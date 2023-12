Rezygnacja z portu Lightning na rzecz USB-C w iPhone’ach serii 15 jest wynikiem dostosowania się Apple do przepisów, które ustanowione zostały przez Unię Europejską. W sieci pojawiły się doniesienia o kolejnym przypadku ugięcia się firmy z Cupertino przed europejskimi władzami.

Apple otworzy komunikację NFC

Tym razem chodzi o otwarcie systemu komunikacji bliskiego zasięgu (NFC), które w iPhone’ach wykorzystywane jest między innymi do działania płatności zbliżeniowych Apple Pay.

Jak donosi Reuters, tym działaniem Apple chce wyprzedzić regulacje Unii Europejskiej. Firma zmodyfikuje wspomnianą funkcję zanim będą wymagać tego przepisy prawne obowiązujące na terenie krajów Wspólnoty.

Apple zaoferowało, że pozwoli na to, by użytkownicy iPhone’ów mogli korzystać z konkurencyjnych systemów płatności zbliżeniowych. Do tej pory wyłączny dostęp do znajdującego się w tych smartfonach czipa NFC ma usługa Apple Pay. Nie wiadomo jeszcze jednak jak będzie to wyglądać w praktyce.

Warto przypomnieć, że w maju 2022 roku unijny organ nadzoru antymonopolowego oficjalnie sprzeciwił się ograniczeniu przez Apple dostępu do systemu NFC. Argumentem był fakt, że uniemożliwia to konkurencji opracowanie alternatywnych usług płatności zbliżeniowych, które mogłyby działać na iPhone’ach.

Nie bez znaczenia były w tym przypadku skargi składane między innymi przez firmę PayPal. To właśnie tego typu działania doprowadziły do ogłoszenia przez Komisję Europejską oficjalnych zastrzeżeń wobec działania firmy Apple w tym obszarze.

Według doniesień Komisja Europejska chce skonsultować się z firmą PayPal i innymi przedsiębiorstwami, które zainteresowane są tą sprawą zanim zaakceptuje propozycję Apple. Ma się to stać na początku przyszłego roku.

