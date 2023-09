Konto Przekorzystne – takie, z którym tylko zyskujesz

Zakładając Konto Przekorzystne w Banku Pekao S.A. nic nie płacisz. Możesz za to sporo zyskać: od bonusów na start, po 7 proc. na Koncie Oszczędnościowym.

Płatna współpraca z Pekao S.A.

Młodość ma swoje prawa i… swoje wydatki. Nowe gry swoje kosztują, a sprzęt, który jest w stanie je udźwignąć – jeszcze więcej. Niekoniecznie więc chcesz wydawać ciężko zarobione czy uzbierane pieniądze na prowadzenie konta, obsługę karty debetowej czy wypłaty z bankomatów. Tak się dobrze składa, że otwierając Konto Przekorzystne w Banku Pekao S.A. o tego typu opłatach możesz zapomnieć – wszystko jest za zero.

0 zł za otwarcie Konta Przekorzystnego w Banku Pekao S.A.

Założenie Konta Przekorzystnego w Banku Pekao S.A. jest całkowicie bezpłatne. Nie musisz płacić nawet za paliwo w samochodzie ani za bilet na przejazd autobusem czy tramwajem, aby dojechać do banku, bo przez cały proces możesz przejść bez wychodzenia z domu.

Opcje masz dwie: na komputerze możesz po prostu wejść na stronę internetową i przejść przez kolejne kroki, a jeśli chcesz to zrobić przez telefon, to pobierz aplikację PeoPay, uruchom ją i załóż konto na selfie.



Aplikacja PeoPay

Jak to działa? Po uruchomieniu aplikacji i wybraniu opcji „Zostań klientem Pekao”, wybierasz „konto osobiste” i wpisujesz swoje dane. Po chwili poznasz swój login, a na podany numer telefonu przyjdzie SMS z czterocyfrowym kodem. Po jego przepisaniu możesz ustalić hasło, które później posłuży ci do logowania.

W kolejnych krokach wybierasz interesujące produkty i wizerunek karty debetowej, a następnie przechodzisz do weryfikacji tożsamości. Możesz to zrobić zbliżając eDowód, robiąc zdjęcie tradycyjnego dowodu osobistego albo poprzez aplikację mObywatel. Po potwierdzeniu wyboru i uzupełnieniu formularzy musisz jeszcze włączyć kamerkę i nagrać kilka ruchów głową, aby potwierdzić, że ty to ty. Na koniec zostaje tylko zaznaczenie kilku zgód, no i kilka pól do uzupełnienia. „Voilà!”.

0 zł za prowadzenie konta i obsługę karty

Ani złotówki nie kosztuje także prowadzenie konta. Ba, za to, że je założysz, możesz nawet otrzymać pieniądze. Pięć dyszek dostajesz na start za otwarcie konta z kartą oraz dostępem do bankowości elektronicznej i aplikacji PeoPay, a kolejne 150 złotych zgarniesz, jeśli w ciągu trzech miesięcy od otwarcia konta zapłacisz kartą co najmniej pięć razy w każdym z tych trzech miesięcy.

Skoro już jesteśmy przy karcie, to wypada wspomnieć o tym, że i obsługa karty jest całkowicie bezpłatna. Możesz z niej korzystać swobodnie, bez obaw o dodatkowe koszty. Samą kartę może w dodatku zdobić gamingowa grafika – do wyboru masz kilkanaście motywów, nawiązujących do różnych gatunków gier.



Gamingowa karta Pekao

Wróćmy jeszcze na moment do prezentów na start, bo też jest ich więcej. Przejdźmy jednak do czegoś, co zainteresuje przede wszystkim graczy. Otóż po otwarciu Konta Przekorzystnego z gamingową kartą i zarejestrowaniu się w programie Mastercard® Bezcenne® Chwile, masz szansę na bardzo miły bonus.

Wystarczy, że w ciągu 30 dni zapłacisz kartą pięć razy, a w zamian otrzymasz 8000 punktów o wartości 100 zł. Możesz je wymienić na voucher do platformy Steam lub – jeśli grasz na konsoli – doładowanie do PlayStation Store albo Xbox Live.

0 zł za wypłaty z bankomatów i przewalutowanie

Potrzebujesz fizycznej gotówki? Za wypłaty z bankomatów także nie płacisz, jeśli masz Konto Przekorzystne. Nie istnieją żadne limity i dotyczy to zarówno bankomatów w Polsce, jak i za granicą. Zaznaczmy tylko, że opłat nie pobiera sam Bank Pekao, ale operator urządzenia (nienależącego do Pekao) może mieć inny cennik – zwróć na to uwagę przed podjęciem gotówki (informacja o ewentualnej opłacie pojawi się na ekranie przed wykonaniem wypłaty).

Idźmy dalej. Trafiła się niezła okazja, ale za produkt można zapłacić tylko obcą walutą? Dzięki Kontu Przekorzystnemu nie stanowi to żadnego kłopotu. Bank Pekao nie pobiera żadnych opłat za przewalutowanie przy płatnościach kartą debetową. Nie musisz więc rezygnować z dobrej oferty.



Konto, karta i bankomaty za zero w Pekao

Nie trzeba już chyba dodawać, że za darmo dostępna jest też aplikacja PeoPay na telefon, umożliwiająca wygodne podglądanie salda i historii transakcji, wykonywanie przelewów i dokonywanie płatności zbliżeniowych czy też doładowywanie telefonu i kupowanie biletów komunikacji miejskiej czy parkingowych.

Warto za to wspomnieć, że bez dodatkowych opłat założymy także Konto Oszczędnościowe 7%. Tutaj sprawa jest prosta: wszystkie środki do 100 tys. złotych zgromadzone w ciągu 152 dni od zawarcia umowy będą oprocentowane 7 proc. w skali roku. Przyda się choćby i na nowe gry, a gier przecież nigdy za wiele.

Płatna współpraca z Pekao S.A.