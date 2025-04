Jaki jest najlepszy telefon do 2000 zł w 2025 roku? Wybraliśmy najciekawsze modele dostępne w sprzedaży w polskich sklepach. Działają szybko, mają sporo pamięci, świetne wyświetlacze, solidne baterie, a niektóre nawet wodoszczelne obudowy.

Dobry smartfon do 2000 zł

Chociaż kilka lat temu obserwowaliśmy szybkie wzrosty cen telefonów, wciąż można bez naciągania kreować tezę, że za ok. 2000 zł (a niekiedy nawet zauważalnie mniej) da się znaleźć urządzenie mogące w spełnić oczekiwania zdecydowanej większości osób, nawet tych bardziej wymagających. W tym budżecie bez problemu kupimy bowiem nowoczesny, dobry smartfon z wydajnym procesorem, szczegółowym wyświetlaczem AMOLED, ładną i dobrze wykonaną obudową (nawet wodoszczelną) oraz najnowszą łącznością komórkową 5G. Jakby tego było mało, skończyły się czasy, w których dłuższe wsparcie i kilkuletnie aktualizacje były zarezerwowane dla nielicznego grona najdroższych modeli.

Jeśli nie uznajesz kompromisów i oczekujesz m.in. największych możliwości foto-wideo, zobacz nasz ranking najlepszych telefonów flagowych. Tańsze modele znajdziesz natomiast w zestawieniach skupiających się na smartfonach do 1500 zł oraz telefonach do 1000 zł. Tutaj otrzymasz coś pomiędzy obydwoma światami i szukając propozycji o dobrej relacji cena-możliwości nie powinieneś być rozczarowany.

Jaki telefon do 2000 zł kupić? Oto polecane modele

Smartfon do 2000 zł. Co powinien mieć?

Czego można, a w zasadzie należy oczekiwać od smartfonów za około 1600 - 2000 zł? Bezsprzecznie bardzo dobrej wydajności i płynnej, szybkiej pracy w każdej sytuacji. Smartfon za takie pieniądze musi mieć nie tylko dobry procesor, ale też sporo pamięci. Minimum w przypadku systemu Android to w tym budżecie 6/8 GB RAM oraz 128 GB pamięci wewnętrznej. Jeśli uda się dostać model oferujący większe zasoby pamięci będzie można traktować go jako rozwiązanie lepiej rokujące na przyszłość. To uwaga dla osób, które kupują sobie telefon na kilka lat.

Powinniśmy też oczekiwać 2-3 różnych aparatów z tyłu (standardowy + ultraszerokokątny to standard, niekiedy producenci dodają coś więcej, ale w tym segmencie wciąż często pomijają teleobiektyw), a także nagrywania filmów 4K przynajmniej 30 kl/s, a najlepiej 60 kl/s i dobrego trybu nocnego, który pozwoli wykonać jasne i ostre zdjęcia w słabym świetle, bez podparcia. Jeśli często robisz zdjęcia w nocy, to zwróć szczególną uwagę na telefony z optyczną stabilizacją obrazu w aparacie głównym z tyłu. Liczba megapikseli (Mpix) nie jest aż tak istotna, choć czasami może być przydatna. W praktyce bardziej liczy się realna jakość zdjęć, a nie cyferka w specyfikacji. Jeśli więc potrzebujecie telefonu z najlepszym aparatem, to zapoznajcie się z naszymi pełnymi recenzjami, w których publikujemy przykładowe fotografie i omawiamy ich cechy.

Warto upewnić się, że smartfon za 2000 zł ma wyświetlacz wykonany w technologii AMOLED, która zapewnia znacznie lepszy kontrast i żywsze kolory. Częstotliwość odświeżania ma duże znaczenie, bo w połączeniu z dobrym procesorem zapewnia super płynne animacje systemowe i przewijanie stron. Najlepsze są modele z odświeżaniem 144 Hz, 120 Hz lub przynajmniej 90 Hz. Oczywiście zwykłe 60 Hz też jest dopuszczalne, wiele zależy od indywidualnych preferencji i tego, do czego smartfon będzie służył w największym stopniu. Mobilni gracze w tej kwestii nie mogą iść jednak na kompromis.

Do innych istotnych cech należą: szybki czytnik linii papilarnych, szybkie Wi-Fi, łączność zbliżeniowa NFC do łatwych płatności w sklepach za pomocą telefonu, dual SIM, 5G i funkcja szybkiego ładowania baterii. Niektóre smartfony w tej klasie cenowej mają ładowarki powyżej 60W i uzupełniają energię od zera do pełna w kilkadziesiąt minut. To bardzo dobry wynik.

Obudowa? Design i kolorystyka podlegają indywidualnym ocenom. Z całą pewnością dużą zaletą jest jednak wodoszczelna obudowa spełniająca standard IP67 lub IP68. Taki telefon wytrzyma ulewę, zalanie napojem lub nawet całkowite zanurzenie w wodzie przez pewien czas, np. przypadkową kąpiel w wannie. Pozytywny trend jest taki, że to coraz częstszy element specyfikacji w tym budżecie.

Ranking telefonów do 2000 zł - te modele warto wybrać

Samsung Galaxy A36 5G - telefon z długim wsparciem do 2000 zł Ocena benchmark.pl









4,5/5 Dla osób mających do wydania ok. 1500 zł ciekawie może jawić się Samsung Galaxy A36 5G. To jedna z największych nowości na rynku. Czym punktuje? Z pewnością obiecanymi aż 6 latami aktualizacji systemu operacyjnego oraz wyświetlaczem, ponieważ koreański producent zastosował tu 6,7-calowy panel Super AMOLED z odświeżaniem 120 Hz i jasnością osiągającą 1200 nitów. Za wydajność odpowiada procesor Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 współpracujący z 6 GB RAM, co wystarcza do obsługi najpopularniejszych aplikacji i komunikatorów, YouTuba, a nawet mniej wymagających gier. Dobrze wypada czas pracy na baterii 5000 mAh, a nieźle jej ładowanie 45W, bo jak na firmę Samsung jest to wynik ponadprzeciętny. Oczywiście Samsung Galaxy A36 5G obsługuje komplet modułów łączności bezprzewodowej, w tym NFC do płatności zbliżeniowych i, jak podpowiada nazwa, 5G. Niewątpliwy atut to tutaj dobra jakość wykonania i wodoszczelność zgodna z normą IP67. Z mankamentów, które niektórym mogą doskwierać trzeba jednak wymieniać brak klasycznego złącza słuchawkowego i przeciętną jakość zdjęć z obiektywów innych niż główny 50 Mpix. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 15

Wyświetlacz (przekątna) 6,7 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2340 x1080 px

Procesor główny (nazwa) Samsung Exynos 1380

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 50 + 8 + 5 Mpx

Pamięć RAM 6 GB

Waga 195 g

Google Pixel 7A - nieduży smartfon do 2000 zł Ocena benchmark.pl









4,7/5 Google Pixel 7A powinien być pierwszym wyborem dla osób, które preferują system Android bez dodatkowych nakładek i aplikacji. Dodatkowo i tu można cieszyć dłuższym wsparciem - producent zapewni 5 dużych aktualizacji (ale licząc od Androida 13). Może też kusić osoby szukające stosunkowo niedużego jak na dzisiejsze standardy telefonu, ponieważ ekran OLED z odświeżaniem 90 Hz ma tutaj 6,1 cala, a cała konstrukcja mierzy 152 x 72,9 mm. I jest wodoszczelna (IP67). Chociaż nie zastosowano tu najwydajniejszych podzespołów (aczkolwiek pamięć wewnętrzna w standardzie UFS 3.1 na plus), Google Pixel 7A pozytywnie wyróżnia się optymalizacją i płynnością działania na co dzień. To wszystko wrażenia po testach, jakie mieliśmy okazję przeprowadzać. Potwierdziły one również, że Google Pixel 7A ma dobry aparat fotograficzny i dość skromną baterię - 4385 mAh z ładowaniem przewodowym i bezprzewodowym, ale odpowiednio tylko 18W i 5W. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 13

Wyświetlacz (przekątna) 6,1 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2400x1080 px

Procesor główny (nazwa) Google Tensor G2

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 64 Mpx + 13 Mpx

Pamięć RAM 8 GB

Waga 194 g Zobacz recenzję

Xiaomi Redmi Note 14 Pro - Xiaomi do 2000 zł Ocena benchmark.pl









4,6/5 Xiaomi Redmi Note 14 Pro to podobnie jak prezentowany wyżej model Samsunga jedna z największych nowości na naszym rynku i jednocześnie jeden z modeli wchodzących w skład bardzo popularnej rodziny smartfonów. Należy go traktować jako bardzo solidny telefon ze średniej półki. Za nieco mniej niż 2000 zł otrzymujemy tu m.in. duży i jasny wyświetlacz AMOLED z odświeżaniem 120Hz i rozdzielczością 1220 x 2712 pikseli, a także procesor MediaTek Dimensity 7300 Ultra i 8 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej. Producent wiele mówi o aparacie 200 Mpix wspomaganym funkcjami AI, ale pozostałe obiektywy to dość skromny zestaw - szerokokątne 8 Mpix i 2 Mpix do zdjęć makro. Bateria jest solidna, ma 5110 mAh i może być ładowana z mocą 45W. To Xiaomi występujący przeciw stereotypom dotyczącym jakości wykonania nie flagowych modeli tej marki - ma ekran pokryty szkłem Corning Gorilla Glass Victus 2, aluminiową ramkę i jest wodoszczelny zgodnie z normą IP68. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 14

Wyświetlacz (przekątna) 6,67 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1220x2712 px

Procesor główny (nazwa) Mediatek Dimensity 7300 Ultra

Pamięć masowa 256 GB

Aparat (tył) 200 + 8 + 2 Mpx

Pamięć RAM 8 GB

Waga 190 g

OnePlus Nord 4 5G - szybki telefon za 2000 zł Ocena benchmark.pl









4,6/5 OnePlus Nord 4 5G ma kilka atutów, które mogą przyciągać już dość wymagających użytkowników. Przede wszystkim nieprzeciętne zasoby pamięci. Ma 12 GB RAM i 256 GB przestrzeni na dane, ale w niektórych sklepach za mniej niż 2000 zł dostępne są też warianty wyposażone w aż 16 GB RAM i 512 GB pamięci wewnętrznej. Co istotne, mowa o pamięci wewnętrznej w bardzo szybkim standardzie UFS 4.0, co we współpracy z procesorem Qualcomm SM7675 Snapdragon 7+ Gen 3 i dobrze zoptymalizowanym systemem zapewnia wysoką wydajność. Nieprzeciętna jest tu również bateria 5500 mAh z ładowaniem 100 W, bardzo dobry ekran Fluid AMOLED z odświeżaniem 120 Hz, a zadowalająca obietnica 4 lat aktualizacji głównych wersji systemu. Aparat główny jest podwójny, z obiektywem szerokokątnym 50 Mpix z OIS i ultraszerokokątnym 8 Mpix. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 14

Wyświetlacz (przekątna) 6,74 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2772x1240 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3

Pamięć masowa 256 GB

Aparat (tył) 50 + 8 Mpx

Pamięć RAM 12 GB

Waga 199.5 g

Motorola Edge 50 Pro - smartfon z dużą pamiecią za 2000 zł Ocena benchmark.pl









4,4/5 Motorola Edge 50 Pro znacząco staniała względem sytuacji z dnia premiery i w zasadzie dopiero teraz zaczyna pojawiać się w sklepach w cenach, które pozwalają umieścić ja w rankingu smartfonów do 2000 zł. To rzecz gustu, ale mówimy tu o modelu uznawanym za atrakcyjny pod względem stylistyki, a dodatkowo solidnie wykonanym. Na podkreślenie zasługują głównie metalowa rama oraz wysoki standard wodoszczelności (IP68). Podobnie jak inne modele tego producenta również Motorola Edge 50 Pro ma na pokładzie system Android zbliżony do czystego (z obiecanymi trzema dużymi aktualizacjami, licząc od wersji 14). Zakrzywiony ekran pOLED ma przekątną 6,7 cala i odświeżanie aż 144 Hz. Bateria 4500 mAh nie jest rekordowa, ale w naszych testach zapewniała solidne 7-8 godzin SOT (czasu włączonego ekranu), a poza tym obsługuje nie tylko ładowanie bezprzewodowe aż 125 W, ale też ładowanie bezprzewodowe 50 W. Solidnie wypadają możliwości foto-wideo tego modelu. Aparat główny oferuje nie tylko obiektyw szerokokątny z OIS i ultraszerokokątny, ale też teleobiektyw z OIS i zoomem optycznym 3x. Pod względem wydajności niektórym konkurentom ustępuje, ale w codziennej pracy sprawdza się bardzo dobrze. Za czymś innym mogą rozglądać się więc głównie gracze lub osoby zwracające uwagę na benchmarki. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 14

Wyświetlacz (przekątna) 6,7 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2712x1220 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3

Pamięć masowa 256 GB

Aparat (tył) 50 + 13 + 10 Mpx

Pamięć RAM 12 GB

Waga 186 g Zobacz wyniki

POCO X7 Pro 5G - smartfon do gier do 2000 zł Ocena benchmark.pl









4,6/5 W kierunku graczy od początku oczko puszcza marka POCO, która stara się oferować jak najwydajniejsze smartfony. W POCO X7 Pro 5G też położono nacisk na tę kwestię stawiając na procesor Mediatek Dimensity 8400 Ultra, a także 12 GB RAM i 512 GB pamięci wewnętrznej - co ważne, w nowym, szybkim standardzie UFS 4.0, który w tym budżecie jest nie lada niespodzianką. Aby komfortowo przebiegała nawet dłuższa rozgrywka zastosowano rozbudowane chłodzenie LiquidCool 4.0, ekran AMOLED z odświeżaniem 120 Hz, rozdzielczością 1,5K i częstotliwością próbkowania dotyku 2560 Hz, a także baterię o pojemności aż 6000 mA (z szybkim ładowaniem HyperCharge 90W). POCO X7 Pro 5G to również nowoczesna łączność bezprzewodowa (w tym Bluetooth 5.4 i 5G), a nawet wodoszczelność IP68. Ekran pokrywa szkło Corning Gorilla Glass 7i, a całość podobnie jak inne modele z tej serii wyróżnia się dość agresywną stylistyką. Wedle producenta z motywem inspirowanym torem wyścigowym. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 15

Wyświetlacz (przekątna) 6,67 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1220x2712 px

Procesor główny (nazwa) Mediatek Dimensity 8400 Ultra

Pamięć masowa 512 GB

Aparat (tył) 50 + 8 Mpx

Pamięć RAM 12 GB

Waga 195 g

Xiaomi 13T - nieco starszy (prawie)flagowiec Ocena benchmark.pl









4,2/5 Xiaomi 13T to propozycja dla osób, które uważają, że lepiej sięgnąć po nieco starszego flagowca (lub prawie flagowca, jak niektórzy zapewne akurat ten model doprecyzują) niż nowszą propozycję z szeroko pojętej średniej półki. Korzyści? Przede wszystkim dobry aparat fotograficzny, w tym przypadku 50 Mpix z OIS + 50 Mpix z zoomem optycznym x2 + ultraszerokokątny 12 Mpix, a także wysoka jakość wykonania i wodoszczelność IP68. Wydajność zapewniana przez procesor Mediatek Dimensity 8200 Ultra i 8 GB RAM większości osób powinna w zupełności wystarczyć na co dzień. Tym bardziej, że jest tu pamięć wewnętrzna w szybkim standardzie UFS 3.1. Dodając do tego wyświetlacz AMOLED z odświeżaniem 144Hz oraz obsługą Dolby Vision i HDR10+, głośniki stereo, komplet nowoczesnej łączności bezprzewodowej i baterię 5000 mAh z ładowaniem 67W mamy smartfon, który broni się pomimo 1,5 roku obecności na rynku. Co istotne, debiutował mając Android 13 na pokładzie. Producent obiecał 4 duże aktualizacje. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 13

Wyświetlacz (przekątna) 6,67 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2712x1220 px

Procesor główny (nazwa) MediaTek Dimensity 8200 Ultra

Pamięć masowa 256 GB

Aparat (tył) 50 + 50 + 12 Mpx

Pamięć RAM 8 GB

Waga 197 g

Jaki smartfon do 2000 zł jest najlepszy?

Każdy z zaproponowanych przez nas smartfonów będzie bardzo dobrze sprawdzał się na co dzień. W ogólnym rozrachunku najlepszym, najbardziej uniwersalnym smartfonem do 2000 zł wydaje się Motorola Edge 50 Pro. Ma rewelacyjny wyświetlacz pOLED 144 Hz, działa bardzo szybko, nagrywa wideo 4K z obu stron, a do tego jest smukła i ładna. Ma nowoczesną łączność (w tym Bluetooth 5.4 i 5G) oraz baterię z szybkim i bezprzewodowym ładowaniem oraz wodoszczelną obudowę (IP68). Polecamy ten telefon.

