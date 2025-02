Sprzedali używane dyski jako nowe. Polski sklep nie wie, ile sprzętu trafiło na rynek

Używane dyski twarde trafiły do polskich sklepów. O sytuacji dowiedzieliśmy się od jednego z naszych czytelników, który zaalarmował nas o zakupieniu tego typu produktów. Według informacji, które otrzymaliśmy od morele.net, problem może dotyczyć wielu sklepów.

Kupując sprzęt w sklepie, zazwyczaj oczekujemy, że otrzymamy nowy i w pełni funkcjonalny produkt. W większości przypadków tak właśnie jest, jednak nie zawsze. Niedawno opublikowaliśmy artykuł "Chciał kupić dyski do komputera. Dostał używany sprzęt”, w którym opisywaliśmy sprzedaż używanych dysków w niemieckich sklepach.

Po publikacji artykułu skontaktował się z nami jeden z czytelników, który również otrzymał używane dyski. Tym razem jednak zakup został dokonany w polskim sklepie Morele.net.

Kupił używane dyski twarde

Chodzi o dyski Seagate Exos X16 16TB (ST16000NM001G), które zostały zaprojektowane z myślą o profesjonalnym użytkowaniu. Taki sprzęt zwykle jest kupowany do zastosowań serwerowych, gdzie istotną kwestią są nie tylko dobra wydajność i duża pojemność, ale też niezawodność przy długotrwałym użytkowaniu.



Strona producenta podaje, że gwarancja na zakupione dyski jest ważna do 17 czerwca 2026 r.

Jeden z naszych czytelników 28 stycznia 2025 r. zakupił dwa takie dyski w sklepie Morele.net jako nowy sprzęt. Po zweryfikowaniu numerów seryjnych na stronie producenta okazało się, że zamiast obiecywanej przez sklep 5-letniej gwarancji producenta dyski mają ją ważną jeszcze tylko przez 1,5 roku – do czerwca 2026 r.

Co więcej, kontakt ze wsparciem technicznym producenta potwierdził, że dyski pochodzą z dystrybucji OEM – mogły one być częścią kompletnego systemu np. stacji roboczej lub serwera. Gwarancja na taki sprzęt nie jest realizowana bezpośrednio przez producenta.

Zaniepokojony klient postanowił sprawdzić, czy faktycznie ma do czynienia z używanym sprzętem. Okazało się, że system S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology), który umożliwia odczyt podstawowych parametrów dysku, został wyczyszczony. W przypadku dysków Seagate można jednak skorzystać z systemu FARM (Field Accessible Reliability Metrics), który pozwala uzyskać bardziej szczegółowe informacje o nośniku.

System FARM potwierdził, że obydwa dyski mają przepracowane po 18 706 godzin, czyli ponad 2 lata ciągłej pracy. Odczyt jasno pokazał, że zakupione dyski są używane.

Jeśli chcielibyście sprawdzić FARM u siebie, parametry można odczytać np. za pomocą darmowej aplikacji smartmontools 7.4 (lub nowszej).

Sklep Morele.net początkowo deklarował, że towar jest w pełni wartościowy, a udzielana gwarancja jest gwarancją producenta, która będzie obowiązywać zgodnie z kartą produktu, jednak jej realizacja będzie odbywać się przez dystrybutora. Klient zdecydował się zwrócić sprzęt, a sklep zaakceptował zwrot.

Sklep kupił używane dyski. Nie wie, ile ich sprzedał

Wcześniej podobne przypadki były opisywane w niemieckich mediach, jednak teraz otrzymaliśmy potwierdzenie, że problem sprzedaży używanych dysków dotyczy także naszego rynku.

Postanowiliśmy zapytać sklep Morele.net, dlaczego doszło do takiej sytuacji i czy planuje w związku z tym podjąć jakieś działania. Poniżej publikujemy całą naszą korespondencję ze sklepem.

benchmark.pl: Czy to prawda, że sklep Morele.net sprzedaje używane dyski i dlaczego doszło do takiej sytuacji?

Morele: Dyski Seagate Exos X16 (ST16000NM001G) kupiliśmy bezpośrednio od naszego stałego dystrybutora 20 i 23 stycznia. Następnie (27 stycznia) otrzymaliśmy informację o wypłynięciu dysków używanych jako nowe na rynek. Niestety zostaliśmy więc postawieni, jak wiele innych sklepów, w niefortunnej sytuacji, która nie była w żaden sposób zaplanowana przez Morele.net. Przed otrzymaniem ww. informacji wszystkie dyski zostały wykupione przez naszych Klientów, co uniemożliwiło nam zatrzymanie ich sprzedaży.

benchmark.pl: Czy sklep Morele.net planuje podjąć jakieś działania w tej kwestii?

Morele: Dyski reklamowane przez naszych Klientów przyjmujemy, tym samym zwracając za nie poniesione koszty.

benchmark.pl: Co z innymi klientami, którzy zakupili używane dyski w sklepie Morele.net?

Morele: Każdą sprawę rozpatrujemy indywidualnie, dlatego jeśli pojawiają się wątpliwości co do zakupionego towaru - zapraszamy do kontaktu z naszym Biurem Obsługi Klienta. Jeżeli zostanie wykazana nieprawidłowość produktu, to reklamacje będą oczywiście rozpatrywane pozytywnie.

benchmark.pl: Czy klienci zostaną powiadomieni o zakupie używanych dysków?

Morele: Jesteśmy w stałym kontakcie z dystrybutorem dysków, w momencie potwierdzenia, że całość partii była używana, będziemy się kontaktować z Klientami.

Morele.net przyznaje, że kupił od stałego dystrybutora używany sprzęt i deklaruje przyjęcie reklamacji od niezadowolonych klientów. Sklep na ten moment nie wie, ile używanych dysków sprzedał klientom – dopiero musi to wyjaśnić z dystrybutorem.

Firma Seagate przesłała nam oświadczenie, w którym informuje, że nie sprzedawała używanych dysków resellerom oraz zaleca im zakup wyłącznie od certyfikowanych partnerów dystrybucyjnych. Poniżej prezentujemy oświadczenie, które przesłano naszej redakcji.

Firma Seagate nie sprzedawała ani nie dystrybuowała używanych dysków do resellerów. Zalecamy, aby resellerzy kupowali dyski wyłącznie od certyfikowanych partnerów dystrybucyjnych Seagate, aby mieć pewność, że nabywają i sprzedają jedynie nowe lub fabrycznie certyfikowane dyski Seagate.

Dyski twarde, które zostały odnowione i certyfikowane fabrycznie przez Seagate, a następnie odsprzedane w ramach programu Seagate Drive Circularity Program, można rozpoznać po białej etykiecie z zielonymi obwódkami oraz oznaczeniu "Factory Recertified”.

W przypadku podejrzenia nieuczciwej sprzedaży dysków Seagate można skontaktować się z infolinią Seagate's Ethics Helpline.

Poszkodowanych może być dużo więcej

W oświadczeniu sklepu pojawia się jeden ważny wątek – Morele.net nie miało świadomości zakupu używanych dysków, a w podobnej sytuacji miało znajdować się wiele innych sklepów. Można zatem zakładać, że poszkodowanych może być dużo więcej.

W środowiskach serwerowych, gdzie kluczową rolę odgrywa niezawodność, używane dyski mogą stanowić zagrożenie dla stabilności systemu. Sprawa wydaje się poważna z kilku powodów:

Wyższe ryzyko awarii – zużycie mechaniczne skraca żywotność dysku, co może prowadzić do utraty danych i przestojów.

Obniżona wydajność – starsze dyski mogą działać wolniej, co wpływa na opóźnienia w przetwarzaniu danych.

Zagrożenia bezpieczeństwa – używane dyski mogą zawierać wrażliwe dane poprzednich użytkowników.

Krótsza gwarancja – problemy z wymianą dysku w przypadku pojawienia się awarii.

Klienci mają prawo do zwrotu towaru niezgodnego z umową. Warto jednak pamiętać, że zwrot używanych dysków nie zawsze jest bezpieczną opcją. Nie jest tajemnicą, że nawet skasowane dane można łatwo odzyskać – przy użyciu profesjonalnej aparatury możliwe jest przywrócenie wielokrotnie nadpisanych danych, a nawet odzyskanie informacji z fragmentów talerzy mechanicznie uszkodzonego dysku.

Może więc się okazać, że klienci będą musieli zwrócić używane dyski, ryzykując odzyskanie poufnych informacji.

Zwróciliśmy się do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) z zapytaniem co w takiej sytuacji mogą zrobić klienci i co grozi firmie, która sprzedaje używany sprzęt jako nowy. W momencie publikacji tego artykułu nie otrzymaliśmy odpowiedzi.