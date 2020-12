Któż nie chciałby zobaczyć pod choinką laptopa? Jeśli planujesz uszczęśliwić kogoś właśnie takim podarunkiem to sprawdź najciekawsze modele, jakie znaleźliśmy w bogatej ofercie firmy ASUS.

Laptop na prezent? W tym roku jeszcze bardziej pożądany

Na przestrzeni ostatnich lat popularność laptopów jako prezentów świątecznych zauważalnie wzrosła. Nie da się ukryć, iż mocno ograniczamy tutaj prawdopodobieństwo tego, że osoba obdarowana będzie niezadowolona. Laptop to w końcu sprzęt, dla którego zastosowanie znajdzie użytkownik w każdym wieku i o różnych wymaganiach. Można wykorzystywać go do nauki, pracy czy konsumpcji multimediów i zabawy z grami. W tym roku radość z takiego prezentu powinna być jeszcze większa, ponieważ z powodu panującej pandemii i zmiany przyzwyczajeń, a niekiedy nawet trybu życia, dobry laptop okazuje się niekiedy nieoceniony.

Pytanie tylko, jak rozumieć pojęcie dobry laptop? Bez wątpienia powinien być dopasowany do indywidualnych potrzeb i preferencji, zarówno w kwestii wyglądu, jak i specyfikacji. Ta ostatnia musi być rzecz jasna jak najlepsza w danym przedziale cenowym. Jednocześnie wypada oczekiwać też dobrej jakości wykonania.

Wybór jest ogromny, a to oznacza, że ze szczególną uwagą trzeba przyglądać się każdej propozycji by ostatecznie wybrać te faktycznie najlepsze. Zdecydowaliśmy się w tym pomóc i wraz z firmą ASUS wskazaliśmy na kilka godnych uwagi laptopów o różnej charakterystyce.

Niebanalny ASUS VivoBook S14 (S433) dla ucznia i studenta

Coś dla lubiących się wyróżniać, dla wyznających zasadę, że każde urządzenie powinno być nie tylko praktyczne, ale też stylowe. Seria ASUS VivoBook S14 (S433) to smukłe i lekkie laptopy dostępne w modnych kolorach od razu wpadających w oko.

Obudowy wykonano tutaj z metalu, a krawędziom nadano diamentowy szlif. Z uwagi na 14-calowy ekran NanoEdge można mówić o świetnej mobilności. To laptopy ważące 1,4 kg, które osobom będącym w ciągłym ruchu powinny spodobać się także z racji obsługi szybkiego ładowania baterii (do 60% w ciągu 49 minut), wbudowanego czytnika linii papilarnych oraz funkcji Windows Hello usprawniających proces odblokowywania dostępu do systemu czy łączności Wi-Fi 6 (802.11ax).

W zależności od wybranego wariantu można spodziewać się różnic w zakresie między innymi procesorów, pamięci RAM, a także kart graficznych. Dostępne modele ASUS VivoBook S14 (S433) dysponują procesorami Intel Core i5 oraz Intel Core i7 10. generacji, a także 8 GB lub 16 GB pamięci RAM. Zastosowane w nich dyski SSD 512 GB to z jednej strony gwarancja efektywnej pracy, a z drugiej sporej ilości miejsca na dane. Pełnowymiarowa klawiatura z podświetleniem oraz skokiem klawiszy 1,4 mm zapewnia komfort podczas pracy z tekstem, wymagany np. w przypadku uczniów czy studentów.

Ultramobilny i elegancki ASUS ZenBook 14 (UX425)

Jeszcze większe wrażenie robi to, jak kompaktowe, smukłe i lekkie są laptopy ASUS ZenBook 14 (UX425). Wyróżniają się grubością zaledwie 13,9 mm i wagą jedynie 1.17 kg. Jednocześnie posiadają 14-calowe ekrany NanoEdge, przez co w ogólnym rozrachunku są ultramobilne i świetnie sprawdzą się w rękach osób często podróżujących, a potrzebujących stałego dostępu do cyfrowego świata czy też pracujących nie tylko w zaciszu własnego domu lub biura.

Obudowy są tu metalowe, a więc bardzo solidne, co potwierdza zresztą certyfikat MIL-STD-810G. Zarazem niezwykle eleganckie. Minimalistyczny styl w tym przypadku zdecydowanie „robi robotę”. Doskonale pasują do niego kolory Pine Grey i Lilac Mist, a także charakterystyczne wykończenia z koncentrycznymi kręgami.

I niech nikogo nie zwiodą niezwykle kompaktowe gabaryty. Laptopy ASUS ZenBook 14 (UX425) to bowiem w pełni funkcjonale narzędzia do pracy, także z bardziej rozbudowanymi aplikacjami, bo gładko radzą sobie z nimi procesory Intel Core i5 oraz Intel Core i7 10. generacji. Wymowny jest zresztą fakt, iż dostępne są warianty nie tylko z Windows 10 Home, ale też z Windows 10 Pro.

Pracę z tekstem ułatwia podświetlana klawiatura o konstrukcji „od krawędzi do krawędzi” oraz specjalny zawias ErgoLift, który zapewnia kąt ustawienia optymalny do pisania. Wciąż mało? Do listy atutów trzeba dopisać tu jeszcze baterie wystarczające na ponad 20 godzin pracy i wspierające szybkie ładowanie oraz system audio certyfikowany przez Harman Kardon, który uprzyjemni chwile relaksu przy filmie czy muzyce.

ASUS TUF Gaming A15 (FA506) do gier i multimediów

Dobry laptop dla gracza nie musi kosztować majątku. Seria ASUS TUF Gaming A15 (FA506) ma wielu sympatyków, między inny właśnie z racji obejmowania swoim zasięgiem modeli o zadowalającej relacji ceny do możliwości. Można liczyć tutaj i na odważniejszą stylistykę, którą powinien cechować się gamingowy sprzęt, i na specyfikacje pozwalające w pełni komfortowo bawić się przy większości dostępnych na rynku gier.

Co zasługuje na szczególne wyróżnienie? Oczywiście elementy, które przygotowano specjalnie pod kątem graczy. Chociażby duże, 15,6-calowe ekrany IPS-level o rozdzielczości Full HD i częstotliwości odświeżania sięgającej 144 Hz. Sympatycy wirtualnej rozgrywki (zwłaszcza dynamicznych gier akcji czy strzelanin) doskonale wiedzą, że pozwala to na płynniejszą, przyjemniejszą rozgrywkę, a przy zmaganiach multiplayer niekiedy nawet przewagę nad gorzej wyposażonym przeciwnikiem. Spora przekątna ekranów, rozdzielczość Full HD, ale i szerokie kąty widzenia to również odpowiednie połączenie do oglądania filmów czy seriali.

Oczywiście nie zdało by się to na wiele bez odpowiedniej wydajności. Dlatego też producent zdecydował się na procesory AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, a nawet AMD Ryzen 9, maksymalnie 16 GB pamięci RAM i niezbędne do gier dedykowane karty graficzne. Nie byle jakie, bo cenione układy NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti, NVIDIA GeForce GTX 1660Ti i NVIDIA GeForce RTX 2060.

To jednak nie wszystko. Laptopy z serii ASUS TUF Gaming A15 (FA506) dysponują również zaawansowanymi układami chłodzenia pozwalającymi na nawet najdłuższe sesje z ulubionymi grami, klawiaturami z podświetleniem RGB i głośnikami zapewniającymi mocny dźwięk przestrzenny.

ROG Strix G15 (G15) dla hardkorowego gracza

Hardkorowy gracz nie uznaje jakichkolwiek kompromisów. Wymaga sprzętu, który zapewnia mu wszystko co aktualnie najlepsze na rynku. Taką wizytówką może pochwalić się linia ROG Strix G15 (G15) obejmująca bardzo wydajne laptopy o wyjątkowym designie i naszpikowane mnóstwem nowoczesnych rozwiązań preferowanych przez graczy.

Imponująco wypada tu najważniejsza kwestia w każdym laptopie, a zwłaszcza tym do grania. Chodzi oczywiście o wydajność. Dzięki zastosowaniu najnowszych procesorów Intel Core i7 10. generacji, dużych zasobów pamięci RAM oraz kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 2060, NVIDIA GeForce RTX 2070 i NVIDIA RTX 2070 SUPER (w zależności od wariantu) można liczyć na bezproblemową zabawę z każdą, nawet bardzo wymagającą grą. Czy tak mocne podzespoły nie generują zbyt wiele ciepła? Nie, ponieważ jednocześnie zastosowano tu bardzo nowoczesny system chłodzenia wykorzystujący między innymi ciekły metal.

Bezkompromisowo wypada również ekran. Laptopy ROG Strix G15 (G15) posiadają jedne z najlepszych paneli, jakie można znaleźć obecnie w tego typu sprzęcie. To panele IPS-level o rozdzielczości Full HD, jasności 300 nitów i przede wszystkim odświeżaniu z częstotliwością aż 240 Hz. Gwarantuje to niesamowite wrażenia wizualne i idealną płynność rozgrywki. Tym bardziej, że czas reakcji na poziomie 3 ms minimalizuje efekty rozmycia.

Bawiący się w sieci docenią tu również Wi-Fi 6 (802.11ax) z technologią ROG RangeBoost. Wszyscy bez wyjątku powinni być natomiast pod wrażeniem wygodnej klawiatury z podświetleniem RGB w 4 strefach cechującej się wytrzymałością ponad 20 milionów naciśnięć, a także szerokiego zaplecza portów i skierowanych na boki głośników z technologią Smart Amp, które umiejscawiają gracza w samym centrum akcji. Dopełnieniem tej świetnej serii laptopów jest oferowane dla nich oprogramowanie ROG Armoury Crate pozwalające na mnóstwo opcji personalizacji.

Mały, ale też gamingowy ROG Zephyrus G14 (GA401)

Były już propozycje o typowo gamingowym designie, stylowe i eleganckie, ale uważasz, że to wciąż nie to? W takim wypadku pozostaje jeszcze ekstrawagancki ROG Zephyrus G14 (GA401). Na pierwszy rzut oka konstrukcja ze stopu magnezu i aluminium w odcieniach szarości wydaje się stonowana, ale nieco dokładniejszy rzut oka na pokrywę pozwala zauważyć coś niezwykłego. To wyświetlacz AniMe Matrix pozwalający na zmianę wyglądu i dopasowanie laptopa do swoich preferencji. Dzięki ponad tysiącu diod mini LED można pokusić się o ustawienie nie tylko wybranych wiadomości tekstowych, ale też niestandardowych obrazów czy animacji lub wyświetlać np. wizualizacje dźwięku pasujące do aktualnie odtwarzanej muzyki.

Po drugiej stronie pokrywy znalazł się natomiast 14-calowy ekran IPS-level o rozdzielczości Full HD. To niewielki laptop, ale ma sprawdzać się także w grach w związku z czym producent zdecydował się postawić na wyższą częstotliwość odświeżania obrazu - 120 Hz. Wydajność? Jak na takie gabaryty również robi wrażenie, bo ROG Zephyrus G14 (GA401) to procesory AMD Ryzen serii 4000, nawet 16 GB RAM i oczywiście dedykowane karty graficzne. W obudowie udało się zamknąć również samooczyszczający się układ chłodzenia dbający o odpowiednią kulturę pracy i temperaturę. Z punktu widzenia zabawy z grami trzeba docenić też klawiaturę, ponieważ mimo kompaktowej konstrukcji zapewnia ona pełnowymiarową funkcjonalność, w tym dedykowane klawisze skrótów oraz N-key rollover.

A jeśli spodoba Ci się tutaj specyfikacja, a niekoniecznie wyświetlacz AniMe Matrix to nie martw się, dostępne są też warianty podstawowe bez tego elementu, które zapewniają spokojniejszą, bardziej stonowaną stylistykę.

Artykuł powstał we współpracy z firmą ASUS.