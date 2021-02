Huawei Mate X2 to składany smartfon z dwoma ekranami OLED i bardzo mocnymi podzespołami. Zapowiada się naprawdę dobrze, ale zainteresowani mocno uszczuplą swoje portfele.

Huawei Mate X2 zauważalnie odbiega od poprzednika

Jeśli producent wyciągał wnioski na podstawie Huawei Mate Xs, to najwyraźniej nie były one szczególnie pozytywne. Bo chociaż znów mówimy o składanym smartfonie, konstrukcja przeszła sporą metamorfozę. Nie dość, że składa się do środka (a nie na zewnątrz), dodatkowo zastosowano też drugi, nieco mniejszy wyświetlacz. Tym samym pod tym względem Huawei Mate X2 bliżej nie do Huawei Mate Xs, ale do modeli z serii Samsung Galaxy Fold.

Mniejszy wyświetlacz mierzy 6.45-cala i prezentuje obraz w rozdzielczości 2700 x 1160 pikseli, większy ma przekątną 8-cali oraz rozdzielczość 2480 x 2200 pikseli. W obydwu przypadkach zastosowano technologię OLED i częstotliwość odświeżania na poziomie 90 Hz. Różna jest za to częstotliwość próbkowania dotykowego (240 Hz vs 120 Hz). Siłą rzeczy względem poprzednika inaczej osadzono również obiektywy głównego aparatu, czytnik linii papilarnych pozostał za to na jednej z bocznych krawędzi.

Specyfikacja Huawei Mate X2 w szczegółach

Android 10 z EMUI 11 (HMS)

wyświetlacz OLED 6.45-cala (2700 x 1160 pikseli), 90 Hz + wyświetlacz OLED 8-cali (2480 x 2200 pikseli), 90 Hz

ośmiordzeniowy procesor HiSilicon Kirin 9000 5G

8 GB RAM

256 GB / 512 GB pamięci wewnętrznej + czytnik kart NM

kamera główna 50 Mpix f/1.9 z OIS + 16 Mpix f/2.2 + 12 Mpix f/2.4 z OIS + 8 Mpix f/4.4 z OIS

kamera przednia 16 Mpix f/2.2

Bluetooth 5.2, Wi-Fi 802.11ax, NFC, Dual SIM (hybrydowy), 5G

bateria 4500 mAh, ładowanie 55W

waga 295 g

Jak widać, nie tylko pod względem wyświetlaczy mowa o topowej konstrukcji. Huawei Mate X2 został wyposażony w ośmiordzeniowy procesor HiSilicon Kirin 9000 5G, czyli najbardziej wydajny procesor tego producenta, duże zasoby pamięci oraz rozbudowane możliwości fotograficzne. Główny aparat fotograficzny obejmuje tutaj obiektywy 50 Mpix, szerokokątny 16 Mpix, teleobiektyw 12 Mpix (3x zoom optyczny) oraz teleobiektyw peryskopowy 8 Mpix (10x zoom optyczny i 100x zoom cyfrowy).

Cena i dostępność Huawei Mate X2

Póki co mówimy jedynie o chińskiej premierze, smartfon ma trafić do tamtejszych sklepów już 25 lutego. Wariant z 256 GB pamięci będzie kosztował 17 999 juanów (około 10 300 złotych), a wariant 512 GB aż 18 999 juanów (około 11 000 złotych). Przewidziano cztery wersje kolorystyczne - białą, niebieską, różową oraz czarną.

Można oczekiwać debiutu smartfona na innych rynkach. Jeśli do tego dojdzie to wypada spodziewać się też jeszcze wyższych cen.

Źródło: Huawei Mobile

Warto zobaczyć również: