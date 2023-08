Polski gamdev ma się świetnie i coraz częściej sięga też po inspiracje z polskiej kultury i historii. Doskonałym przykładem może być The Thaumaturge – erpeg, którego akcja toczyć będzie się w Warszawie z początków XX wieku.

The Thaumaturge to klimatyczna gra RPG, za którą odpowiada studio Fool’s Theory, tworzone między innymi przez byłych pracowników CD Projekt RED. Wcześniej opracowało choćby SEVEN: The Days Long Gone, ale też pomagało tworzyć Baldur’s Gate III, Hellblade: Senua’s Sacrafice czy Outriders. Wydawcą jest natomiast 11 bit studios.

The Thaumaturge – RPG z akcją w przedwojennej Warszawie

Tym razem weterani postanowili przenieść nas do Warszawy z 1905 roku. Jest przedstawiana jako piękne miasto, w którym dosłownie tętni życie. Szybko jednak dochodzi do zwrotu akcji. Na powierzchnię zaczynają wyłazić groźne potwory, określane mianem Salutorów.

Gracz wcieli się w postać Wiktora, obdarzonego darem taumaturgii, umożliwiającej oswajanie Salutorów i wykorzystywanie ich mocy. Właśnie to, ale też podejmowanie rozmaitych decyzji i prowadzenie rozmów, będzie stanowiło jeden z filarów rozgrywki.

Temu, jak wygląda rozgrywka, mogliśmy się przyjrzeć już nieco wcześniej…

… Teraz za to możemy wczuć się w sam klimat produkcji i zobaczyć tę niezwykłą wizję Warszawy sprzed ponad stu lat. Dlatego też nie przedłużając, obejrzymy najnowszy zwiastun The Thaumaturge – prosto z targów gamescom 2023.

Zobacz najnowszy zwiastun The Thaumaturge

The Thaumaturge powstaje z myślą wyłącznie o pecetach. Premiera jeszcze w tym roku.

Źródło: IGN, Fool’s Theory