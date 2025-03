Niesamowite osiągnięcie w dziedzinie biotechnologii. Cortical Labs z Melbourne wprowadza na rynek CL1, komputer AI łączący ludzkie komórki mózgowe z krzemowym sprzętem, oferując nową formę sztucznej inteligencji. To prawdziwy skok technologiczny, choć budzi też obawy etyczne.

Australijska firma Cortical Labs zaprezentowała w Barcelonie na Mobile World Congress 2025, "ciało w pudełku", które ma potencjał do zrewolucjonizowania sztucznej inteligencji i robotyki - chodzi o pierwszy na świecie komercyjny komputer biologiczny, nazwany CL1. Urządzenie to wykorzystuje wyhodowane w laboratorium ludzkie neurony, które rosną w chipie krzemowym, co pozwala im na przesyłanie i odbieranie impulsów elektrycznych. "Prosty sposób na opisanie tego, to porównanie do ciała w pudełku" - opisywał CL1 dziennikarzom Brett Kagan, dyrektor naukowy Cortical Labs w Barcelonie. Ten innowacyjny system jest zintegrowany z Biologicznym Systemem Operacyjnym Cortical Labs (biOS), dzięki któremu użytkownicy mogą wdrażać kody za pośrednictwem neuronów i wykonywać zadania obliczeniowe. Prezentuje się następująco:

Ludzkie komórki są w środku utrzymywane przy życiu

CL1 jest zaprojektowany tak, aby być bardziej zrównoważony i efektywny energetycznie w odróżnieniu od tradycyjnych komputerów opartych na krzemie. System z ludzkimi komórkami, wspomagany AI, jest w stanie uczyć się i dostosowywać wydajniej niż konwencjonalne komputery oparte na krzemie, a jednocześnie zużywać znacznie mniej energii. Taka forma działania umożliwia komunikację neuronalną i uczenie się sieci.

Wewnętrzny system podtrzymywania życia pomp, gazu i kontroli temperatury utrzymuje ludzkie neurony przy życiu przez okres do sześciu miesięcy. Wczesna wersja komputera biologicznego, który zawierał 800 000 neuronów ludzkich i mysich na chipie, była w stanie nauczyć się grać w grę wideo Pong.

Etyczne wyzwania i potencjalne zastosowania

Ten przełom ma potencjał by zrewolucjonizować medycynę i robotykę - przy np. odkrywaniu nowych leków, testowaniu klinicznym czy budowaniu inteligencji robotów. Pomimo sukcesów, takich jak szkolenie neuronów do gry w Pong w 2022 roku, nie wszyscy są przekonani do twierdzeń Cortical Labs. Jak podaje serwis TechSpot, Ernst Wolvetang z Uniwersytetu Queensland zauważył, że warstwy neuronów 2D są stosunkowo proste w porównaniu ze złożonymi sieciami w ludzkim mózgu. Istnieją również obawy etyczne dotyczące świadomości neuronów, które firma traktuje poważnie, konsultując się z ekspertami bioetyki.

CL1, choć nie zastąpi jeszcze najnowocześniejszej AI w ogólnych zadaniach, może być użyteczny w badaniach medycznych i obliczeniach o ultra niskim zużyciu energii. Jak podkreśla Brett Kagan, dyrektor naukowy Cortical Labs, kluczową zaletą jest zdolność neuronów do szybkiego uczenia się i intuicyjnego wyciągania wniosków z ograniczonych danych, co przewyższa obecne możliwości AI.

Niedługo mają trafić do sprzedaży

Obecnie komercyjny komputer CL1 wydaje się być bardziej platformą, którą badacze i firmy technologiczne mogą wynajmować do przeprowadzania eksperymentów, zanim opracują rzeczywiście użyteczne aplikacje. Można wynająć te systemy do własnych eksperymentów. Cortical Labs oferuje je jako "Wetware-as-a-Service" (WaaS), gdzie klienci mogą kupować czas na chipach i uzyskiwać do nich dostęp zdalnie, podobnie jak w przypadku chmury. Można będzie również zakupić jednostki CL1 na własność. Cortical Labs zapowiedział, że pierwsze komputery CL1 będą gotowe do wysyłki do klientów w czerwcu 2025 r., a każda jednostka będzie kosztować około 35 tys. dolarów (ok. 135 tys. zł).

Źródło: TechSpot, grafika: Adobe Stock (AI), zdjęcie CL1 - Cortical Labs