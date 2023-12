Niedawno pisaliśmy o serii ataków DoS, które na właścicielach urządzeń mobilnych hakerzy przeprowadzali za pomocą urządzenia Flipper Zero. Ofiarami byli między innymi użytkownicy smartfonów z Androidem, jak i z iOS. Jednak Apple uporało się już z tym problemem.

Ataki DoS w warszawskim metrze

Informacje o wspomnianych we wstępie atakach DoS, które przeprowadzano między innymi w warszawskim metrze, pojawiły się na początku grudnia. Opublikowano je między innymi na łamach serwisu Niebezpiecznik. Skutkiem tych ataków było zawieszanie się urządzeń mobilnych, a jedynym ratunkiem był tak zwany twardy reset.

Hakerzy wykorzystywali technologię Bluetooth i rozsyłali fałszywe monity dotyczące parowania atakowanego smartfona, tabletu czy komputera z innymi urządzeniami. Duża ilość tego typu powiadomień doprowadzała do zapełnienia pamięci urządzenia, co powodowało jego zawieszenie się. Wspomnijmy też, że ataki przeprowadzane były za pośrednictwem urządzenia o nazwie Flipper Zero.

iOS 17.2 borni iPhone’a przed Flipperem Zero i atakami DoS

W poprzednim tygodniu firma Apple udostępniła system iOS 17.2. Nowa wersja systemu operacyjnego wprowadza wiele nowych funkcji, między innymi aplikację Dziennik czy nagrywanie wideo przestrzennego, które oglądać będzie można na Apple Vision Pro, ale to nie wszystko. Każda kolejna wersja systemu iOS to także poprawki związane z bezpieczeństwem i stabilnością działania. Nie inaczej jest tym razem.

iOS 17.2 chroni iPhone’a przed atakami DoS, które przeprowadzane są opisaną wyżej techniką. Co ciekawe, informacja o tym nie pojawiła się na oficjalnej liście zmian, które wprowadzone zostały do najnowszej wersji iOS’a. Odkryli to redaktorzy serwisów ZDNET oraz 9to5Mac, przeprowadzając odpowiednie testy.

Do tej pory jedynym sposobem zapobiegania atakom DoS było całkowite wyłączenie Bluetooth. W trakcie prób, które przeprowadzono w ramach testów okazało się, że na iPhone’ach z zainstalowanym systemem iOS 17.2 pojawiło się kilka powiadomień dotyczących fałszywych prób parowania smartfona z innymi urządzeniami przez Bluetooth. Ich liczba była na tyle mała, że nie spowodowała awarii urządzenia.

Źródło: The Verge, 9to5Mac