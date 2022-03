Wydawało się, że The Settlers jest na ostatniej prostej przed premierą. Niestety, rzeczywistość okazuje się niezbyt przyjemna dla graczy czekających na ten tytuł.

Premiera The Settlers znowu opóźniona

Optymizmem powiało nie dalej jak w styczniu. Ubisoft opublikował wtedy dość obszerny, 7-minutowy materiał wideo wprowadzający w świat gry i przybliżający najważniejsze elementy rozgrywki. Przypomniano też o dacie premiery, która miała odbyć się 17 marca. Miała, bo to nieaktualne.

W wydanym komunikacie twórcy poinformowali, że na The Settlers trzeba będzie poczekać dłużej. Decyzja o zmianie planów co do ósmej odsłony doskonale znanej serii została podobno podjęta po zamkniętych beta testach i opiniach, jakie napłynęły od graczy biorących w nich udział. Najwyraźniej nie były zbyt pochlebne. Dodatkowy czas ma być wykorzystany na poprawienie gry i podniesienie jej ogólnej jakości.

Kiedy zagramy w The Settlers? Tego nie wiem nikt

Sam komunikat można określić mianem dość standardowego, bardzo często pojawiają się podobne sformułowania. Niestety w przypadku The Settlers jest to o tyle niepokojące, że twórcy jednocześnie nie pokusili się o wskazanie nowego, chociażby przybliżonego terminu premiery. A niektórzy być może pamiętają, że nie jest to pierwszy poślizg w przypadku tej produkcji.

Ubisoft ma ostatnio kiepski okres. Źle dzieje się przecież nie tylko wokół The Settlers. Cały czas przeciągają się też prace nad Prince of Persia: The Sands of Time Remake, Beyond Good & Evil 2 i Skull & Bones. Coraz głośniej spekuluje się również, że w tym roku nie zostanie wydany nowy Assassin’s Creed.

