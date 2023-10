11 bit studios pokazało niedawno nowy zwiastun z The Alters - intrygującej przygody science-fiction z bohaterem o wielu twarzach.

The Alters, stworzona z myślą o rozrywce, która ma drugie dno, to połączenie gier survivalowych i base-builder. Tytuł ma opowiadać o wyborach, które kształtują życie i o różnorodnych ścieżkach, którymi może ono podążać.

Nieprzyjazna planeta, na której miała miejse katastrofa, stopniowo obraca się w stronę olbrzymiego słońca, co powoduje drastyczne wzrosty poziomu promieniowania. W desperackim wyścigu z czasem Jan musi wykorzystać odkryte na planecie złoża kryształów zwanych Rapidium, aby stworzyć wiele wersji siebie, co umożliwi mu przetrwanie.

Zwiastun z The Alters

Nowy zwiastun od 11 bit studios skupia się na prezentacji głównej postaci. A raczej wielu jej wydań: na filmiku poznajemy kilku Janów, którzy podążają różnymi ścieżkami życia. To czyni ich podobnymi, ale jednocześnie różnymi. Budowanie relacji między nimi będzie kluczowe dla ich zbiorowego przetrwania. Wideo zobaczycie poniżej.

Gracze znajdą się w bazie, która nieustannie się porusza, więc zarówno praca zespołowa, jak i szeroki zakres specjalistycznej wiedzy, będą kluczem do wyjścia cało z trudnej sytuacji. Różne ścieżki życia, które są wybierane dla różnych Janów, pozwalają im zdobywać unikalne zestawy umiejętności. Dzięki temu każdy z nich może robić co innego: utrzymywać bazę, gotować, tworzyć narzędzia czy zbierać surowce.

Jednak Altersi to nie tylko zasób. To ludzie obdarzeni uczuciami, mający swoje emocje, problemy, a czasem nawet egzystencjalne wątpliwości co do sensu swojego istnienia. Pomimo różnic, które ich dzielą, ich wspólnym celem jest ucieczka, a determinację Jana najlepiej oddaje stwierdzenie, że na końcu wszystko i tak trzeba zrobić samemu.

No to kiedy?

Całość brzmi ambitnie i intrygująco. Gra zostanie wydana na PC i konsole obecnej generacji w 2024 roku.

źródło: materiały prasowe