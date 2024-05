Astronomowie korzystający z Teleskopu Kosmicznego Jamesa Webba (JWST) ujawnili fascynujące odkrycie dotyczące super-Ziemi o nazwie 55 Cancri e.

Według badań opublikowanych w czasopiśmie Nature, ta piekielnie gorąca planeta może posiadać gęstą atmosferę składającą się z dwutlenku węgla lub tlenku węgla. Jeżeli potwierdzą się te doniesienia, 55 Cancri e stanie się pierwszą znaną skalistą planetą poza naszym Układem Słonecznym z tak gęstą atmosferą.

Życie wśród oceanów magmy?

Planeta ma dwa razy większy promień niż promień Ziemi i ma masę 8,8 raza większą niż nasza planeta, 55 Cancri e krąży wokół swojej gwiazdy w mniej niż 18 godzin. To bliskie sąsiedztwo sprawia, że temperatura na powierzchni wystarczy do stopienia żelaza, a sama planeta spodziewana jest być znaczona przez wulkany i ocean magmy. Jednak to właśnie jej intensywna aktywność geologiczna może podtrzymywać atmosferę, jaką naukowcy sądzą, że udało im się zaobserwować.

JWST otwiera nowe możliwości

Badania przeprowadzone przez JWST pokazały, że temperatura strony skierowanej do gwiazdy jest niższa niż przewidywano, sugerując, że atmosfera może lepiej wyjaśniać obserwowane chłodzenie. "To bardzo mocny wskaźnik, że energia jest dystrybuowana z dnia na noc, najprawdopodobniej przez atmosferę bogatą w lotne związki," wyjaśnił główny autor badań, Renyu Hu z Jet Propulsion Laboratory NASA, w wypowiedzi dla IFLScience. Mimo że wymagane są dalsze obserwacje, by dokładnie określić naturę 55 Cancri e, możliwość istnienia atmosfery na tej super-Ziemi jest obiecująca nie tylko dla dalszych poszukiwań planet podobnych do Ziemi, ale także dla lepszego zrozumienia planet jako całości. "JWST naprawdę przesuwa granice charakteryzacji egzoplanet na skaliste egzoplanety. Naprawdę umożliwia nowy rodzaj nauki," dodał Hu.

JWST, czyli James Webb Space Telescope, to kosmiczny teleskop, który jest zaawansowanym następcą Teleskopu Hubble'a. JWST został wspólnie opracowany przez NASA, Europejską Agencję Kosmiczną (ESA) oraz Kanadyjską Agencję Kosmiczną (CSA) i ma za zadanie obserwować wszechświat w zakresie podczerwieni.

Teleskop ma kilka kluczowych celów naukowych, w tym badanie tworzenia się pierwszych galaktyk, gwiazd i planetarnych układów, oraz badanie atmosfer egzoplanet, co może dostarczyć informacji o możliwościach istnienia życia poza Ziemią. JWST jest zdolny do obserwacji obiektów kosmicznych, które są zbyt słabe lub zbyt odległe, by mogły być zbadane przez wcześniejsze teleskopy.

źródło: iflscience.com