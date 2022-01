„Przenieść najważniejsze cechy serii do nowoczesnej gry” – taki cel przyświecał ekipie odpowiedzialnej za stworzenie najnowszej, nieobdarzonej żadną liczbą ani podtytułem odsłony The Settlers.

Jeśli regularnie do nas zaglądasz, to wiesz pewnie doskonale, że już 17 marca 2022 roku zadebiutuje The Settlers – najnowsza odsłona serii, która już od prawie trzech dekad zajmuje ważne miejsce w sercach miłośników strategii. Aby przygotować nas na tę premierę, Ubisoft opublikował 7-minutowy materiał wideo, w którym przybliża najważniejsze cechy gry. Przedstawiona jest też konkretna wizja stojąca za grą – zresztą tak nawet brzmi tytuł tego filmu. Obejrzyj go już teraz albo – jeśli nie masz tyle czasu – przeczytaj nasze podsumowanie pod spodem.

Wszystko, co musisz wiedzieć o The Settlers (2022):

Gospodarka i walka – o to chodzi w The Settlers

Pod względem rozgrywki w The Settlers można wyróżnić trzy podstawowe aspekty: ekonomiczny, budowlany i taktyczny. I to dokładnie w tej kolejności. Najpierw trzeba pomyśleć o gromadzeniu surowców i właściwej infrastrukturze, następnie zabrać się za budowanie bazy. Wtedy można zacząć tworzyć jednostki i rozwijać swoją armię, która później stanie na polu walki, gdzie tylko odpowiednio dobrana strategia przyniesie zadowalający efekt, czyli zwycięstwo nad wrogiem.

Oprócz swoich baz bronić będziemy także tak zwanych punktów strategicznych. Na każdej mapie dostępne będą takie wyjątkowe miejsca, które mogą przynieść duże korzyści – czy to ekonomiczne, czy też taktyczne. Kontrolowanie ich jest bardzo ważne.

The Settlers ma być rozbudowaną i złożoną grą strategiczną. Dlatego też poza wspomnianymi cechami swoje role do odegrania mają również funkcje związane z handlem, badaniami czy produkcją. Oczywiście najlepszym podejściem będzie próba zadbania o każdy pojedynczy aspekt, bo rozwój w jednym sektorze pozwoli też na postępy w innym.

Tętniący życiem świat i zróżnicowane frakcje

Istotne będzie również to, że trafimy do tętniącego życiem świata. Nie będą to mapy, na których końcach równolegle rozwijają się dwie wrogie frakcje. Tereny, które odwiedzimy, będą zamieszkiwane przez wiele różnych społeczności, które mogą funkcjonować niezależnie, ale też zawiązywać sojusze.

A skoro już przy tym jesteśmy, to dodajmy, że do wyboru będziemy mieli trzy frakcje – te będą się od siebie mocno różnić, ale twórcy przekonują, że postarali się o ich odpowiedni balans. W efekcie będziemy mogli po prostu wybrać tę, która najlepiej odpowiada naszemu stylowi gry:

Elarowie to mistrzowie rzemieślnictwa – specjaliści od wnoszenia solidnych budynków i wyszukiwania surowców,

to mistrzowie rzemieślnictwa – specjaliści od wnoszenia solidnych budynków i wyszukiwania surowców, Lud Maru wyznaje życie w harmonii z naturą, a jego największe atuty objawiają się w handlu i wznoszeniu budowli obronnych, a…

wyznaje życie w harmonii z naturą, a jego największe atuty objawiają się w handlu i wznoszeniu budowli obronnych, a… Jornowie to szybcy i ofensywnie nastawieni wojownicy, do których najlepiej pasować ma słowo „surowy”.

Kampania, potyczki i najazd – trzy tryby rozgrywki w The Settlers

Czas na kilka słów o trybach rozgrywki. W The Settlers znajdziemy trzy formaty: pierwszym będzie klasyczna kampania fabularna dla jednego gracza, drugim – najazd kierowany do najbardziej hardkorowych graczy, a trzecim wreszcie – multiplayer, w którym zmierzyć będziemy mogli się zarówno z ludzkimi przeciwnikami, jak i tymi kontrolowanymi przez sztuczną inteligencję.

I jak to wszystko dla ciebie brzmi? Czekasz na The Settlers czy raczej odpuścisz sobie ten tytuł?

Źródło: Ubisoft Polska, informacja własna