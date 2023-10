Rodzimy deweloper Fool’s Theory i wydawca 11 bit studios wyjawili, że The Thaumaturge w wersji PC trafi do sklepów 5 grudnia. Na konsolowe wydanie trzeba będzie poczekać trochę dłużej. Informację o terminie debiutu uzupełniono nagraniem z rozgrywką.

Mroczny RPG od polskich twórców ukaże się na blaszakach 5 grudnia. Z kolei wersje na konsole Xbox Series X/S i PlayStation 5 zaplanowane są na początek roku 2024. Pokazano nowy zwiastun z elementami rozgrywki, który obejrzycie poniżej.

Fabuła The Thaumaturge

Gracz trafi do Warszawy z roku 1905. Miasto rozwija się, ale trapią je też przestępczość i napięcia wywołane sprzecznymi interesami wielokulturowego społeczeństwa. Z Salutorami - żerującymi na ludzkich wadach demonami, które mogą być kontrolowane jedynie przez taumaturgów, czyli ekscentrycznych mistyków - uliczni bandyci nie mają żadnych szans. Jednak umiejętność kontrolowania demonów to nie tylko dar, ale też przekleństwo.

Wcielimy się tu w Wiktora, który należy do grupy taumaturgów. Mistycy mają arsenał niezwykłych mocy, a dzięki nabywanemu doświadczeniu zdolni są jeszcze bardziej udoskonalić umiejętności swoje, jak i podległych im demonów. Będziemy rozwijać postać, kształtować historię i walczyć z bezprawiem przy użyciu umiejętności własnych oraz Salutorów.

Demo gry

Przy okazji warto wspomnieć, że właśnie rozpoczął się Steam Next Fest, podczas którego można wypróbować demo The Thaumaturge na platformie Valve. Demo będzie dostępne do 16 października.

źródło: materiały prasowe