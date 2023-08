To była sytuacja bez precedensu. Słońce wyzwoliło koronalny wyrzut masy, czego efekty odnotowano równocześnie na trzech różnych ciałach niebieskich: Ziemi, Księżycu i Marsie. Nie widziano tego nigdy wcześniej w historii obserwacji astronomicznych.

28 października 2021 roku miało miejsce niecodzienne zjawisko. Słońce wyemitowało koronalny wyrzut masy, czyli zjawisko polegające na wyrzuceniu w przestrzeń międzyplanetarną ogromnego obłoku plazmy z niezwykle silnym polem magnetycznym.

Pierwszy taki koronalny wyrzut masy

Oczywiście takie wyrzuty zdarzają się często, ale ten konkretny jednocześnie dotarł do trzech różnych ciał niebieskich: Ziemi, Księżyca i Marsa. Był jednym z najintensywniejszych tego typu zjawisk – naukowcy stwierdzają wręcz, że taką sytuację zaobserwowano po raz pierwszy w historii.

Warto dodać, że materia z tego wyrzutu została również zarejestrowana przez różne obiekty znajdujące się w naszej części kosmosu. Wśród nich były między innymi amerykański łazik Curiosity, europejski orbiter TGO, niemiecka sonda Eu:CROPIS oraz chiński lądownik Chang’e-4.

Październikowy wyrzut miał również swoje unikalne cechy. Reprezentował on rzadką kategorię wyrzutów o niezwykle wysokiej energii. Był na tyle silny, że cząstki były w stanie przebić się przez pole magnetyczne Ziemi i dotrzeć do jej powierzchni. W osiemdziesięcioletniej historii pomiarów do takiego zjawiska doszło tylko 73 razy.

Strumień dotarł nie tylko na trzy różne ciała niebieskie, ale trzy ciała o zupełnie różnej charakterystyce: z gęstą atmosferą (Ziemia), rzadką atmosferą (Mars) i bez atmosfery (Księżyc). To dostarcza naukowcom mnóstwo danych do analizy, a wyniki mogą mieć kluczowe znaczenie dla przyszłych misji załogowych na Księżyc i Marsa, które mają się odbyć już w najbliższych latach.

Choć ten konkretny wyrzut nie stanowiłby zagrożenia dla astronautów (dawka promieniowania sięgała 31 miligrejów), raz na 5,5 roku ma miejsce „niebezpieczny” wyrzut (narażający na dawkę promieniowania przekraczającą 700 miligrejów). Mając to na uwadze eksperci z agencji kosmicznych prowadzą badania nad rozwiązaniami, które pozwoliłyby chronić astronautów.

„Promieniowanie kosmiczne może generować realne zagrożenie dla naszej eksploracji Układu Słonecznego. Dzięki tym danym możemy przygotować najlepszą możliwą ochronę astronautów” – skomentował Colin Wilson z zespołu odpowiedzialnego za TGO.

Źródło: IFL Science