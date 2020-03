Stawiać już dziś na ray-tracing, czy nieco się wstrzymać? Niezależnie od tego jakie jest Twoje zdanie, możesz u nas wygrać kartę NVIDIA GeForce serii Super!

Wiadomo, że topowe karty są źródłem westchnień wielu użytkowników, ale bądźmy realistami - znaczna część graczy nie widzi powodu do wydawania naprawdę sporej kwoty pieniędzy i sięgnie po konstrukcje, które po prostu umożliwią komfortową rozgrywkę w rozdzielczości Full HD. Mowa tu o kartach graficznych, które będą kosztować około 1000 złotych.

GeForce GTX 1660 Super - dobrze wyceniony "średniak"

W tym segmencie cenowym jedną z ciekawszych propozycji z pewnością jest karta GeForce GTX 1660 Super - doskonale wyceniona następczymi GTX 1660 (bez Super), która może się pochwalić nie tylko nowymi (i szybszymi!) pamięciami GDDR6, ale i paroma innymi ciekawymi dodatkami, jak nowym kodekiem NVENC (istotnym między innymi w przypadku streamowania). Jej porównanie do modeli GTX 1660 oraz GTX 1660 Ti możecie zobaczyć w tabeli poniżej.

Specyfikacja modeli GeForce GTX 1660, Super i Ti - porównanie

Model GeForce GTX 1660 GeForce GTX 1660 SUPER GeForce GTX 1660 Ti Generacja Turing 12 nm Turing 12 nm Turing 12 nm Układ graficzny Turing TU116 Turing TU116 Turing TU116 Jednostki cieniujące 1408 1408 1536 Jednostki teksturujące 88 88 96 Jednostki rasteryzujące 48 48 48 Rdzenie Tensor - - - Jednostki RT - - - Taktowanie rdzenia 1530/1785 MHz 1530/1785 MHz 1500/1770 MHz Moc obliczeniowa 5,0 TFLOPS 5,0 TFLOPS 5,4 TFLOPS Pamięć wideo 6 GB GDDR5 192-bit 6 GB GDDR6 192-bit 6 GB GDDR6 192-bit Taktowanie pamięci 8000 MHz 14 000 MHz 12 000 MHz Przepustowość pamięci 192 GB/s 336 GB/s 288 GB/s TDP (zasilanie) 120 W (8-pin) 125 W (8-pin) 120 W (8-pin) Cena premierowa $219 $229 (1099 złotych) $279

Wedle producenta, GeForce GTX 1660 Super może być nawet 20% wydajniejsza od modelu GTX 1660 (bez Super) i około 50% wydajniejsza od starszego, bardzo popularnego modelu GTX 1660 (w mocniejszej wersji 6 GB) - a to wszystko przy niskim poborze energii.



Do wyboru do koloru - Palit GeForce GTX 1660 Super mała lub duża, fabrycznie podkręcona lub też nie

Warto pamiętać, że karty GeForce to nie tylko sam sprzęt, ale również rozbudowane oprogramowanie GeForce Experience. Dzięki niemu możesz między innymi automatycznie optymalizować ustawienia, nagrywać wideo i robić screenshoty, jak i transmitować swoją rozgrywkę.

Nie sposób nie wspomnieć o innym potężnym narzędziu jakim jest NVIDIA Ansel, które przenosi robienie zrzutów ekranowych z gier na zupełnie nowy poziom - nawet w 360 stopniach, czy przy użyciu HDR.

A może jednak ray-tracing?

Nie da się ukryć, że stosunek ceny do możliwości wybranych kart GeForce GTX serii 16xx Super jest naprawdę interesujący. Karty te oparte są na nowej (aktualnie na rynku nie ma modeli opartych na nowszą architekturę) architekturze Turing, ale ich niska cena wynika z pewnych cięć - w odróżnieniu od kart RTX (seria 2xxx) zostały one pozbawione rdzeni Tensor (odpowiedzialnych za technologię DLSS) oraz RT (odpowiedzialnych za ray-tracing).

NVIDIA po prawdzie umożliwila uruchomienie ray-tracingu na kartach bez rdzeni RT (od GTX 1060 6 GB w górę), ale nasze testy ray-tracingu na kartach GTX wykazały, że nie ma co się spodziewać spektakularnych wyników.

Najtańsza karta która umożliwia wykorzystanie sprzętowego ray-tracingu to GeForce RTX 2060 - której ceny ostatnio trochę zeszły w dół. Ray-tracing wymaga jednak sporej mocy obliczeniowej i do komfortowej zabawy z ray-tracingiem polecalibyśmy przynajmniej model GeForce RTX 2060 Super - nieco droższy, ale zdecydowanie wydajniejszy i wyposażony w więcej pamięci VRAM.



Palit GeForce RTX 2060 SUPER JS

Wśród gier ze sprzętową obsługą ray-tracingu wymienić można choćby Control, Shadow Of The Tomb Raider, czy Battlefield V. Wkrótce dołączą do nich kolejne tytuły, a żeby daleko nie szukać, również jednak z najbardziej oczekiwanych gier, czyli Cyberpunk 2077.

Wiadomo już, że przyszłe gry z ray-tracingiem na konsole Xbox będą również korzystać z rozwiązania NVIDIA DXR - w przyszłości więc rdzenie odpowiedzialne za ray-tracing z pewnością nie będą się marnować, bo gier wykorzystujących tę technologię będzie coraz więcej.

Jeśli chodzi o ray-tracing to można zaobserwować również inny trend, czyli odświeżanie starych klasyków o obsługę ray-tracingu. Quake 2 doczekał się wersji z obsługą ray-tracingu, a już niebawem wzbogaci się o nią również taki hit jak Minecraft.

Minecraft w wersji RTX powinien zadebiutować już niedługo i trzeba przyznać, że prezentuje się naprawdę interesująco. Ciekawe, jaki kolejny stary hit wzbogaci się o obsługę ray-tracingu?

Ale do rzeczy: jak można wygrać u nas kartę Palit GeForce GTX 1660 Super? To proste wziąć udział w naszym quizie, do którego link znajdziecie poniżej.

Zapraszamy do zabawy w naszym quizie, w którym można wygrać kartę GeForce GTX 1660 Super. Powodzenia i życzymy szczęścia!

Artykuł powstał we współpracy z firmą Palit