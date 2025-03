Tryb oszczędzania energii w smartfonie. Można go włączyć na stałe?

Czy ciągle włączony tryb oszczędzania energii w telefonie to dobry pomysł? Czy wpływa na ogniwo? Czy należy tego unikać? Jak ograniczyć zużycie energii przez smartfon w inny sposób? Tyle pytań, a odpowiedzi takie proste!

Morze. Polskie - bo jakie inne?! Luty, zimno, tak minus 5 stopni. Taki był kontekst pytania mojego serdecznego kolegi przyjaciela o to, czy tryb oszczędzania baterii w smartfonie może być włączony cały czas? Czy nie zniszczy to baterii w telefonie? Czy telefon będzie działał poprawnie. Niby proste pytanie, co nie? No też tak myślałem! Byłem przekonany, że skoro jestem tak zaawansowanym technologicznym świrem, że wiem, czym jest uwierzytelnianie dwuskładnikowe, będę znał odpowiedź i na to pytanie, a okazało się, że musiałem nad tym pomedytować.

Czy można mieć stale włączone oszczędzanie baterii?

Tak, można mieć stale włączone oszczędzanie baterii w smartfonie. Nie, nie zrobi to krzywdy samej baterii, czy tam akumulatorowi. Tryb oszczędzania baterii w smartfonie nie szkodzi samej baterii - mamy w telefonach nowoczesne ogniwa, które są naprawdę dobrze rozkminione, a do tego tryb oszczędzania baterii nie zmienia możliwości baterii, a jedynie ogranicza to, co drenuje ją z prądu.

Tryb oszczędzania baterii wyłącza w smartfonie różne “ficzury”, z których można zrezygnować, by przedłużyć żywotność, znaczy czas pracy na jednym ładowaniu. Mowa tu choćby o zatrzymywaniu aplikacji działających w tle, zatrzymywaniu powiadomień, zmniejszaniu jasności ekranu, przechodzeniu w ciemny tryb interfejsu. Tryb oszczędzania energii ogranicza też dostęp do lokalizacji GPS, częstotliwość odświeżania ekranu, wyłącza nasłuchującego stale asystenta, czy przełącza telefon z 5G na 4G. Same plusy!

Jak ograniczyć zużycie baterii w smartfonie?

Jeśli zależy nam na tym, by nasz smartfon dłużej działał na jednym ładowaniu, możemy odpowiednio zoptymalizować nasz smartfon poprzez najczęściej wyłączenie określonych funkcji.

Wyłącz Wi-Fi, jeśli z niego nie korzystasz

Prosta sprawa - nie jesteś akurat podłączony do domowej lub firmowej sieci Wi-Fi? Wyłącz Wi-Fi w telefonie i przestaw się na dane komórkowe.

Zmniejsz jasność ekranu

Nic nie drenuje baterii tak szybko, jak odpalony na pełnej jasności ekran. Choć tryb automatycznej jasności zazwyczaj działa świetnie, to zmniejszając jasność panelu ręcznie wydłużymy czas pracy smartfona.

Wyłącz Bluetooth, jeśli z niego nie korzystasz

Tu sytuacja przedstawia się podobnie, jak z łącznością Wi-Fi - jeśli akurat nie łączysz się z niczym via Bluetooth - wyłącz go, oszczędzając baterię.

Ogranicz dostęp do lokalizacji GPS

Mnóstwo aplikacji wykorzystuje dostęp do lokalizacji naszego smartfona, co negatywnie wpływa na jego czas pracy. Ogranicz dostęp do lokalizacji lub wyłącz go całkowicie, a bateria w telefonie ci podziękuje.

Zmniejsz częstotliwość odświeżania ekranu

Wysokie odświeżanie prezentuje się cudnie, ale wpływa na czas pracy urządzenia. Dlatego też dobrze jest postawić na automatyczne dopasowywanie odświeżania - jeśli smartfon ma taką opcję - lub ustawić sobie na sztywno 60 Hz. Telefon na pewno podziała dłużej na jednym ładowaniu.

Wyłącz dane sieci komórkowych

Korzystasz z Wi-Fi? A może akurat nie używasz telefonu? W tych sytuacjach możesz spokojnie wyłączyć dane komórkowe. Okej, nie otrzymasz powiadomień z Facebooka, ale zaoszczędzisz dużo prądu i bateria na tym skorzysta.

Ogranicz działanie aplikacji w tle

Aplikacje działające w tle subtelnie, ale z uporem maniaka pobierają sobie energię z baterii, a często ich zwyczajnie nie potrzebujemy. Chcąc przedłużyć życie smartfona warto więc przejrzeć aplikacje działające w tle i zostawić tylko te niezbędnie potrzebne. Tu mała podpowiedź - te od mediów społecznościowych lub zamawiania jedzenia raczej niezbędnie potrzebne nie są.