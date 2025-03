realme 14 Pro kontra realme 14 Pro+. Test i porównanie

realme 14 Pro oraz realme 14 Pro+ to smartfony, które w swoich segmentach cenowych wyróżniają się z tłumu. Choć oba z innych powodów.

realme ma dość specyficzne podejście do swojej serii numerycznej. Pod względem ceny i specyfikacji są to telefony pozycjonowane niżej od serii GT, ale już marketingowo to właśnie linia realme 14 zdaje się być uważana przez producenta za flagową. W mediach społecznościowych firma poświęca jej znacznie więcej uwagi, a i na oficjalnej stronie marki realme 14 Pro+ eksponowany jest mocniej niż mocniejszy realme GT 7 Pro.

To podejście ma swoje odzwierciedlenie w samym produkcie. Większość producentów rezerwuje swoje najlepsze technologie i funkcje dla najdroższych modeli, a te tańsze są z reguły po prostu zlepkiem przystępniejszych komponentów. Tutaj widać natomiast postaranko, by nie były to kolejne nudne średniaki.

Tyle słowem wstępu, a teraz rzućmy okiem na porównanie specyfikacji obu telefonów.

realme 14 Pro realme 14 Pro+ Ekran AMOLED 6,77 cala,

2392 x 1080 (388 ppi),

120 Hz AMOLED 6,83 cala,

2800 x 1272 (450 ppi),

120 Hz Głośniki Stereo Stereo Czip MediaTek Dimensity 7300 Energy Snapdragon 7s Gen 3 Pamięć RAM 8 lub 12 GB 8 lub 12 GB Pamięć na dane 256 lub 512 GB 256 lub 512 GB Aparat główny 50 Mpix (1/1,95 cala),

f/1,8,

optyczna stabilizacja 50 Mpix (1/1,56 cala),

f/1,8,

optyczna stabilizacja Aparat dodatkowy 2 Mpix,

detekcja głębi,

f/2,4 8 Mpix,

ultraszerokokątny,

f/2,2 Aparat tele - 50 Mpix,

teleobiektyw 3x,

f/2,7, optyczna stabilizacja Aparat przedni 16 Mpix (1/3,09 cala),

f/2,4 32 Mpix (1/2,74 cala),

f/2,0 Łączność 5G, Wi-Fi 6,

Bluetooth 5.2, NFC 5G, Wi-Fi 6,

Bluetooth 5.4, NFC,

eSIM Czytnik linii papilarnych w ekranie, optyczny w ekranie, optyczny Bateria 6000 mAh,

ładowanie 45 W 6000 mAh,

ładowanie 80 W Wymiary 162,75 × 74,92 × 7,55 mm 163,51 × 77,34 × 7,99 mm Waga 179 g 194 g Android 15 z realme UI 6.0 15 z realme UI 6.0 Odporność IP68 i IP69,

MIL-STD-810H IP68 i IP69,

MIL-STD-810H

Dużo pary poszło w design, a realme 14 Pro podoba mi się nawet bardziej niż realme 14 Pro+

Wyróżnikiem obu smartfonów jest perłowy wariant kolorystyczny, do produkcji którego wykorzystano sproszkowane muszle. Każdy wprowadzony na rynek egzemplarz ma unikalny wzór.

Najciekawsze jest jednak to, że perłowa obudowa realme 14 Pro i 14 Pro+ zmienia kolor. Gdy temperatura otoczenia spada poniżej 16 stopni Celsjusza, plecki nabierają niebieskiego zabarwienia.

Dzięki temu, że zabarwieniu ulega jedynie nieregularny wzór, obudowa w każdych okolicznościach wygląda schludnie. Nawet wtedy, gdy dół ma styczność z ciepłą skórą i niebieskie akcenty pojawiają się tylko w górnej części.

Na pierwszy rzut oka oba telefony są do siebie łudząco podobne, ale widać kilka różnic projektowych:

realme 14 Pro ma dość mocno zakrzywiony ekran przy lewej i prawej krawędzi, a wyświetlacz realme 14 Pro+ jest subtelnie zakrzywiony z czterech stron;

realme 14 Pro ma widoczną "bródkę" u dołu ekranu, natomiast ramki otaczające wyświetlacz realme 14 Pro+ są symetryczne;

rama realme 14 Pro ma matowe wykończenie, a realme 14 Pro+ połyskujące.

Choć w droższym modelu zastosowano ekran wyższej klasy, to tańszy podoba mi się bardziej. Przez intensywniejsze zakrzywienie wyświetlacza realme 14 Pro jest bardziej zwężony przy krawędziach, a dzięki temu sprawia wrażenie dużo smuklejszego niż realme 14 Pro+. Mimo że tak naprawdę jest cieńszy o niespełna 0,5 mm.

realme 14 Pro jest smuklejszy niż realme 14 Pro+

Różnicę czuć także po umieszczeniu telefonów w etui, które w obu przypadkach są dołączone do zestawu. realme 14 Pro jest tak wyprofilowany, że nawet w pokrowcu sprawia wrażenie wyjątkowo cienkiego i świetnie leży w dłoni.

realme 14 Pro w etui jest smuklejszy niż realme 14 Pro+

Ergonomia realme 14 Pro+ stoi na nieco niższym, ale wciąż wysokim poziomie. No i ten wariant broni się symetrycznymi ramkami otaczającymi ekran, co w tym segmencie cenowym wciąż jest rzadkością.

Szkoda tylko, że producent nie pokusił się o zastosowanie metalowych ram, które jeszcze bardziej podniosłyby odczucia premium.

realme 14 Pro+ wygrywa natomiast z realme 14 Pro aparatem

Jeśli chodzi o zaplecze fotograficzne, sprawa jest dość niecodzienna. realme 14 Pro+ ma ponadprzeciętnie bogate wyposażenie jak na swoją klasę cenową, arealme 14 Pro ma wyjątkowo ubogie wyposażenie jak na swoją klasę cenową. Dosłownie dwie skrajności.

realme 14 Pro realme 14 Pro+ Aparat główny 50 Mpix (1/1,95 cala),

f/1,8,

optyczna stabilizacja 50 Mpix (1/1,56 cala),

f/1,8,

optyczna stabilizacja Aparat dodatkowy 2 Mpix,

detekcja głębi,

f/2,4 8 Mpix,

ultraszerokokątny,

f/2,2 Aparat tele - 50 Mpix,

teleobiektyw 3x,

f/2,7, optyczna stabilizacja Dioda doświetlająca potrójna potrójka Aparat przedni 16 Mpix (1/3,09 cala),

f/2,4 32 Mpix (1/2,74 cala),

f/2,0

realme 14 Pro+ ma - oprócz aparatu głównego - nie tylko obiektyw ultraszerokokątny, ale i peryskopowy teleobiektyw o 3-krotnym przybliżeniu optycznym. Taki zestaw w rozsądnie wycenionym smartfonie to ewenement, z którym równać się może tylko Nothing Phone (3a) Pro.

W realme 14 Pro natomiast użyteczny jest tylko jeden aparat, bo wspiera go prosta kamerka odpowiedzialna jedynie za detekcję głębi. Zabrakło nawet soczewki ultraszerokokątnej, spotykanej przecież od lat w telefonach za mniej niż 1000 zł. A i aparat główny ma mniejszą matrycę niż realme 14 Pro+.

Różnice w codziennym fotografowaniu? realme 14 Pro+ ma znacznie szerszy zakres ogniskowych i duuużo lepszy zoom.

realme 14 Pro+ - zoom 0,6x

realme 14 Pro (po lewej) i 14 Pro+ (po prawej) - zoom 1x

realme 14 Pro (po lewej) i 14 Pro+ (po prawej) - zoom 3x

realme 14 Pro (po lewej) i 14 Pro+ (po prawej) - zoom 6x

realme 14 Pro (po lewej) i 14 Pro+ (po prawej) - zoom 10x

realme 14 Pro (po lewej) i 14 Pro+ (po prawej) - zoom 30x

realme 14 Pro+ - zoom 60x

realme 14 Pro+ - zoom 120x

A co z jakością zdjęć z aparatu głównego? Choć realme 14 Pro ma mniejszą matrycę niż 14 Pro+, to nie widzę drastycznych różnic w rozpiętości tonalnej, szczegółowości czy zaszumieniu. Widać jednak, że programiści mieli problemy ze skalibrowaniem dwóch różnych sensorów.

W dobrych warunkach oświetleniowych realme 14 Pro ma tendencję do robienia chłodniejszych zdjęć niż realme 14 Pro+.

realme 14 Pro (po lewej) i 14 Pro+ (po prawej)

realme 14 Pro (po lewej) i 14 Pro+ (po prawej)

realme 14 Pro (po lewej) i 14 Pro+ (po prawej)

realme 14 Pro (po lewej) i 14 Pro+ (po prawej)

Ale już po zmroku sytuacja często się odwraca i to realme 14 Pro+ generuje chłodniejsze fotki.

realme 14 Pro (po lewej) i 14 Pro+ (po prawej)

realme 14 Pro (po lewej) i 14 Pro+ (po prawej)

realme 14 Pro (po lewej) i 14 Pro+ (po prawej)

realme 14 Pro (po lewej) i 14 Pro+ (po prawej)

realme 14 Pro (po lewej) i 14 Pro+ (po prawej)

Niewykluczone jednak, że kalibracja kolorów zostanie dopieszczona w późniejszych aktualizacjach oprogramowania.

Dorzucam jeszcze więcej fotek zrobionych realme 14 Pro+.

Jeśli chodzi o fotograficzne funkcje AI, to te znalazły się w obu modelach. Zastosowana przez realme gumka działa fenomenalnie.

Jeśli komuś zależy na dobrym i - przede wszystkim - wszechstronnym aparacie z konkretnym zoomem, zdecydowanie warto rozważyć dopłatę do realme 14 Pro+.

realme 14 Pro i 14 Pro+ - porównanie wydajności

Tańszy realme 14 Pro napędzany jest przez MediaTeka Dimensity 7300 Energy, natomiast 14 Pro+ otrzymał wyższej klasy czip Qualcomma, a konkretnie Snapdragona 7s Gen 3.

Testy benchmarkowe wykazują, że realme 14 Pro+ ma o ok. 10 proc. wydajniejsze CPU i ok. 35 proc. mocniejsze GPU niż 14 Pro.

realme 14 Pro realme 14 Pro+ Czip MediaTek Dimensity 7300 Energy Snapdragon 7s Gen 3 Geekbench 6 (CPU) 2952 3246 Geekbench 6 (GPU) 2489 3354 AnTuTu 738590 831172 3DMark (Wild Life Extreme) 858 1067

W żadnym ze smartfonów nie odnotowałem tendencji do przegrzewania się. Oba potrafią utrzymać pełne obroty przez dłuższy czas, co potwierdza 10-krotnie powtórzony test Geekbench 6. Po godzinie pracy oba urządzenia nie zaliczyły żadnego spadku wydajności.

W tzw. codziennym użytkowaniu różnice są pomijalne, bo realme 14 Pro i realme 14 Pro+ uruchamiają aplikacje niemal równie szybko.

Dużo też zależy od optymalizacji czipu pod konkretne zadania. Gdy za pomocą obu telefonów wyrenderowałem to samo wideo 4K w aplikacji CapCut, tańszy model wykonał operację w 7 minut i 58 sekund, a droższy w 12 minut i 56 sekund.

Można jednak liczyć na to, że realme 14 Pro+ dzięki odczuwalnie wydajniejszemu GPU lepiej poradzi sobie z grami.

realme 14 Pro i 14 Pro+ mają bardzo dobre baterie

Oba telefony mają akumulatory krzemowo-węglowe. Dzięki tej technologii w smukłych konstrukcjach udało się zmieścić aż 6000 mAh, co samo w sobie zasługuje na pochwałę. Tak duża pojemność w połączeniu z niezbyt wyśrubowanymi komponentami sprawia, że dwie doby po 3-5 godzin użytkowania dziennie są na wyciągnięcie ręki.

Mimo że realme 14 Pro i 14 Pro+ mają różne czipy i ekrany o różnej rozdzielczości, nie odnotowałem znaczących różnic w czasie pracy. Na obu smartfonach zrównałem jasność wyświetlaczy i zapętliłem kilka procesów takich jak benchmarki, oraz odtwarzanie wideo, muzyki i pokazu slajdów. W momencie, w którym bateria realme 14 Pro+ została wyzerowana, realme 14 Pro miał jeszcze 6 proc. zapasu.

realme 14 Pro i 14 Pro+

Większe różnice dotyczą prędkości ładowania, bo realme 14 Pro obsługuje 45 W, a realme 14 Pro+ 80 W. W myśl unijnych przepisów zasilacze SuperVOOC nie są częścią zestawu sprzedażowego i nie miałem okazji ich sprawdzić, ale producent deklaruje takie wyniki:

realme 14 Pro - od 1 do 50 proc. w 36 minut;

realme 14 Pro+ - od 1 do 50 proc. w 24 minuty.

W obu modelach zabrakło ładowanie indukcyjnego, ale w tym segmencie cenowym jest to wybaczalne.

realme 14 Pro i 14 Pro+ - porównanie multimediów

Jeśli chodzi o specyfikację, realme 14 Pro+ ma ekran o wyższej rozdzielczości, ale trzeba mieć naprawdę sokoli wzrok, by dostrzec różnice. Dla większości osób 1080p w tańszym modelu będzie w zupełności wystarczające.

Co ciekawe, tańszy model ma odrobinę jaśniejszy ekran, choć różnice w widoczności w świetle słonecznym nie są jakieś drastyczne.

Jeśli chodzi o głośniki stereo, te w obu smartfonach są przeciętne, ale realme 14 Pro+ gra odrobinę bardziej basowo.

To realme 14 Pro czy realme 14 Pro+?

Różnic między tymi smartfonami jest więcej niż wskazywałyby to ich nazwy. Zatem oba zdają się być kierowane do zupełnie innych odbiorców.

realme 14 Pro wyróżnia się swoją ładną i smukłą konstrukcją, a obudowa zmieniająca kolor to wisienka na tym designerskim torcie. Będzie to więc dobra propozycja dla szukających telefonów, który działa szybko, ma dobrą baterię i dobrze wygląda. Nacisk na te aspekty został jednak okupiony kompromisami technologicznymi, bo smartfonowi brakuje choćby obiektywu ultraszerokokątnego.

realme 14 Pro+ to natomiast dobra propozycja dla miłośników mobilnej fotografii, bo trzy obiektywy o różnych ogniskowych i dobry zoom robią robotę.

Produkt do przeprowadzenia testu został użyczony przez firmę realme. Firma użyczająca nie miała wpływu na treść ani wglądu w nią przed publikacją. Jest to niezależna recenzja dziennikarska.