Steam ma nową funkcję. Dotyczy gier we wczesnym dostępie

Platforma Steam zyskuje nową funkcję. Dzięki niej gracze będą informowani – lub niemal ostrzegani – o grach w programie Early Access, które nie są aktualizowane.

To pierwsza nowa funkcjonalność na Steamie w 2025 r. Od teraz platforma będzie ostrzegać graczy przed produkcjami z segmentu Early Access, które nie są od dłuższego czasu aktualizowane. Tym samym łatwiej jest ocenić, czy gra się rozwija, czy projekt został potencjalnie zapomniany lub porzucony przez twórców.

Nowa funkcja Steam

Choć Valve nie ogłosiło oficjalnie tej nowości, serwisy Eurogamer i PC Gamer zwróciły na nią uwagę, powołując się na informacje od SteamDB. Przykładem gry z takim ostrzeżeniem jest Cavern Kings – nie była aktualizowana od ponad ośmiu lat. Ostrzeżenie informuje graczy, że projekt prawdopodobnie został opuszczony.

Innym przykładem jest Heartbound od Pirate Software, które nie było aktualizowane przez 13 miesięcy. Mimo że ostatnie recenzje są "przeważnie negatywne", deweloper w styczniu wyjaśnił przerwę w pracach i opublikował nową łatkę 1 lutego. Sugeruje to, że funkcja ostrzegania może nie być jeszcze w pełni dopracowana, ponieważ jak widzimy są wyjątki.

“Uwaga: producenci nie wydali żadnej aktualizacji od ponad X lat/miesięcy. Informacje i terminarz opisane w tym miejscu przez producentów mogą nie być już aktualne.” – taka adnotacja figuruje na wybranych kartach gier.

Wielu deweloperów wiąże ogromne nadzieje z programem Early Access. Rozwijanie gry ze społecznością to sposób na sukcesywne sfinalizowanie projektu, aczkolwiek nie zawsze to się udaje. Do Early Access trafiają nie tylko mniejsze produkcje, ale i gry z segmentu AAA, jak np. Sons of the Forest czy Baldur’s Gate 3.

