Ten robot jest szybszy od ciebie. Rekord Usaina Bolta zagrożony?

Jak opisuje Interesting Engineering, chiński humanoidalny robot H1 firmy Unitree rozpędził się na bieżni najpewniej do 10,1 m/s. Producent marzy o pobiciu rekordu ludzkiego sprintu.

Unitree Robotics, firma kojarzona w Polsce przede wszystkim z powodu występów niejakiego Edwarda Warchockiego, pokazała nagranie z testu na stadionie lekkoatletycznym. H1 minął urządzenie mierzące prędkość z wynikiem 10,1 m/s. Producent od razu dodał, że odczyt mógł zawierać błąd, ale mimo tego uznał próbę za nowy rekord wśród humanoidalnych robotów.

Taki wynik zbliża maszynę do średniej prędkości, którą Usain Bolt osiągnął podczas rekordu świata na 100 m w 2009 r. Jamajczyk pobiegł wtedy 9,58 s, co daje ok. 10,44 m/s. Według relacji "Global Times" firma ocenia, że humanoidy mogą zejść poniżej 10 s na tym dystansie do połowy 2026 r.

Unitree H1 to robot nie tylko do biegania

Producent podaje, że H1 waży 62 kg, czyli tyle, co przeciętny człowiek, a łączna długość uda i łydki to 0,8 m. Unitree wcześniej chwaliło się też rekordem Guinnessa. W marcu 2024 r. wersja H1 V3.0 Evolution osiągnęła 3,3 m/s w marszu po płaskiej nawierzchni.

Za osiągi robota ma odpowiadać własny układ przeniesienia napędu i silniki stawów o wysokim momencie obrotowym. H1 korzysta z baterii 15 Ah o pojemności 0,863 kWh. Ma też kamerę głębi, czujnik 3D LiDAR oraz po pięć stopni swobody w nogach i po cztery w ramionach. Jak widać na nagraniu, robot ma jeszcze problemy z utrzymaniem swojego ruchu na jednym torze, co jest wymogiem dla zawodowych biegaczy.

Wyścig technologiczny nie dotyczy tylko Unitree. W 2025 r. Tien Kung Ultra wygrał bieg na 100 m podczas World Humanoid Robot Games z czasem 21,50 s. Z kolei pokazany w lutym 2026 r. robot Bolt firmy MirrorMe, wysoki na 175 cm i ważący 75 kg, ma rozwijać do 10 m/s.

Roboty będą miały okazję sprawdzić się, ale na innym dystansie. Drugi Humanoid Robot Half Marathon odbędzie się już 19 kwietnia. Przed zawodami ponad 70 zespołów testowało roboty nocą w Beijing Economic-Technological Development Area. Według "Global Times" analitycy spodziewają się startu kilku humanoidów jednocześnie.