Teleskop Webba odkrył poza Układem Słonecznym atmosferę na planecie

Astronomowie korzystający z Teleskopu Kosmicznego Jamesa Webba (JWST) ujawnili fascynujące odkrycie dotyczące super-Ziemi o nazwie 55 Cancri e.

Płatna współpraca z marką ASUS

Według badań opublikowanych w czasopiśmie Nature, ta piekielnie gorąca planeta może posiadać gęstą atmosferę składającą się z dwutlenku węgla lub tlenku węgla. Jeżeli potwierdzą się te doniesienia, 55 Cancri e stanie się pierwszą znaną skalistą planetą poza naszym Układem Słonecznym z tak gęstą atmosferą.

Życie wśród oceanów magmy?

Planeta ma dwa razy większy promień niż promień Ziemi i ma masę 8,8 raza większą niż nasza planeta, 55 Cancri e krąży wokół swojej gwiazdy w mniej niż 18 godzin. To bliskie sąsiedztwo sprawia, że temperatura na powierzchni wystarczy do stopienia żelaza, a sama planeta spodziewana jest być znaczona przez wulkany i ocean magmy. Jednak to właśnie jej intensywna aktywność geologiczna może podtrzymywać atmosferę, jaką naukowcy sądzą, że udało im się zaobserwować.

źródło: wp.pl

Planeta ma dwa razy większy promień niż promień Ziemi i ma masę 8,8 raza większą niż nasza planeta, 55 Cancri e krąży wokół swojej gwiazdy w mniej niż 18 godzin. To bliskie sąsiedztwo sprawia, że temperatura na powierzchni wystarczy do stopienia żelaza, a sama planeta spodziewana jest być znaczona przez wulkany i ocean magmy. Jednak to właśnie jej intensywna aktywność geologiczna może podtrzymywać atmosferę, jaką naukowcy sądzą, że udało im się zaobserwować.

Planeta ma dwa razy większy promień niż promień Ziemi i ma masę 8,8 raza większą niż nasza planeta, 55 Cancri e krąży wokół swojej gwiazdy w mniej niż 18 godzin. To bliskie sąsiedztwo sprawia, że temperatura na powierzchni wystarczy do stopienia żelaza, a sama planeta spodziewana jest być znaczona przez wulkany i ocean magmy. Jednak to właśnie jej intensywna aktywność geologiczna może podtrzymywać atmosferę, jaką naukowcy sądzą, że udało im się zaobserwować.

Planeta ma dwa razy większy promień niż promień Ziemi i ma masę 8,8 raza większą niż nasza planeta, 55 Cancri e krąży wokół swojej gwiazdy w mniej niż 18 godzin. To bliskie sąsiedztwo sprawia, że temperatura na powierzchni wystarczy do stopienia żelaza, a sama planeta spodziewana jest być znaczona przez wulkany i ocean magmy. Jednak to właśnie jej intensywna aktywność geologiczna może podtrzymywać atmosferę, jaką naukowcy sądzą, że udało im się zaobserwować.

Ocena końcowa ASUS ROG 15.3 90% 4.5/5







Nagłówek

Planeta ma dwa razy większy promień niż promień Ziemi i ma masę 8,8 raza większą niż nasza planeta, 55 Cancri e krąży wokół swojej gwiazdy w mniej niż 18 godzin. To bliskie sąsiedztwo sprawia, że temperatura na powierzchni wystarczy do stopienia żelaza, a sama planeta spodziewana jest być znaczona przez wulkany i ocean magmy. Jednak to właśnie jej intensywna aktywność geologiczna może podtrzymywać atmosferę, jaką naukowcy sądzą, że udało im się zaobserwować.

Płatna współpraca z marką ASUS