence. Część zadań AI ma być wykonywana bezpośrednio na iPhonie, a część w chmurze, ale w każdym wypadku Apple obiecuje najwyższą troskę o prywatność.

Zacznijmy jednak od złej wiadomości. Apple Intelligence początkowo obsługiwać będzie jedynie amerykański angielski, a stopniowe dodawanie obsługi kolejnych języków zaplanowano dopiero na przyszły rok. A co w ogóle potrafi AI Apple’a?

Podczas prezentacji iOS 18 firma poświęciła dużo uwagi nowej wersji Siri, która dostała nowy interfejs i ma lepiej radzić sobie z rozpoznawaniem naturalnej mowy i rozumieniem szerszego kontekstu.

Wirtualnego asystenta będzie można poprosić np. o przypomnienie książki, którą znajomy polecił kilka dni temu. Siri ma udzielić gotowej odpowiedzi nawet w sytuacji, gdy użytkownik nie pamięta, czy rekomendacja została wysłana mailem czy przez iMessage.

Siri ma również pozwolić na wchodzenie w interakcję z tym, co aktualnie dzieje się na ekranie. Gdy przykładowo użytkownik otrzyma wiadomość z adresem, będzie mógł wydać polecenie typu "pokaż trasę do tego miejsca".

Dzięki Apple Intelligence, Siri będzie w stanie także streszczać notatki czy czytane właśnie artykuły.

Siri doczekała się również komunikacji tekstowej. Wystarczy kliknąć dwukrotnie w pasek na dole i wpisać polecenie.

Mniej zaawansowanych użytkowników ucieszy to, że Siri będzie w stanie odpowiadać na pytania dotyczące różnych funkcji iPhone'a. Nie trzeba znać ich nazwy - wystarczy prostym językiem zapytać np. jak zresetować AirTaga czy czym jest iCloud.

W ramach współpracy z OpenAI, Siri ma zostać wkrótce zintegrowana z ChatGPT. Gdy asystent uzna, że ChatGPT lepiej poradzi sobie z wykonaniem jakiegoś polecenia, zasugeruje jego przekazanie.

Apple podkreśla, że z ChatGPT w iOS 18 będzie można korzystać bez konieczności zakładania konta OpenAI. Opcjonalnie będzie można je jednak powiązać z kontem Apple, by np. zyskać dostęp do płatnych funkcji.

Kolejna nowość to generowanie obrazów. iPhone’a będzie można poprosić o wygenerowanie emotki, naklejki czy grafiki do prezentacji. Apple Intelligence ma przy tym zawsze sugerować się kontekstem. Gdy np. użytkownik będzie rozmawiał z kimś u urodzinach, iOS 18 zasugeruje wygenerowanie animowanej grafiki urodzinowej z wizerunkiem solenizanta.

W iOS 18 pojawiła się także funkcja transkrybowania oraz streszczania notatek i połączeń głosowych.

AI ma być w systemie wszechobecne, wliczając to ekran blokady. Apple chwali się, że iOS 18 dzięki sztucznej inteligencji będzie w stanie np. priorytetować powiadomienia. Gdy np. użytkownik otrzyma kilka wiadomości od jednego kontaktu, na szczycie nie pojawi się najnowsza, ale najważniejsza.

Kolejna nowość Apple Intelligence to Rewrite, która przyda się podczas tworzenia tekstu. Apple Intelligence ma pozwolić na sprawdzenie ortografii i gramatyki lub zmianę stylu (np. na bardziej przyjazny lub profesjonalny). Do dłuższych maili można będzie także dodać automatycznie wygenerowane streszczenie.

W iOS 18 pojawiła się także funkcja Smart Reply, która odpowiada za generowanie odpowiedzi na wiadomości w oparciu o kontekst.

Sztuczna inteligencja ma pozwolić na montowanie wideo na podstawie słownych opisów. Apple obiecuje, że iPhone’owi będzie można polecić wygenerowanie klipu zawierającego konkretne zdjęcia i filmy. Np. “wygeneruj wideo z moim synem uczącym się wędkować”.

Na kwestiach językowych ograniczenia się nie kończą. Wersja beta Apple Intelligence ma zostać udostępniona jesienią i początkowo nie będzie zawierać wszystkich zapowiedzianych funkcji (zwłaszcza tych związanych z Siri). Możliwości AI mają być rozbudowywane stopniowo.

iOS 18 wnosi też bardziej konfigurowalny ekran główny

Zgodnie z oczekiwaniami, iPhone’y z iOS 18 wreszcie pozwolą na swobodne rozmieszczanie ikon na pulpicie i zostawianie odstępów między nimi.

Apple dodał także nowy widok ikon i widżetów dla trybu ciemnego.

Na tym nie koniec. iOS 18 pozwala zmienić kolor wszystkich ikon. Oprogramowanie - podobnie jak Material You w Androidzie - potrafi nawet automatycznie dostosować ich kolorystykę do tapety.

iOS 18 z rozbudowanym Centrum kontroli i ekranem blokady

Większej personalizacji doczekało się także Centrum kontroli. Można je teraz przewijać niczym pulpity i w ten sposób przechodzić do osobnych paneli odpowiedzialnych za kontrolowanie multimediów czy urządzeń HomeKit.

Apple udostępnił również narzędzia programistyczne, dzięki którym na lepszą integrację z Centrum kontroli mogą liczyć twórcy zewnętrznych aplikacji. Nowe API umożliwia ponadto na zastosowanie skrótów do aplikacji na ekranie blokady czy wykonywanie różnych akcji za pomocą Przycisku czynności iPhone’a 15 Pro.

iOS 18 to także większy nacisk na prywatność

Zdarzyło ci się kiedyś na chwilę przekazać telefon innej osobie? iOS 18 umożliwi w takiej sytuacji zablokowanie widoku konkretnej aplikacji, aby znajomy nie mógł jej opuścić w celu przejrzenia prywatnych wiadomości czy zdjęć.

iPhone’y z nowym oprogramowaniem pozwolą także na chowanie wybranych aplikacji w ukrytym folderze. Dostęp do niego wymagać będzie zeskanowania twarzy lub odcisku palca.

Wiadomości w iOS 18 ze wsparciem dla RCS i łączności satelitarnej

Stało się - dzięki iOS 18 iPhone’y stają się kompatybilne ze standardem RCS. Pozwoli to na zapewnienie lepszej komunikacji tekstowej z użytkownikami smartfonów z Androidem, w przypadku których standard ten jest forsowany przez Google’a od lat.

W USA iPhone’y od 14 w górę umożliwią wysyłanie wiadomości satelitarnych do znajomych z miejsc bez zasięgu telefonii komórkowej. Dotychczas łączność satelitarna była zarezerwowana dla wiadomości alarmowych.

Kolejna nowość w Wiadomościach na iOS 18 to reakcje, które mogą teraz zawierać dowolne emotikony lub naklejki.

Aplikacja pozwoli ponadto nakładać na tekst różne animacje.

Uaktualnienia doczekała się także aplikacja Mail. Ta będzie teraz automatycznie segregować e-maile według kategorii (np. promocje i transakcje) czy nadawców.

iPhone z iOS 18 lepiej dogada się z komputerami Mac

Najnowsza wersja systemu macOS pozwala bezprzewodowo streamować zawartość ekranu iPhone’a z iOS 18 na ekran komputera.

Maki pozwolą również wyświetlać powiadomienia z iPhone’a. Kliknięcie na takie powiadomienie automatycznie wyświetli zawartość ekranu iPhone’a na wyświetlaczu Maca.

iOS 18 z nową wersją aplikacji Zdjęcia

Zdjęcia - jak przekonuje Apple - doczekały się największego uaktualnienia w historii.

Przede wszystkim zmienił się interfejs aplikacji. Zdjęcia na iOS 18 mają być teraz milsze dla oka i bardziej konfigurowalne. Apple obiecuje łatwiejsze wyszukiwanie zdjęć w oparciu o miejsca, daty czy uwiecznione osoby, a także automatyczne generowanie kolekcji fotografii.

iOS 18 - co poza tym?

Na tym wszystkim nie koniec nowości.

Aplikacja Apple Portfel na iOS 18 pozwoli na przesyłanie pieniędzy poprzez zbliżenie do siebie dwóch iPhone’ów. W ten sposób będzie można przekazać pieniądze bez udostępniania numeru telefonu, adresu e-mail czy innych prywatnych danych.

Z myślą o graczach przygotowano Game Mode. Jego aktywacja ma zminimalizować aktywność aplikacji w tle w celu zapewnienia płynniejszej rozgrywki czy niższych opóźnień w łączności ze słuchawkami AirPods czy bezprzewodowymi kontrolerami.

Mapy Apple zostały wzbogacone o piesze trasy, głównie w amerykańskich parkach narodowych.

iOS 18 - kiedy i dla kogo aktualizacja? Lista kompatybilnych iPhone’ów

Aktualizacja do iOS 18 ma zostać udostępniona jesienią (prawdopodobnie we wrześniu), ale testy beta już ruszyły, a zapisać się do nich może każdy.

Z iOS 18 kompatybilne są wszystkie iPhone’y, na które trafiła “siedemnastka”. Są to:

iPhone SE (2. i 3. gen.);

iPhone XS;

iPhone XS Max;

iPhone XR;

iPhone 11;

iPhone 11 Pro;

iPhone 11 Pro Max;

iPhone 12;

iPhone 12 mini;

iPhone 12 Pro;

iPhone 12 Pro Max;

iPhone 13;

iPhone 13 mini;

iPhone 13 Pro;

iPhone 13 Pro Max;

iPhone 14;

iPhone 14 Plus;

iPhone 14 Pro;

iPhone 14 Pro Max.

iPhone 15;

iPhone 15 Plus;

iPhone 15 Pro;

iPhone 15 Pro Max.

W przypadku Apple Intelligence lista jest znacznie krótsza. Sztuczna inteligencja obsługiwana będzie wyłącznie przez iPhone’y 15 Pro i 15 Pro Max.