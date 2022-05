W nocy z 15 na 16 maja na naszym niebie rozegra się prawdziwy spektakl. Mowa o Pełni Kwiatowego (Krwawego) Księżyca – pierwszym w roku 2022 pełnym zaćmieniu Księżyca, w Polsce widocznym jako zaćmienie częściowe. Z tej okazji NASA przygotowała transmisję live.

Jak powstaje zaćmienie Księżyca?

Do zaćmienia Księżyca dochodzi, gdy Słońce, Ziemia i Księżyc (w tej kolejności) znajdują się w jednej linii, a znajdująca się pośrodku Ziemia rzuca cień na swojego naturalnego satelitę. Skąd jednak towarzysząca zjawisku czerwień?

Wszystko za sprawą tzw. refrakcji – załamania światła, do którego dochodzi, gdy to przechodzi przez ziemską atmosferę. Obecny w niej pył dodatkowo je rozprasza, oddziaływując na barwę widzialnego Krwawego Księżyca.

Jak wyjaśnia dr David Diner – badacz w Laboratorium Napędu Odrzutowego NASA:

Zanieczyszczenia i kurz w dolnej atmosferze zwykle przygaszają kolor wschodzącego lub zachodzącego Słońca, podczas gdy drobne cząsteczki dymu lub aerozole unoszące się na znacznych wysokościach podczas dużego wybuchu wulkanu mogą pogłębiać kolor do intensywnego odcienia czerwieni.

Zaćmienie Księżyca – gdzie jest widoczne? Kiedy oglądać?

Podczas gdy obserwacja zaćmienia Księżyca w Ameryce Południowej, we wschodniej i południowej części Ameryki Północnej oraz na zachodzie Europy i Afryki będzie okazją do podziwiania zaćmienia w pełnej krasie, w Polsce widoczne będzie jedynie to półcieniowe i częściowe.

Mapa obrazująca to, jak zaćmienie przebiegać będzie w poszczególnych zakątkach świata, prezentuje się następująco:

Oglądać będzie je można przez kilka godzin – począwszy od 03:32 aż do finału o 08:51 czasu polskiego. Do kulminacji wrażeń dojdzie zaś o godzinie 06:13.

Dokładną godzinę występowania zjawiska dla poszczególnych lokalizacji sprawdzić można na timeanddate.com.

Gdzie oglądać pełne zaćmienie Księżyca?

Fakt, że akurat nie znajdujemy się w idealnym miejscu i czasie, nie oznacza, że pełne zaćmienie Księżyca musi nas ominąć. NASA zadbało o to, organizując NASA Science Live. To nie tylko okazja do obserwacji zjawiska z pierwszego rzędu, ale też możliwość zadania pytań ekspertom.

Pozostaje więc tylko odliczać czas do iście kosmicznej premiery. U Was lornetki już w pogotowiu czy stawiacie na relację online?

Źródło: timeanddate.com, fot. NASA/Rami Daud