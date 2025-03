Na miesiąc przed premierą otrzymaliśmy pełny zwiastun 2. sezonu “The Last of Us”. Lepiej zapnijcie pasy.

The Last of Us: sezon 2 – pełny zwiastun już dostępny

Jeden z najlepszych seriali HBO – “The Last of Us” – już wkrótce powróci na małe ekrany. To zatem najwyższy czas, aby uchylić rąbka tajemnicy na temat jego nowych odcinków. Udostępniony właśnie, pełny zwiastun produkcji przenosi widzów o 5 lat w przyszłość względem wydarzeń zamykających pierwszą odsłonę serii. Przepełniające go napięcie i atmosfera mroku eskalują wraz z kolejnymi scenami walki o najwyższą stawkę, której niezmiennymi uczestnikami są Joel i Ellie – obcy sobie, jak jeszcze nigdy wcześniej.

Pełny zwiastun sezonu 2. “The Last of Us” przedstawia ich względnie normalne życie w Jackson, gdzie znaleźli schronienie. Powrót do brutalnej rzeczywistości jest jednak nieunikniony:

Jak czytamy w oficjalnym opisie do nowych odcinków:

Akcja rozgrywa się 5 lat po wydarzeniach z pierwszego sezonu serialu. Ellie i Joel próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Kiedy wydaje im się, że najgorsze już za nimi, przeszłość nie daje im o sobie zapomnieć, a świat, z którym muszą się zmierzyć, wydaje się jeszcze bardziej niebezpieczny i nieprzewidywalny, niż ten, który pozostawili za sobą.

The Last of Us: sezon 2 – data premiery w Max

“The Last of Us 2” w Max zadebiutuje w Polsce 14 kwietnia 2025 roku. Na kompletny sezon złoży się siedem odcinków.

Obsada i twórcy

W nowych odcinkach do ról głównych powrócą Bella Ramsey i Pedro Pascal. Do obsady dołączą zaś Isabela Merced jako Dina, Ariela Barer jako Mel i Tati Gabrielle jako Nora. Możemy również liczyć na gościnny występ Catherine O’Hary – prawdopodobnie w charakterze terapeutki Joela.

Twórcami serii pozostają Neil Druckmann i Craig Mazin.

